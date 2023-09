escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este miércoles 20 de septiembre.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Sé transparente al mostrar tus sentimientos, es lo mejor que puedes hacer para conectar con la gente. Diles a tus seres queridos cuánto los quieres, pero también pon límites cuando sea necesario. Lo más importante es que no te falles a ti mismo.

Números de suerte: 1, 43, 27.

Horóscopo de Aries

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Todo lo relacionado con el amor está bien proyectado para ti. Si no tienes pareja, te cruzarás con alguien especial. A largo plazo, esa persona se convertirá en tu mejor aliada, en tu inspiración y tu motivo para seguir.

Números de suerte: 40, 25, 17.

Horóscopo de Tauro

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

La energía planetaria está sobre tu signo y gracias a eso podrás fortalecer todos los lazos afectivos que tienes. Te unirás más a tu pareja, en caso de que tengas. Por otro lado, brillarás como nunca en tu área de trabajo.

Números de suerte: 9, 18, 32.

Horóscopo de Géminis

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Te verás en la necesidad de tomar decisiones valientes y un tanto agresivas. Al principio será difícil, pero después valdrá la pena. Es preciso que no te estanques en el pasado y que te adaptes a la actualidad, tú puedes.

Números de suerte: 14, 26, 9.

Horóscopo de Cáncer

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Empezarás a acumular mejores ganancias económicas, gracias a que tendrás un ascenso de puesto o cambiarás de centro de empleo. Además, todo lo que signifique compra o venta está bien proyectado para ti.

Números de suerte: 39, 21, 5.

Horóscopo de Leo

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Por fin desaparecerán los problemas emocionales con los que estuviste atormentado por mucho tiempo. Encontrarás en tu trabajo un lugar para relajarte y distraerte del bullicio diario. También disfrutarás tus espacios libres.

Números de suerte: 5, 17, 22.

Horóscopo de Virgo

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Rechaza todas las oportunidades románticas que están fuera de tu matrimonio, es vital que seas honesto con la gente que te ha dado todo. Si ya estás casado o comprometido con alguien, se acabaron las locuras.

Números de suerte: 49, 6, 10.

Horóscopo de Libra

ESCORPIO

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Confiaste en quien no debías y le contaste a la gente incorrecta tus secretos. No te preocupes, toma esa experiencia como aprendizaje y deja de lado a los traidores poco a poco. En el futuro evita ese tipo de problemas.

Números de suerte: 3, 11, 50.

Horóscopo de Escorpio

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Están bien aspectados los viajes al extranjero y todo lo referente a la vida académica. Es muy probable que retomes tus estudios o que tus horizontes se expandan de alguna manera. Emergerás como un triunfador.

Números de suerte: 41, 29, 13.

Horóscopo de Sagitario

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Permite que los demás maduren a su propio ritmo, no trates de cambiar sus ideas o incitarlos a que hagan cosas que no quieren. Todos tienen su proceso y tienen que aprender a vivir. Haz lo mismo, no creas que eres experto en todo.

Números de suerte: 30, 4, 23.

Horóscopo de Capricornio

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Conocerás nuevas personas que, a la larga, se convertirán en tus amistades más valiosas. Pasarás instantes de calidad con ellas y no querrás dejarlas ir nunca. En cuanto al dinero, saldarás todas tus deudas.

Números de suerte: 18, 15, 2.

Horóscopo de Acuario

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Tendrás nuevos socios y colaboradores en tu área de trabajo o tu negocio, aprovéchalos al máximo y fomenta el trabajo en equipo. Por otro lado, estarás más romántico que nunca y poseerás mucha suerte en el amor.

Números de suerte: 33, 47, 12.

Horóscopo de Piscis