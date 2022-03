Horóscopo chino del 7 al 14 de marzo: qué te depara según tu año de nacimiento

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Determinación y fuerte energía para perseguir los objetivos que te has trazado. La buena influencia del momento propiciará una actitud abierta y positiva en la Rata. Aceptarás cualquier desafío siempre que implique un avance en tu carrera. También se incrementarán las actividades en el hogar, será propicio para innovaciones domésticas como así también para estrechar vínculos con los más jóvenes de la familia. Algo en torno a la vivienda puede ser un tema importante durante esta semana. Gastos en paseos, ropa y gratificaciones personales. Encanto y fuerte magnetismo que te lleva a vivir el amor de manera plena y natural.

Tendencia : Cambio de look que beneficiará tu imagen y autoestima.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Si bien esta semana algunas cuestiones podrán sufrir demoras, encontrarás placer en tu trabajo y disfrutarás de cada actividad que realices. El ambiente laboral pasará por una etapa de cooperación y armonía propiciando un clima cómodo y agradable para el Búfalo, pero deberás estar atento si debes firmar documentos, así como leer la letra chica, de este modo evitarás futuros inconvenientes. El ánimo del Buey será estable y sereno, con una gran predisposición a la comunicación y la vida social. Se trata de una etapa propicia para enamorarse o bien afianzar una relación que puede haber comenzado incierta.

Tendencia : Encontrarás personas con quienes sintonizar.

Esta semana el Buey se encontrará con su ánimo estable y sereno

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Llegó la hora para el Tigre de asumir responsabilidades y aplicarse con disciplina y compromiso a construir las nuevas bases que necesitas. Deberás hacer un esfuerzo en el trabajo, ser realista y pragmático; a cambio, recibirás importantes beneficios, avanzarás logrando una posición segura y estable. Las circunstancias facilitarán el logro de algún importante objetivo y te colocará en una buena posición, mejorando la imagen y la relación con el entorno. Tendrás ocasión de realizar alguna inversión dentro del hogar y vencer obstáculos en la vida afectiva. Un tiempo ideal para lo esencial, descartar aquello que molesta, no suma y te quita energía.

Tendencia : Momento de tomar conciencia de tus capacidades y fuerza interior.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

Días propicios para la observación y la reflexión en el Gato. Te encontrarás ante una gran oportunidad de pensar hacia donde estás yendo y corregir el rumbo si es necesario. Si bien algunas situaciones limitarán en parte tus acciones, otorgarán también la posibilidad de meditar sobre aquello que deseas cambiar en tu vida. Una semana en la que deberás ir despacio y no tomar riesgos. Te sentirás seguro en cuanto a tus afectos. La armoniosa energía que actúa sobre tu signo, otorga estabilidad a tus emociones y sentimientos, y te permite consolidar una relación amorosa. Propuestas inesperadas y tentadoras.

Tendencia : Fomentar el pensamiento positivo y las nuevas ideas.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Beneficiosa renovación en el Dragón. La semana ofrecerá muchas posibilidades en todos los sentidos. Habrá superación en el área intelectual, podrás adquirir nuevos conocimientos así como también encontrar motivación y satisfacciones en tareas educativas. Deberás adaptarte a los cambios que se presenten, sin aferrarte a viejas posturas, ya que en el ámbito laboral se presentarán cambios y reestructuraciones. Será buen momento para transformar viejas condiciones y crear otras nuevas más acordes a este tiempo. En el amor, una actitud de tolerancia y cooperación multiplicará los beneficios, y te dará grandes satisfacciones.

Tendencia : Poner en orden todo lo referente al bienestar y la salud.

La sugerencia para el Dragón es adaptarse a los cambios sin aferrarse a viejas posturas

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Aprovecharás el sentido práctico y oportuno de la Serpiente para ponerte en marcha. Aumentarán los ingresos al utilizar tus habilidades y estando atento a las novedades y actualizaciones en tus actividades. Pero deberás evitar cualquier tipo de especulación financiera, por más tentadora que parezca. Los asuntos del corazón estarán sometidos a un exhaustivo análisis, con la necesidad de profundizar en tus verdaderos deseos y necesidades. La salud será generalmente buena, pero es importante que hagas lo posible por mantenerla, evitando ansiedades y atracones. Buen momento para iniciar actividades.

Tendencia : Invitaciones, nuevas amistades.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Recibirás nuevas propuestas laborales que implicarán mayores ingresos con la posibilidad de traslados o viajes. La comunicación en el Caballo estará muy activada, pero deberás atender demasiados asuntos a la vez y cuidarte del cansancio y el estrés. Si te organizas correctamente lograrás cumplir con todo y cosechar interesantes beneficios. Despertarás a la vida amorosa y quienes estaban pasando por un período de introspección, tendrán grandes oportunidades de abrirse y acercarse al amor. Enamorado del amor, la vida en general y las relaciones amorosas en particular pueden convertirse en un idóneo escenario en donde manifestarse.

Tendencia : Ideas interesantes ayudarán en la organización personal y de tus finanzas.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Noticias alentadoras reactivarán proyectos adormecidos de la Cabra. Surgirán nuevas oportunidades para crecer y competir. Pero deberás cuidarte las espaldas y no confiar en todo el mundo; reserva para los más íntimos tu confianza y no compartas con todos tus deseos y anhelos. Notarás mayor aplomo en general, una armonía y madurez interior que traerá calma a tus días. La vida ser tornará más interesante, con una chispa especial. El largo camino de metamorfosis que has emprendido en las relaciones personales señala que ya es hora de imaginar y diseñar las nuevas reglas del juego que te has propuesto.

Tendencia : Serenidad frente a situaciones que hasta hace poco te generaba tensiones.

La Cabra verá, esta semana, la reactivación de proyectos postergados

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Esta semana podrás organizar y planificar tu presupuesto de cara al futuro. Se trata de un período, en el Mono, más apto para la reflexión que para la acción. Aprovecha el momento para meditar sobre tus aspiraciones y necesidades. Se impone la necesidad de tomar decisiones con respecto a los objetivos y metas que deseas alcanzar. Tomarás conciencia de la íntima ligazón que existe entre el cuerpo y los estados emocionales, lo cual te permitirá avanzar en la senda del desarrollo integral y armónico. Las relaciones encontrarán muchos motivos para compartir y disfrutar. Encontrarás contención y reposo en la pareja.

Tendencia : Sentir confianza y gratitud ante la vida.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Tus iniciativas deberán estar unidas a una dosis de paciencia para ser verdaderamente efectivas, ya que durante esta semana algunos asuntos dependerán en gran parte de los demás. Avanzarás lentamente hacia tus metas pero deberás evitar que ciertos temas externos te saquen de foco. El fin de semana señala un punto de inflexión en el estado anímico del Gallo. Una profunda sensibilidad te hará oscilar entre la alegría y la tristeza, la euforia y la apatía. Pero si canalizas positivamente esta energía, puede ser buen momento para el trato con el público ya que dicha sensibilidad te permitirá lograr una gran empatía con los demás.

Tendencia : Indecisiones que pueden molestar a tu pareja.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

La semana le ofrecerá al Perro muchas posibilidades en varios sentidos. No deberás aferrarte a viejas posturas y fluir con los cambios que la vida propone. Para invertir positivamente la energía, trabaja en forma organizada, con disciplina y sabiendo cuáles son tus metas. La diplomacia en el trato con parientes será necesaria para mantener la armonía en el hogar. Algunas cuestiones relacionadas a la vivienda requerirán atención, buen momento para resolver viejos problemas. Una singular protección te alertará en el momento justo y ayudará a prevenir errores. Los asuntos sentimentales se encaminarán hacia importantes decisiones.

Tendencia : Período intenso y apasionado en el terreno amoroso.

Para el Perro esta semana es un buen momento para resolver viejos problemas

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Mostrarás una fuerte voluntad para luchar ante las adversidades y perseguir tus metas. Será el momento para el Chancho de estabilizarse económicamente, saldar deuda, incluso invertir en algún proyecto. La comunicación con figuras de autoridad o personas importantes podría ser exitosa, siendo tu optimismo y poder de convicción los ingredientes indispensables para impactar en los demás. Novedades en cuanto a estudios, exámenes, cuestiones intelectuales en general y todo lo relacionado con viajes y extranjero. Disfrutarás de tus actividades así como también del amor, que te estimulará a realizar una profunda transformación.