escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este martes 12 de septiembre en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del Zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Tienes todo lo necesario para conquistar el escenario que quieras y de eso debes ser consciente cuanto antes. Puedes lograrlo todo, solo ten cuidado con no pisotear a otros en el proceso, eso sería devastador. Domina tus impulsos.

TAURO

La vida no siempre es como tú esperas, a veces sucederán cosas imprevistas y no significa que esté mal. Tú debes aprender a adaptarte a todo lo que sea diferente. También aprende a valorar las cosas que no tienen precio.

GÉMINIS

La recomendación del Cosmos para esta jornada es que pienses dos veces antes de hablar porque podrías cometer una indiscreción. Lo que menos quieres en este instante es meterte en problemas, así que cuidado.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Pixabay

CÁNCER

Es tiempo de que dejes de ser tan sensible porque la vida no es color de rosa. Necesitas salir de tu caparazón porque siempre habrá algo que te asuste o que sientas que no puedes hacer. Debes atreverte a tomar riesgos.

LEO

No eres el centro del universo, aunque a veces así lo creas por tu ego. Si no practicas la humildad, muy pronto tendrás problemas con tus seres queridos. Tienes que aprender a valorar a los demás por lo que son.

VIRGO

Los astros te dicen que dejes de ser tan perfeccionista. No todo en la vida puedes controlarlo, en ocasiones habrá cosas que no te gusten o que no te salgan como quieres. Está bien que planifiques, pero no te obsesiones con el resultado.

LIBRA

Ya es hora de que entiendas que no estás en este mundo para complacer a todos, sino para vivir tu vida como tú la desees. Escucha tu corazón para saber qué es lo que quieres, no tomes decisiones con base a la opinión de otros.

ESCORPIO

Sueles ser muy intenso y eso asusta a la gente de vez en cuando. Sin embargo, no permitas que nada te detenga y utiliza ese ímpetu para alcanzar tus metas. Tu fuerza interior te llevará lejos, cumplirás lo que tanto deseas.

SAGITARIO

Tienes un espíritu libre por naturaleza, siempre eres difícil de atrapar y crees que si te comprometes con algo estarás atado, pero no es así. En la vida es importante tener estabilidad, enfréntate a tus responsabilidades y verás la diferencia.

CAPRICORNIO

No todo se trata de trabajo y ambición, también debes darte tiempo de disfrutar los placeres que hay a tu alrededor. Dedícate tiempo y también a tus seres queridos, ahí encontrarás la verdadera riqueza, en tus relaciones.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

ACUARIO

Eres uno de los signos más creativos del Zodíaco, aunque a veces esa originalidad puede desconcertar a quienes te rodean. No todos la entienden, así que trata de dar mensajes más claros para que lo hagan sin dificultad.

PISCIS

Enfoca tu imaginación en metas concretas porque, de lo contrario, te adentrarás en fantasías que no son posibles de lograr. Está bien que sueñes a lo grande, pero también tienes que ser realista con lo que es alcanzable y lo que no.