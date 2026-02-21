Horóscopo de Géminis de hoy: sábado 21 de febrero de 2026

Aproveche que su mente estará activa y podrá incrementar la inteligencia. De esta forma, podrá realizar cualquier actividad sin tener mucho esfuerzo.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el sábado 21 de febrero

Amor: Su enamorado se mostrará un tanto resentido, intente remediar la situación a través de una charla madura. Olvide los viejos agravios y restablezcan el vínculo amoroso.

Riqueza: Anímese a iniciar un negocio interesante, comience a actuar hoy mismo. Vivirá una etapa muy importante donde los logros laborales irán en aumento.

Bienestar: Intente buscar la tranquilidad con usted mismo, de lo contrario, no verá sus ideas claramente. Relájese y deje de preocuparse por lo material.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Comprenda que si sostiene la seguridad en si mismo, será la clave para solucionar todos los conflictos que se le puedan presentar en esta jornada.

Amor: Después de tanto tiempo, al fin quitará de su corazón las heridas del pasado junto a esa persona que ha conocido hace poco tiempo. Abra su corazón.

Riqueza: Anímese y deje de dudar en concretar ese negocio que viene postergando hace varios meses. En esta jornada, solo debe evitar firmar contrato o documentos.

Bienestar: Llame a ese amigo y compartan alguna salida juntos como ir al cine, un teatro o simplemente tomar un café. Momento para abandonar la soledad.

