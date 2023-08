El horóscopo de Niño Prodigio para la semana del 7 al 11 de agosto

escuchar

El astrólogo Víctor Florencio, mejor conocido como Niño Prodigio, dio los horóscopos para la semana del 7 al 11 de agosto a través de su página web oficial. Desde primera hora, anunció qué traerán los astros para cada miembro de la rueda zodiacal. Advirtió que, a nivel general, serán días claves para avanzar en diferentes aspectos.

Aries

La principal advertencia para este inicio de semana es que no dejes que tu valentía se termine. Próximamente necesitarás ponerla en práctica y echar a andar tu fuerza interior. No te permitas tener miedo.

Tauro

La felicidad no tiene nada que ver con lo que posees, sino con lo que eres. Ahí radica la grandeza de tu autoestima, así que haz ese ejercicio de enumerar tus habilidades y fortalezas. Esa es tu mayor fuente de riqueza.

Géminis

Los astros te dicen que para esta jornada priorices nutrirte de información funcional y no superficial. No desperdicies tu tiempo en cosas que no te aportarán nada positivo. Préstale atención a lo que realmente te dejará un aprendizaje.

Los horóscopos de Niño Prodigio para la semana Niño Prodigio/Facebook

Cáncer

Hay un lema con el que debes dirigirte en todos estos días: “La vida comienza donde termina el miedo”. Tienes que aventurarte a lo desconocido con la confianza de que el resultado será benéfico para ti, deja el temor a un lado.

Leo

La recomendación para mantenerte tranquilo esta semana es que seas coherente y genuino contigo. No importa que te difamen o te critiquen, mientras tú sepas lo que eres y lo que tienes en tu interior es suficiente.

Virgo

Tienes un papel fundamental en todos los escenarios de tu vida. Siempre te necesitan para hacer que los procesos funcionen y esta semana no será la excepción. Siéntete orgulloso de ser el mejor en lo que haces.

Libra

Eres el signo que más capacidad de armonizar tiene. Eso quiere decir que eres capaz de mediar los problemas y ayudar a la gente a que se reconcilie. Crear un clima de tranquilidad es tu don número uno y siempre lo logras.

Escorpio

Los planetas te instan a no prestarle atención a los aspectos más oscuros de tu vida, ya que ese es un pase directo a sentirte pesimista por ello. En cambio, observa lo bueno que hay a tu alrededor y motívate con ello.

Sagitario

Tienes dentro de ti la capacidad de guiar a mucha gente, no la desaproveches. Eres perfecto para ayudarles a encontrar un sentido y un significado más profundo de sus experiencias. Por eso muchas personas te aprecian.

Capricornio

No te llenes de compromisos ni obligaciones porque terminarás por saturarte e incumplir con varios de ellos. Ve más tranquilo y sin presiones. Por otro lado, nunca intentes ser otra persona, mucho menos por encajar en algún lugar.

Los horóscopos de Niño Prodigio para el día de hoy Niño Prodigio/Facebook

Acuario

Esta semana se te dará la encomienda de ayudar a algunos de tus seres queridos. La amistad es amor puro y deberás demostrarlo. A la hora de dar, hazlo desinteresadamente y sin pensar en que recibirás algo a cambio.

Piscis

Te enfrentarás a algunos retos emocionales muy pronto. Les sucederán cosas desafortunadas a tus seres queridos y no te será ajeno. Trata de ayudarles sólo en lo que esté en tus manos, tampoco trates de arreglar todo.

LA NACION