Horóscopo chino 2023 para el Mono: cómo será el año del Conejo de Agua

El próximo 22 de enero comienza un nuevo año chino bajo la regencia del Conejo de Agua, el cuarto signo del horóscopo chino. Su reinado se extenderá hasta el 9 de febrero de 2024. Atrás queda el año del Tigre de Agua, para dar la bienvenida a una etapa marcada por una mutación hacia algo nuevo, gracias a la naturaleza de este tierno y simpático animalito.

Las palabras claves del Conejo son “virtud y prudencia”. El Conejo o Gato —como también se conoce a este signo— es inteligente, de buenos modales y tiende a ejercer una influencia moderadora. Todo lo hace en función de la paz. Por eso, para todos los signos del Zodíaco chino, será un buen momento para dejar los arrebatos atrás y disponerse a vivir un año de reencuentros, reconciliaciones y estabilidad general.

A diferencia del año anterior, durante el reinado del Conejo de Agua los meses transcurrirán de un modo muy diferente, sin tantas sorpresas, imprevistos o cambios rotundos. Un año para disfrutar de lo hecho y conseguido hasta ahora. Habrá que ser más previsor y evitar a toda costa tomar decisiones rápidas, sino más bien trazar un camino.

El lento pasar de los días llevará poco a poco al disfrute diario de todos los quehaceres. Para el Conejo cualquier cosa carece de sentido si no es hecha con placer.

El signo del Conejo representa la longevidad, la paz y la prosperidad en la cultura china, por lo que se prevé que sea un año de esperanza. Considerado el signo más piadoso, sabe moverse en las sublimes aguas de la percepción y la empatía, por lo cual el tema central será el amor. Por eso, el mayor aprendizaje del año será la solidaridad y trabajar para que en nuestro mundo reine el amor universal.

Mono (1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Divertido, lúcido y encantador, el Mono nació para alegrar a la humanidad y transmitir su peculiar visión de la vida. Es el signo más lúdico, detesta la rutina, los esquemas, los convencionalismos y las instituciones. Representa la libertad, la creatividad y no le teme a nada: todo lo que se propone lo consigue. Curioso, se interesa por varias cosas al mismo tiempo y lo que más le cuesta es la disciplina. Es optimista, ingenioso y poseen una mente muy aguda, su inteligencia le permite realizar tareas complejas con gran facilidad. Adora el lujo, el confort y vivir espléndidamente, aunque puede caer en el egocentrismo o en un desmedido orgullo. Posee un carácter fuerte y dominante pero a la vez es sentimental y apasionado. En el amor es efusivo, generoso y protector, pero también imperativo y celoso. Llamativo y con deseos de destacarse, combinado con una gracia natural que lo convierte en uno de los seres más atractivos del Zodíaco. Su humor y su destreza lo salvan de las situaciones más difíciles de la vida.

El Mono tiene mucho que aprender del Conejo, aparentemente es muy diferente a él, pero puede llegar a ser un gran complemento. Llega el momento de desarrollar paciencia, perseverancia; de trabajar el compromiso y la previsión. El carácter juguetón del Mono, a veces puede ir en contra de sus intereses. Sin dejar de lado tu naturaleza alegre y llamativa, llegó la hora de manifestar estas virtudes y los talentos a tu favor. Enfocarte en aquello que deseas se hará indispensable: la dispersión no coincidirá con las reglas del juego que impone el Conejo, para salir adelante este año.

Preparáte para decirle adiós a todo lo tóxico que te rodea, pues el Conejo de Agua ayudará a que todo lo que no te causa bienestar desaparezca de tu vida, pero no olvides cada lección aprendida para darle paso a un crecimiento personal. Dinero no faltará y es posible que haya cambios importantes a nivel laboral. Después de la movida que impuso el Tigre en 2022, el Mono pasará por un momento de redención, se sentirán más fuertes, resistentes y con un gran poder interior. El amor será también un campo de mucho aprendizaje y es posible que puedan superar antiguos errores. Al hacer contacto de corazón a corazón, cualquier riesgo o peligro se desvanecerá.