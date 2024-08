Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 12 al 18 de agosto

Escuchar

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

La Rata posee una gran capacidad de albergar diversas ocupaciones y mucha iniciativa a la hora de mejorar las condiciones laborales. En estos días, contarás con buena disposición trabajadora que hará rendir por encima de lo habitual. Habrá nuevas perspectivas, pero deberás estar atento en caso de firmar contratos, asumir compromisos o realizar asociaciones a fin de evitar engaños o desilusiones. En tanto, algo finaliza para dar espacio a lo nuevo. Será un tiempo de crecimiento interior en el que aprenderás importantes lecciones. La amistad, el amor y las asociaciones ocuparán gran parte de tu vida, por lo que te permitirás confiar y expresarte libremente.

Tendencia : nuevas alternativas que darán al crecimiento laboral y personal.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Aparece la oportunidad de dar por finalizado un viejo asunto, superarlo y continuar avanzando. El Búfalo tendrá ocasión de alcanzar óptimos resultados, aunque deberá apelar a toda su agudeza para poder resolver una situación difícil y reservada que puede afectar las relaciones laborales. Puede haber posibles cambios y ajustes en cuanto al dinero compartido con socios o pareja que serán necesarios para mantener la armonía en los vínculos y sentirte bien. Los estudios y lo concerniente a la comunicación y asuntos intelectuales se verán favorecidos esta semana. En el amor, algún detalle pasado por alto puede ser motivo de diferencias.

Tendencia : vivir con espontaneidad, sin la necesidad de planificar todo.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Al comenzar la semana convendrá centrar gran parte de tu atención en el trabajo, obligaciones cotidianas y vida doméstica. Si bien el Tigre podrá sentir cierta sensación de impotencia u opresión, las circunstancias también representan una gran oportunidad de organizarte y aprender a soltar lo que no va o no querés para tu vida. Además, se ilumina algo que permanecía oculto y revela cuestiones que estaban negadas u olvidadas. No te resistas a enfrentar estas cuestiones, ya que tendrás posibilidades de liberarte del lastre para poder avanzar. En el amor, podrás sentirte inseguro o inestable, así que procura no proyectar en el otro las propias debilidades.

Tendencia : punto de inflexión para eliminar lo que haya cumplido su ciclo.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Se agita la vida social del Gato. Deberás prestar atención a las presentaciones y los nuevos contactos. Conocerás personas influyentes que te ayudarán a concretar tus proyectos. Aunque algunos asuntos marcharán lentamente, se trata de una etapa creativa en la que surgirán ideas nuevas que formarán parte de interesantes emprendimientos. Si te dejás llevar por las emociones y permitís que ellas te controlen, generarán indecisión y baja de la autoestima. El cansancio mental puede afectar tu salud y provocar fatiga, así que deberás destinar tiempo para el relax y la distracción. Es un período de buena sintonía en el amor, ideal para iniciar romances.

Tendencia : un diálogo casual puede aclarar algo que te inquieta.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

El Dragón está viviendo un buen momento para el desarrollo de las capacidades creativas y aplicarlas al trabajo y acciones cotidianas. No escatimarás energías al asumir demasiadas responsabilidades, ya que tendrás ocasión de lucir tus talentos y recibir algún tipo de mejora laboral. Aunque deberás trabajar duro, el reconocimiento llegará en mayor o menor medida. Sin embargo, las circunstancias te obligarán a realizar algún ajuste en cuanto al dinero. En el amor, un sentimiento de confianza permitirá abrirte a nuevas experiencias sentimentales o bien dar un paso adelante en una relación establecida.

Tendencia : viajes y llegan noticias desde lejos.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

La necesidad de seguridad material llevará a la Serpiente a realizar cambios necesarios para mejorar su situación. Muchos se animarán a concretar proyectos por cuenta propia, logrando así mayor independencia. Pero deberás cuidarte del cansancio y el estrés, ya que las responsabilidades pueden pesarte. Será conveniente realizar actividades deportivas, caminatas o salidas al aire libre. Si estás atravesando una etapa complicada en el amor, confiá en que todo se irá encaminando. Será una etapa propicia para reparar vínculos, con la posibilidad de vivir encuentros entrañables y efusivos.

Tendencia : todo se dará en el momento oportuno.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Aunque el Caballo estará impulsado para hacer diversos planes, debe ser cauto

Surge un período lleno de posibilidades para el Caballo. Cerrarás de alguna manera un capítulo y será un tiempo oportuno para hacer planes constructivos hacia el futuro. Las energías que actúan sobre tu signo reforzarán tus mejores cualidades. Pero advierten sobre la necesidad de controlar los impulsos y evitar riesgos. Se aconseja no tomar acciones desatinadas, cuidar la palabra y desechar todo pensamiento negativo. Para no perder el rumbo, deberás evitar situaciones estresantes o de tensión. La vida familiar toma un especial protagonismo con buenos momentos compartidos o bien la resolución de un tema que te preocupa.

Tendencia : evitar las prisas y conceder a las cosas el tiempo para madurar.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Es una etapa de pruebas y grandes enseñanzas para la Cabra. Deberás estar atento y no perder las oportunidades de progreso y crecimiento personal que ahora te rodean. Si te proponés trabajar con firmeza, sin darle espacio a la duda, podrás superar obstáculos y crecer. Alguna novedad en el ámbito laboral te posicionará en un lugar con mayores posibilidades de crecimiento. Sin dejar de ser previsor, como su naturaleza lo indica, este signo está llamado a dar un salto, un paso adelante en su situación. Habrá novedades que te llevarán a tomar decisiones, tanto en lo laboral como en el ámbito amoroso y personal.

Tendencia : poner límites ante situaciones tóxicas.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

El Mono comenzará un nuevo ciclo lleno de fuerza y audacia. Se trata de una etapa decisiva para tu futuro personal y profesional. Tendrás mayor estabilidad en tus actividades y sentimientos. Será un tiempo clave, ya que decantarán muchas cuestiones y podrás tomar decisiones definitivas. Organizar la economía será el desafío para reorientar tu vida y avanzar sobre grandes decisiones. Bajarás la guardia y estarás más sensible a las señales lanzadas por los demás, dejando de lado la desconfianza y entregándote al amor sin reservas. De todos modos, el encuentro con alguien del pasado te llevará a profundos replanteos.

Tendencia : aumenta el magnetismo y hay brillo en las ideas.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Es momento para reflexionar sobre algunos asuntos que necesitan ser revisados. La economía del Gallo permanecerá estable, con alguna buena noticia sobre temas que estaban estancados dentro del trabajo y ocupaciones en general. Darás un paso adelante y sentirás alivio y mayor tranquilidad. Esta semana será ideal para aclarar tu vida sentimental, impulsar tus vínculos o empezar una linda historia de amor si el corazón te lo pide. Estarás alerta, pero también dispuesto a lanzarte a la aventura, tomar algunos riesgos y disfrutar de toda la gama de placeres y emociones que te eleven los pies de la tierra.

Tendencia : ambición, no te conformarás con poco.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Un notorio cambio de actitud y comportamiento reorientará las iniciativas del Perro por nuevos caminos. Se pondrán en movimiento fuertes recursos internos que te ayudarán a ver claro dónde se encuentran las oportunidades para concretar tus sueños. Las asociaciones comerciales o de cualquier índole se verán favorecidas y serán destinales, ya que se trata de un momento significativo en cuanto a las relaciones. Se avecina una larga racha con tendencia a la apertura, que te permitirá conocer muchas personas y multiplicar tus contactos. Se dará un tiempo de aprendizaje y descubrimiento que no estará exento de sorpresas y cambios.

Tendencia : superarse y romper los propios límites.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

El Chanco tendrá un gran impulso en sus relaciones y en el ámbito laboral

El Chancho comenzará un período en donde se hará notar una estricta justicia y recompensas por los esfuerzos realizados. Si estuviste haciendo las cosas bien, habrá un mejoramiento en las condiciones laborales: un aumento de sueldo, gratificaciones, o algún tipo de reconocimiento. Es un buen momento para establecer prioridades, renovar objetivos y planificar los pasos a seguir. Tu vida profesional dará un giro gracias a un cambio de actitud que experimentarás y que despertará una mayor competitividad y un fuerte deseo de superación. A su vez, será un excelente momento para las relaciones, en el que el amor se convertirá en el centro de tu vida.