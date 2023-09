escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este martes 26 de septiembre.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Terminarás todo lo que en algún momento dejaste inconcluso, sobre todo lo que puede dejarte grandes ganancias económicas. Sin embargo, cuando eso empiece a pasar, pon especial atención a tus finanzas, no gastes el dinero en cualquier cosa.

Números de suerte: 36, 44, 26.

Horóscopo de Aries

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

La recomendación de los planetas para esta jornada es que busques una actividad que incentive tu imaginación. Solo así podrás dar el máximo tanto en tu trabajo como en tu vida personal. No dejes que el cansancio te domine.

Números de suerte: 22, 12, 6.

Horóscopo de Tauro

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

No le cuentes tus secretos más íntimos a nadie, ya que a tu alrededor hay gente que no quiere verte bien y podría utilizar esa información en tu contra. Lo mejor es que te tomes unas vacaciones de todo y de todos, las necesitas.

Números de suerte: 18, 1, 4.

Horóscopo de Géminis

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Se resolverán algunos conflictos que había en tu familia, lo que te hará sentir más tranquilo. En cuanto a tu empleo, cualquier intercambio de palabras que hagas con aquellos que trabajan junto a ti resultará productivo.

Números de suerte: 31, 50, 27.

Horóscopo de Cáncer

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Podrías presentar un fracaso en materia amorosa, pero todo será por tu timidez e inseguridad. Es tiempo de que te desprendas de esas ideas y actitudes, así nunca podrás concretar una relación estable. Acércate a la persona que te gusta, sin miedo,

Números de suerte: 35, 9, 17.

Horóscopo de Leo

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Habrá algunos desacuerdos entre tú y una persona muy cercana a ti. Eso provocará que haya conflictos en tu familia. Lo mejor que puedes hacer es tratar de resolver el problema inteligentemente, es para beneficio de todos.

Números de suerte: 5, 10, 8.

Horóscopo de Virgo

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Estás en medio de varios momentos difíciles, pero ninguno logrará derribarte. Eres fuerte e inteligente, dos virtudes que te ayudarán a salir ileso de cualquier mal emocional. Posees una fuerza espiritual que muchos envidian.

Números de suerte: 37, 14, 9.

Horóscopo de Libra

ESCORPIO

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Te dejarás amar sin ningún problema porque ya comprendiste que el amor es un factor fundamental en la vida de una persona. Disfrutarás como nunca antes de tu pareja, o bien, de salir casualmente con gente que te demuestra interés.

Números de suerte: 8, 15, 3.

Horóscopo de Escorpio

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Los astros te dicen que este martes lo que necesitas es rodearte de afirmaciones positivas. Mírate al espejo y recita que a ti nada te falta, que tienes el poder para conseguir todo lo que quieras. Que la indecisión no se apodere de ti.

Números de suerte: 20, 50, 30.

Horóscopo de Sagitario

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Estás en un momento perfecto para sanar todo lo inconcluso que hay en tu interior. Define tus metas y concéntrate en ellas para cumplirlas. Busca desenvolverte en aquello que te cause satisfacción personal, es importante que estés bien.

Números de suerte: 21, 42, 19.

Horóscopo de Capricornio

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Estarás más cauteloso que nunca, dado que tu intención es no cometer ningún tipo de error. No obstante, lo recomendable es que no seas tan estricto contigo, que no te pongas tanta presión encima porque estallarás.

Números de suerte: 11, 3, 44.

Horóscopo de Acuario

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

El día de hoy será uno de esos que parece interminable, te sucederá de todo, pero depende de ti verlo de una forma más positiva. Disfruta del tiempo y todo lo que ocurra tómalo como un aprendizaje. Organízate bien.

Números de suerte: 7, 42, 11.

Horóscopo de Piscis