escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este viernes 22 de septiembre.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Todo lo que quedó inconcluso en un pasado por fin tendrá respuesta y, así, podrás darle punto final. Lo mejor es que cierres todos los ciclos de tu vida que ya no tiene caso mantener abiertos. Aprende a ver las cosas desde afuera.

Números de suerte: 12, 37, 40.

Horóscopo de Aries

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Este fin de semana te nacerá la inquietud de volver a estudiar o empezar un curso nuevo acerca de tu profesión. En cuestiones del amor, pondrán tus propias reglas y no aceptarás menos que un buen trato porque ya sabes cuánto vales.

Números de suerte: 43, 29, 5.

Horóscopo de Tauro

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Comenzarás a adoptar una nueva filosofía de vida, una con la que estarás más tranquilo y mejor orientado. Por otro lado, es probable que cambies de residencia o, por lo menos, de trabajo, será como una iniciación a un período de expansión.

Números de suerte: 19, 2, 38.

Horóscopo de Cáncer

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Desarrollarás mejor astucia y entendimiento de lo que no puedes controlar. De tal forma, lograrás grandes éxitos económicos. Todo a tu alrededor mejorará. También verás de otra forma todo lo negativo que ha sucedido en tu vida.

Números de suerte: 31, 48, 25.

Horóscopo de Cáncer

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

A partir de este viernes te irá de maravilla en el aspecto laboral. Hay varias alternativas: te darán un ascenso de puesto, un reconocimiento o te aumentarán el sueldo. Cualquiera que sea la sorpresa, tómala con gusto.

Números de suerte: 38, 25, 11.

Horóscopo de Leo

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Te relacionarás amorosamente con alguien que no tiene la misma percepción de la vida que tú. No lo veas como algo negativo, sino como una oportunidad de aprender sobre nuevas realidades. No pidas lo que no estás dispuesto a dar.

Números de suerte: 21, 45, 13.

Horóscopo de Virgo

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Es tiempo de que te despidas de todo lo que ya no necesitas en tu vida, no hay motivos para mantener a tu lado algo o a alguien que no te aporta nada. El cambio es bueno, significa que avanzas y que estás listo para recibir las buenas noticias.

Números de suerte: 6, 33, 15.

Horóscopo de Libra

ESCORPIO

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Antes de que te enfades por algo que no querías que sucediera, piensa en que nunca ocurrirá algo que no sea para tu beneficio. Acéptate a ti mismo y a los demás sin condiciones, no todo puede ser como tú quieres.

Números de suerte: 8, 13, 44.

Horóscopo de Escorpio

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Cuídate de querer hacer más de lo que puedes, sobre todo si se trata de tu vida social. De lo contrario, terminarás agotado y sin ganas de salir con nadie. Aprende a decir que no cuando realmente no quieras hacer algo.

Números de suerte: 18, 51, 10.

Horóscopo de Sagitario

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Terminará ese martirio en el que estabas sumergido, por fin verás la luz. Toma todas esas lecciones para comenzar un nuevo período en ti vida. Si lo haces, el mundo empezará a tener un color más bonito, desde tu perspectiva.

Números de suerte: 6, 28, 1.

Horóscopo de Capricornio

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Entrarás en una etapa en la que nada te sorprenderá y eso es bueno porque no te dejarás deslumbrar por las apariencias. Te concentrarás en el interior de las personas y en lo positivo o negativo que aportan a tu entorno.

Números de suerte: 26, 17, 21.

Horóscopo de Acuario

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Libérate de todos los sentimientos de culpa, debes de comprender que no todo es tu responsabilidad, a veces hay otros factores o personas que influyen. No te angusties por lo que no puedes controlar, así es la vida.

Números de suerte: 11, 35, 29.

Horóscopo de Piscis