Horóscopo chino: las predicciones para la primera semana de diciembre

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Este período será ideal para pensar con amplitud de miras, ensanchar los horizontes y concederte la oportunidad de demostrar tus cualidades. La posibilidad de obtener mayores ingresos se acentúa gracias a la buena energía con la que ahora contarás. La Rata está pasando por una importante etapa en la que ganará en influencia y prestigio. Intentá repartirte equilibradamente concediendo tiempo al trabajo y también al ocio y el relax. Mejoras dentro del hogar con la posibilidad de recibir buenas noticias familiares. Una apertura inusitada te abre nuevos caminos. Estarás predispuesto a la aventura, los hijos y el amor.

Tendencia : tiempo marcado por el optimismo y la confianza.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Oportuno cambio de rumbo en las actividades y es posible que quienes estén buscando empleo, consigan algo provechoso en estos días. En ocasiones sentirás que debés lidiar con cierta resistencia o procesos encallados, ya que hay una lentitud en la resolución de cuestiones que son ajenas. La perseverancia y determinación, propias de tu signo Búfalo, se pondrán a prueba, así que no deberás dudar y seguir avanzando, de esta firme postura dependerán los resultados. Obtendrás el reconocimiento que merecés siempre y cuando seas capaz de hacerte valer. La imagen que proyectes atraerá circunstancias que te abrirán nuevas puertas.

Tendencia : posible romance con alguien relacionado a tus actividades.

En el horóscopo chino, los signos se determinan por el año de nacimiento de una persona Pixabay

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Te sentirás más vital y atrevido y será buen momento para iniciar algún emprendimiento que incluya a otras personas y te ubique en un lugar de liderazgo. Asumirás actitudes emprendedoras para activar el trabajo y lograr mayores beneficios. Se trata de una buena etapa en general, tanto para los asuntos laborales y económicos, como en cuanto al bienestar y los afectos. Sin embargo, el Tigre deberá estar atento a la comunicación, ya que la tendencia será a malentendidos o posibles conflictos. Pero si actuás con cuidado, este tiempo podrá ser favorable para repensar la forma de expresarte y modificar cuestiones en tu medio ambiente.

Tendencia : inestabilidad en el terreno amoroso.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

El campo profesional será uno de los más movilizados, así que deberás enfocarte y concentrar los esfuerzos en tu carrera. La economía se mantendrá estable siempre que no te excedas en gastos caprichosos. Habrá momentos de mucho trabajo, necesitarás compensarlo con buen descanso, buena alimentación y tener el valor de abandonar cualquier hábito o situación que ya no sirva a tus intereses. La sensible energía que posee tu signo Gato te ayudará a encauzar cualquier conflicto o dificultad en el terreno afectivo. Se corren velos y podrás ver el amor y la vida de relación de un modo más realista.

Tendencia : etapa clave en tu evolución; renacimiento interior.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Alguna propuesta podrá representar un importante avance en tu carrera. Lograrás una sólida posición económica si aprovechás la energía estimulante que recibirás en estos días. Movilizaciones internas llevará al Dragón a replantear y modificar la manera de relacionarte, dando lugar a profundas transformaciones en tu personalidad. Período de revisión del pasado, de pensamientos ocultos del inconsciente que salen a la luz para ser resueltos. Un punto de inflexión que producirá la toma de conciencia de aquello que debés analizar profundamente en tus vínculos. La posibilidad de viajar será una constante.

Tendencia : buen momento para dar exámenes o destacarte en competencias deportivas.

Los 12 animales que componen el horóscopo chino iStock

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Buen momento para el intercambio, la comunicación y toda actividad que tenga que ver con la palabra y las ideas. Excelente para entrevistas, negocios o para adquirir alguna información que será útil en el futuro. El desafío y la prioridad para la Serpiente será luchar por sus intereses y defender sus ideas. Habrá novedades en cuanto al hogar y la familia y es posible que en esta etapa te dediques a cuestiones pendientes dentro de la casa. La vida amorosa dará un giro positivo. Te sentirás fortalecido y muchos velos se descorrerán para dar paso a una nueva mirada sobre tus necesidades sentimentales.

Tendencia : dejar de lado ciertos prejuicios.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

El Caballo comenzará la semana con grandes expectativas de progreso. Estarás particularmente perceptivo y tendrás más comprensión del mundo que te rodea. Te mostrarás mentalmente positivo y revelarás cierto brillo intelectual que seducirá a tu entorno. Aunque algunos asuntos deban esperar, manifestarás la libertad de espíritu que te caracteriza y no te desalentarás ante imprevistos o demoras. Impulsado por la intuición y buen ánimo, esta etapa podrá ser muy constructiva para el Caballo en cuanto a lo profesional. Pero en lo afectivo deberás controlar la ansiedad para evitar malograr una relación que puede ser prometedora.

Tendencia : reencuentros y viajes o escapadas gratificantes.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Etapa excelente para el comercio, la publicidad y la comunicación en general. Tu poder interno se fortalecerá y podrás destacarte en el terreno profesional. Trámites y gestiones que entorpecen la semana de la Cabra. Recibirá beneficios gracias a una estratégica administración de los recursos y las energías. Habrá cambios positivos que afianzarán tu situación, pero algunos asuntos irán lentos. Pero encontrarás ingeniosas soluciones ante cualquier obstáculo que se presente. Podrás ver con más claridad situaciones del pasado y liberarte de sentimientos negativos que te impiden el avance y la concreción de tus sueños.

Tendencia : una corazonada da en el blanco.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Firmes decisiones y grandes proyectos en la vida del Mono. Contarás con una gran fuerza de voluntad para luchar por tus objetivos profesionales y financieros. Las circunstancias exigirán una cuota extra de esfuerzo; sin embargo, con entusiasmo y determinación, cualidades propias de quien nace un año Mono, podrás lograr todo aquello que te propongas. Se trata de un nuevo punto de partida con la oportunidad de superar asuntos del pasado, soltar y sanar. Algo finaliza y da espacio a lo nuevo. Habrá replanteos en cuanto al amor y las relaciones, posibilidad de renovar en la pareja o bien dar vuelta la página y volver a empezar.

Tendencia : convicción, encanto y seducción que te acercan al éxito.

Las predicciones de Susy Forte para esta semana

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Contarás con buenas perspectivas en cuanto al trabajo y la economía. Llega el reconocimiento esperado o bien situaciones que te permitirán mostrarte con fuerza y convicción. Se movilizan asuntos relacionados con el hogar. Es posible que ciertos temas familiares o inmobiliarios impliquen horas de dedicación. La vida familiar, tan importante para el “rey del gallinero”, toma especial importancia en este tiempo. Positivo para organizar viajes en familia, atender temas relacionados con la vivienda o planear una mudanza. En el amor, actuarás con audacia e irás a la conquista.

Tendencia : evitar los caprichos y las actitudes egoístas.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Ampliarás tu horizonte a través de la creatividad y la inspiración con la que cuenta tu signo. Los posibles obstáculos y retrasos no modificarán el comportamiento audaz y comprometido del Perro. Sentirás entusiasmo para seguir en busca de la concreción de algún negocio u objetivo económico. Será un período propicio para concretar materialmente los proyectos. La vida familiar asumirá una particular importancia. Habrá ganancias que se invertirán en el hogar, inversiones en reestructuraciones o remodelaciones en la vivienda. En el amor tomarás la iniciativa. La emoción de la conquista reavivará tu espíritu joven y dinámico.

Tendencia : nuevos emprendimientos, placer y disfrute.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Comenzarás la semana con nuevas expectativas de progreso. Estarás particularmente perceptivo y tendrás más comprensión del mundo que te rodea. Te mostrarás mentalmente positivo y revelarás cierto brillo intelectual que seducirá a tu entorno. Con un fuerte espíritu de empresa manifestarás mucho ingenio y fuerza que allanará el camino hacia el éxito. En el amor habrá sorpresas. El Chancho, uno de los signos más sensuales del horóscopo chino, estará expuesto a propuestas inesperadas. Los enamoramientos y flechazos pueden tomarte por sorpresa y hacerte bajar la guardia para entregarte al amor.

Tendencia : cooperar alegremente con el propósito de tu vida.

Susy Forte Por