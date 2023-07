Horóscopo chino: qué te depara en la semana del 3 al 9 de julio

escuchar

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Semana de movimiento intenso para la activa Rata. Se incrementan las actividades profesionales, lo que da espacio a las nuevas ideas y a lo novedoso en los negocios. Un cambio en la forma de manejar el dinero mejora las finanzas y trae alivio. A su vez, habrá que atender algunos asuntos hogareños que demandarán tiempo y energía. Imaginativa y llena de recursos, la Rata es muy trabajadora, inteligente y curiosa; a ella nada se le escapa y es muy buena en el contacto con los demás. En esta etapa deberás estar atento, ya que podrás sentirte exigido, así que será conveniente cuidar las energías y, si es posible, ir más despacio.

Tendencia : al unir el esfuerzo y la estrategia conseguirás superar cualquier contratiempo.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Con gran iniciativa para mejorar las condiciones laborales, el Búfalo tendrá la capacidad de abarcar diversas actividades. Contarás con la energía necesaria para afrontar los asuntos cotidianos, pero deberás evitar exigirte por demás y controlar la tendencia a hacerte cargo de todo, propia de tu signo. Se recomienda destinar tiempo para realizar una actividad placentera, que te relaje y aleje de las preocupaciones cotidianas porque hará que todo se acomode, sientas mayor serenidad y tus pensamientos se aclaren. De todos modos, en lo personal pueden surgir contradicciones. Cuidado con las negaciones y proyecciones en las relaciones.

Tendencia : Es momento de conectarte con tu mundo emocional.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Dinámico, seguro y sin temer ante los nuevos desafíos, el Tigre se pondrá a la delantera con iniciativa y confianza. Surge la posibilidad de aumentar los ingresos a través de métodos diferentes y nuevas oportunidades comerciales. Estarás motivado y esto garantiza buena disposición y espíritu de conquista. También es un tiempo propicio para sentar bases sólidas, tanto en la vida profesional como en las costumbres cotidianas. Toca ordenar horarios, comer sano y conectar con el bienestar. En cada ámbito, disfrutarás al tomar la iniciativa y no perdonarás la pasividad. Vivirás el amor tal como te gusta: en un clima de aventura, exploración y libertad.

Tendencia : Programar un viaje o escapada.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Etapa de crecimiento para el ágil y bondadoso Gato. Sentirás mayor solidez en el ámbito laboral y recuperarás protagonismo en las decisiones. Contarás con mayor consciencia y madurez que propiciará el desarrollo de tus mejores talentos. Contarás con viento a favor, pero los resultados dependerán de los caminos que elijas tomar. Renovarás las energías, tendrás claridad de pensamiento y será excelente momento para estudiantes y quienes realicen actividades intelectuales. Se aclara el panorama sentimental: habrá un cambio de actitud que tu pareja sabrá valorar.

Tendencia : Un aire nuevo aleja la monotonía.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Momento ideal para dedicar tiempo a tu mundo social, en donde todo se tornará novedoso y es posible que hagas nuevos contactos. Tus empeños te llevarán a la conquista de nuevos desafíos y ganarás la confianza de personas importantes. Iniciativas en asuntos familiares y aumento de actividades dentro del hogar. Resolverás temas caseros pendientes y será ideal para iniciar reformas o reparaciones, así como poner al día papeles y cuentas relacionados con la vivienda. El enérgico Dragón podrá vivir un período excitante para el amor. Toda relación pasará a ser ideal porque habrá pasión, comprensión y un alto nivel de comunicación.

Tendencia : Amor y disfrute.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Oportunidades, armonía y bonanza. Se abren nuevas perspectivas y es muy posible que encuentres la manera de salir de circunstancias que te limitaban. Si naciste un año Serpiente, tendrás la posibilidad de dejar de lado temores e inseguridades y te sentirás renovado. Las condiciones tienden a mejorar y estarás a gusto asumiendo retos, nuevos desafíos comerciales o cambios innovadores en el trabajo. Temida y venerada por igual en Oriente, a la Serpiente se la considera el animal más enigmático, magnético y sensual. En esta etapa desplegarás todo tu potencial y podrás conquistar tanto tus metas laborales como sentimentales.

Tendencia : Complicidad y grandes momentos con amigos.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

En el plano laboral, la prudencia será necesaria para sortear algunos obstáculos que se darán especialmente al comenzar la semana. El brioso Caballo deberá actuar de manera reflexiva y tendrá consolidar lo conseguido. Cuidado con los riesgos: es momento de ir paso a paso y no al galope. Con el correr de los días aparecerán oportunidades y posibilidades nuevas. Tu particular intuición estará acentuada y te permitirá reconocer las mejores opciones y encontrar soluciones sobre temas que estaban pendientes. Entrarás en una etapa en que estarás más sensible y abierto al romance.

Tendencia : Lazos fuertes y confianza.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Etapa muy significativa para la Cabra, en la que abundarán las oportunidades para crecer y evolucionar. El aprendizaje, la madurez y la plena conciencia de tus necesidades se pondrán de manifiesto y te llevarán por el camino correcto. La energía dinámica con la que contarás esta semana te permitirá ganar fuerza, autoridad e imponerte donde te sentías debilitado. Será preciso evitar el contacto con personas negativas o envidiosas, especialmente dentro del entorno laboral. Por su parte, el amor se manifestará sin que las dudas se interpongan. El deseo de amar despertará tu naturaleza sensual que te llevará a dar un cálido recibimiento a los afectos.

Tendencia : Realizar actividad física.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

El compromiso para lograr sus metas llevará al Mono a ganar más dinero y que su economía mejore en esta etapa. Será necesario acabar todas aquellas obligaciones que todavía no has finalizado, ya que se avecinan nuevos desafíos. Independiente y con fuerte personalidad, el Mono sabrá imponer su propio ritmo y enfrentar cualquier reto que la vida le ponga delante. Asimismo, es un momento ideal para hacer un cambio de look que te haga sentir renovado y seguro. También será favorable para los proyectos en pareja: los y las enamoradas del signo disfrutarán haciendo planes y excepcionales proyectos de a dos.

Tendencia : Enfocar las energías en lo verdaderamente importante.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

La eficiencia y el sentido práctico que te caracterizan, te permitirán organizarte y delegar tareas cuando sea necesario. Se pondrá en juego una potente creatividad para enfrentar problemas y delinear nuevos proyectos. Decidirás con convicción el camino a tomar para dejar atrás viejas ataduras y mandatos. El Gallo posee un espíritu de lucha sin igual, pero lo que más le gusta es pasearse por su gallinero con pacífico goce porque estar en familia es su modo personalísimo de disfrute. En el amor, los momentos de soledad serán necesarios para tomar contacto con tus sentimientos más auténticos.

Tendencia : Desarrollo, crecimiento y expansión.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Se pondrán en juego proyectos que dejarán sembrada la semilla del progreso. La inteligencia pragmática que manifestará el Perro en esta etapa lo llevará a definir tratos comerciales, presentar solicitudes y firmar acuerdos rentables. En ese sentido, pronto tendrás novedades positivas en tu economía. La estabilidad y la armonía serán el anhelo palpable a conseguir en este período. En cuanto al amor, el Perro deberá tener una buena autoestima y autonomía como claves para encontrar su felicidad. Es mejor evitar las críticas y autocríticas porque esa actitud solo sirve en el terreno intelectual y no en el afectivo.

Tendencia : Compartir, dejarse querer y estar menos a la defensiva.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Período afortunado para el Chancho en lo que respecta al dinero. Será importante asesorarte para invertir de manera hábil y fructífera a largo plazo, así como ser cuidadoso con los gastos superfluos a los que el Chancho es propenso. Ojo con las personas que puedan abusar de tu generosidad, así que no pierdas de vista tus intereses. Descubrirás nuevos ámbitos laborales, donde podrás adquirir conocimientos y una valiosa experiencia profesional y humana. En cuanto a la vida afectiva, algo sale a la luz para poder ver claramente algo que era confuso. Es una etapa de replanteos que será necesaria transitar para encontrar las respuestas que estás buscando.