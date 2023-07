El horóscopo de Nana Calistar para hoy, miércoles 19 de julio

escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este miércoles 19 de julio en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del Zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Personas del pasado volverán a tu vida y te pondrán un poco tenso. No te preocupes, si tú no les das entrada, no hay manera de que vuelvan a dañarte. No te metas en problemas, mejor recházalas desde un principio.

TAURO

No estarás con el mejor ánimo el día de hoy, dado que sueles dejar que los demás influyan en cómo te sientes. Eso debe terminar, vive la vida a tu manera y no permitas que las acciones de otras personas repercutan en ti.

GÉMINIS

Si no tienes pareja, podrías comenzar a desarrollar sentimientos por una persona que conociste hace poco. No tengas miedo, tu gran corazón merece ser valorado. Date la oportunidad de ser feliz sin pensar tanto en el futuro.

CÁNCER

Los astros te dicen que debes tener más cuidado con las relaciones amorosas casuales. Si no pretendes formalizar con alguien, tienes que decírselo desde un inicio porque podrías lastimar o salir lastimado tú. No confíes al 100% en nadie.

LEO

Varias personas se alejarán de ti porque no cumpliste con sus expectativas, sin embargo, tú no estás para complacer a nadie más que a ti mismo. Nunca cambies tu esencia, mucho menos si es para agradarle a alguien.

VIRGO

Este miércoles es preciso que no tengas miedo de decir lo que sientes. Si algo te disgusta, dilo. También aprende a ponerles límites a las personas que solo buscan opacarte o infravalorar sus esfuerzos. Vales más que eso.

LIBRA

No permitas que amores del pasado se hagan presentes en tu entorno otra vez. Lo intentarán, pero está en ti aceptarlos o no, es mejor que te cuides de malas energías. Las personas muy difícilmente cambian, si te lastimaron en el pasado, volverán a hacerlo.

ESCORPIO

Cuídate de caídas porque estarán a la orden del día. Por otro lado, cambiarás de opinión en un tema que es importante para ti y, en consecuencia, podría haber cambios de última hora. Trata de lidiar con ellos con calma.

SAGITARIO

Uno de tus más grandes sueños se hará realidad y no podrás con tanta alegría. Es tu momento de brillar, aprovéchalo. En cuanto a tus relaciones interpersonales, una expareja te pedirá que vuelvan a estar juntos.

CAPRICORNIO

Te llegará una nueva oportunidad, la propuesta de emprender un proyecto fuera de la ciudad en la que vives. Piénsalo bien, es lo que siempre has querido, pero tendrás que asumir algunos riesgos, como dejar tu casa.

ACUARIO

Hay altas probabilidades de que protagonices encuentros casuales con algunas personas. Si no te sientes cómodo con eso, deja de hacerlo. Es hora de que pongas tu vida en una balanza y te alejes de lo que no te aporta nada positivo.

PISCIS

Se impone que, antes de hablar, reflexiones dos veces lo que vas a decir, ya que podrías meterte en problemas innecesarios. Si no estás seguro de hacer ciertas afirmaciones, no las hagas, lo lamentarás en un futuro cercano.

