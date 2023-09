escuchar

Aunque es una referencia breve, casi al final de la nueva canción de Shakira con el grupo estadounidense de música regional mexicana Fuerza Regida, titulada “El jefe”, se menciona el nombre de Lili Melgar. Se trata de una mujer latina que trabajó como cuidadora de los hijos de la cantante durante su etapa en España y habría sido una pieza clave para que la colombiana tomara la decisión de terminar su relación con el exfutbolista Gerard Piqué.

Con la repetición de varias estrofas que reprochan los abusos por parte de un jefe, casi al final de la pieza musical, al minuto 2.37, aparece la mención que da una pista directa sobre la historia de la vida real que inspiró la nueva canción de Shakira: “Lili Melgar, para ti esta canción / Que no te pagaron la indemnización”. En simultáneo, la mujer referida aparece en un primer plano a cámara lenta para no dejar duda de su verdadera identidad.

El nuevo tema de Shakira

En el video también hay un detalle de lenguaje no verbal, cuando aparece la cantante colombiana y el vocalista de Fuerza Regida tocándose el codo, que en algunos países de América Latina se relaciona con ser tacaño o mezquino. Es decir, una persona que evita al máximo los gastos.

Además de lo que se escucha en la voz de Shakira, el video de "El jefe" contiene una referencia no verbal

A partir de estas pistas, los usuarios de redes sociales desataron una polémica conversación respecto de lo que se sabe sobre la mujer que inspiró el pegajoso coro de la melodía: “Tengo un jefe de m… que no me paga bien / Yo llego caminando y él en Mercedes Benz / Me tiene de recluta, el muy hijo de p…”.

¿Quién es Lili Melgar?

Según las versiones que circulan entre los fans, Lili Melgar había trabajado como la niñera de los hijos de Shakira y Piqué, mientras estos vivían en España. Sin embargo, al formar parte del círculo familiar, también habría sido quien desenmascaró al exfutbolista al evidenciar las infidelidades y todo lo que pasaba mientras la cantante colombiana no estaba en casa por motivos de trabajo.

Lili Melgar se ha convertido en el centro de las conversaciones tras la referencia en la letra de la nueva canción de Shakira y Fuerza Regida Shakira / YouTube

“Inmediatamente después de que Piqué fue delatado, despidió injustificadamente a Lili sin pagarle indemnización y amenazándola para no tomar acciones legales”, relató uno de los “hilos” de la cuenta de X (ex Twitter) @ThePopStage, que muy comentado en la comunidad virtual. “En cuanto Shakira se enteró de que no había recibido pago, contactó a Lili para darle todo el dinero correspondiente por los años que había cuidado a Milán y Sasha. Y desde que Shakira regresó a Miami, han mantenido una relación cercana de amistad”, complementó el usuario.

En las primeras 12 horas después de su estreno en plataformas digitales, “El jefe” acumula más de cuatro millones de reproducciones en YouTube y otros dos millones en TikTok.

Letra completa de “El jefe”, la canción de Shakira y Fuerza Regida

Siete treinta, ha sonado la alarma

Yo con ganas de estar en la cama, pero no se puede

Llevo a los niños a las nueve

-

El mismo café, la misma cocina

Lo mismo de siempre, la misma rutina

Otro día de m..., otro día en la oficina

-

Tengo un jefe de m... que no me paga bien

Yo llego caminando y él en Mercedes Benz

Me tiene de recluta, el muy hijo de p...

-

Estás soñando con irte del barrio

Tienes todo pa’ ser millonario

Gustos caros, la mentalidad

Solo te falta el salario

-

Se acumulan las facturas, ser pobre es una basura

Mamá siempre me decía que estudiar todo asegura

Estudié y nada pasó, maldita vida tan dura

Trabajo más que un c..., pero f... menos que un cura

-

Qué ironía, qué locura, esto sí es una tortura

Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura

Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura

Pero ahí sigue mi ex-suegro que no pisa sepultura

-

Tengo un jefe de m... que no me paga bien

Yo llego caminando y él en Mercedes Benz

Me tiene de recluta

El muy hijo de p...

-

Estás soñando con irte del barrio

Tienes todo pa’ ser millonario

Gustos caros, la mentalidad

Solo te falta el salario

-

Tienes un jefe de m... que no te paga bien

Tú llegas caminando y él en Mercedes Benz

Te tiene de recluta

El muy hijo de...

-

Estoy soñando con irme del barrio

Tengo todo pa’ ser millonario

Gustos caros, la mentalidad

Solo me falta el salario

-

Lili Melgar, para ti esta canción

Que no te pagaron la indemnización

-

Estás soñando con irte del barrio

Tienes todo pa’ ser millonario

Gustos caros, la mentalidad

Solo me falta el salario

