escuchar

Un joven colombiano se sinceró en redes sociales y mencionó los motivos por los que nunca regresaría a vivir a Nueva York. Después de que salió de su país natal, se instaló en la Gran Manzana, una decisión de la que se arrepintió cuando se dio cuenta del caos que había en esa ciudad, según dijo. Hace poco optó por mudarse a Miami y ahora considera que fue lo mejor y que así le dio otro tono a su estancia en Estados Unidos.

“Nunca en la vida regresaría a Nueva York”, comenzó su relato el joven, quien publica bajo el usuario @nicholasvillamizar en TikTok. En el clip aparece relajado en un restaurante al aire libre en el sur de Florida, un escenario que lo hizo valorar más el estilo de vida que tiene ahora. Posteriormente, compartió con sus seguidores cuáles son los beneficios de residir en una urbe más tranquila.

“En este momento estoy en Miami, me estoy tomando en un restaurante un aperol (vermut italiano). Estoy sentado acá en una de las mesitas como outdoor dining (comedor al aire libre en español). Estoy pasándola demasiado bien y no ha llegado ni una persona loca a interrumpir mi almuerzo”, especificó.

Un joven colombiano listó los motivos por los que le gusta más Miami que NYC

En su opinión, se percibe una gran diferencia entre las dos metrópolis. Además de que no hay “un montón de gente caminando en la calle”, el tiktoker destacó que en Florida la gente es más amable: “Es completamente diferente y me gusta mucho más. No todo el mundo está malgeniado”. Además, señaló que la sociedad en general es más cálida en Miami, algo que lo hace sentir como en casa: “La calle está completamente sola, no hay como 100 personas como locas con valijas o gritando”.

Al mismo tiempo, ya en el ámbito de la vía pública, afirmó que en la Gran Manzana, a pesar de que se caracteriza por tener vistas espectaculares, no siempre se aprecian cuando se vive allí. “No estoy oliendo nada feo en la calle, no hay suciedad, no hay humo cayendo en todas partes”, declaró el joven. Así, concluyó que es más feliz en Miami: “Estoy calmado y estoy bien. Adiós Nueva York, o sea, en serio, no más”.

NYC o Miami: ¿cuál es mejor según los usuarios?

El video del joven colombiano causó gran controversia entre los usuarios que lo reprodujeron. Hasta el momento acumula poco más de 300 mil reproducciones y decenas de comentarios con opiniones divididas. Mientras que algunos consideraron que Nueva York era ideal para vivir, otros creyeron que Miami le ganaba ese lugar por mucho.

Miami, Florida es considerada por mucha gente como una de las mejores ciudades para vivir Unsplash

Incluso hubo personas que contaron sus propias experiencias en las dos urbes: “Obvio son ciudades completamente opuestas, o te gusta una o la otra”; “No todos son para Miami y no todos son para Nueva York”; “Yo amo Nueva York, el metro, el apuro, los edificios, el tener que caminar un montón”; “Miami es siempre superior”; “Me encanta Miami, pero mi experiencia en Nueva York fue maravillosa. Es decir, nadie me interrumpió mis comidas, pero obvio, siempre hay gente, dado que es Nueva York”.