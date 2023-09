escuchar

El reality show Los 50 de Telemundo terminó este 25 de septiembre y solo uno de los famosos participantes se llevó el premio de US$350 mil. La final estaba compuesta por seis participantes, quienes se sometieron al voto del público y así se determinó al campeón. El resultado se definió entre un hombre y una mujer. Al mismo tiempo, cuando se anunció al ganador, un fanático obtuvo la remuneración de US$50.000 por acertar con el nombre.

Ana Parra, Brandon Castañeda, Douglas Castillo, Fernando Lozada, Lorenzo Méndez y Luis Caballero, mejor conocido como Potro, se consolidaron como el grupo de finalistas. Desde la semana pasada, cuando se vivieron las últimas eliminaciones, el público pudo comenzar a votar por ellos. Finalmente, quien más tuvo apoyo de la audiencia fue Ana, en segundo lugar Fernando, en tercero Lorenzo, en cuarto Douglas, en quinto Brandon y en sexto Potro.

La colombiana Ana Parra ganó Los 50 de Telemundo @telemundorealities/Instagram

“Mujer poderosa y ejemplo de determinación en la hacienda. Eres la ganadora. Nunca dejen de soñar”, así se describió a la jugadora en la cuenta oficial de Instagram de Telemundo, donde los fans que no contaban con la señal de televisión pudieron disfrutar de contenido especial durante la transmisión. Por su parte, Parra se dijo feliz de haber podido concluir esta etapa con éxito y envió un mensaje para sus fans. Luego del anuncio, sus compañeros se lanzaron a ovacionarla y felicitarla por el triunfo, con gritos como “Anazona”, como la llamaban de cariño dentro del programa.

“Gracias a todos los que me apoyaron, gracias a Telemundo por darme esta oportunidad. Sin ese apoyo de ustedes, esto no hubiera sido posible. Estoy muy agradecida, muy bendecida y aquí estoy, representando a las mujeres que tienen sueños grandes como yo. Sí se puede alcanzar cualquier sueño”, declaró una vez que le entregaron el cheque de US$350 mil.

Sin embargo, no fue la misma reacción por parte de los usuarios de internet. Mientras que algunos se alegraron de que Parra llegara a la final, a pesar de que durante toda la temporada la estrategia de varios contrincantes fue sacar del juego a los colombianos, otros usuarios consideraron que Lozada era el verdadero ganador.

Desde la perspectiva de muchos, sin la ayuda del influencer mexicano, Ana no habría llegado hasta la última recta. “Lozada era el campeón y eso le costó haber ayudado a Ana en el último juego”; “Si no le hubiera ayudado en el último juego de arena, no estuviera la tal Ana”; “Ana debería compartir el premio con Lozada que la ayudó a clasificar como finalista”; “Espero que le dé la mitad del dinero a Lozada”; “El único punto es que Fernando se pasó de leal y olvidó que al final era solo uno”, opinaron algunos.

Fernando Lozada fue el subcampeón de Los 50 de Telemundo @telemundorealities/Instagram

¿Quién ganó los US$50.000 de Los 50 de Telemundo?

Por otra parte, Diana Méndez, una venezolana de 57 años, residente de Orlando, Florida, fue quien ganó la dinámica de la Zona Fans. Después de haber elegido a su participante favorita, debió esperar por varias semanas a que la producción del reality la eligiera. De acuerdo con lo que se anunció en capítulos anteriores, todo fue por medio de un sistema de azar.

