escuchar

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Finaliza un tiempo de incertidumbre para la Rata, que comenzará una etapa de mayor tranquilidad y bienestar. Si hace tiempo estás pensando iniciar un proyecto por cuenta propia, es buen momento para dar los primeros pasos hacia su concreción. Lo ideal será estar abierto a los cambios que el momento propone, de este modo, la expansión y el éxito te acompañarán. El momento será ideal para tomar decisiones que impliquen el desafío de salir de tu zona de confort. La influencia que recibirá la Rata allanará el camino hacia la creatividad y autorrealización. Todo esfuerzo valdrá la pena y será liberador.

Tendencia : cambio interno que favorecerá la vida afectiva.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Habrá cuestiones que se le escaparán de las manos al Búfalo, ya que dependerán de otros. Es momento de soltar el control, de delegar si es necesario y no exigirte continuamente, comprender que es necesario no intentar abarcar más de lo que podés y trabajar la omnipotencia que inevitablemente te llevará a sentir impotencia, ya que nadie puede con todo. Deberás tener el valor de abandonar cualquier hábito o situación que ya no sirva a tus intereses. El amor y las buenas acciones podrán conducirte a recibir un agradable regalo o algún beneficio inesperado.

Tendencia : mejoras sustanciales en torno al trabajo.

Para el Búfalo esta semana será necesario delegar y no exigirse continuamente

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

El Tigre posee fuerza y energía, está continuamente en movimiento, luchando por nuevos ideales y proyectos. En esta etapa todo girará en torno al trabajo y las responsabilidades. Puede que te sientas abrumado, pero a la larga recibirás tu recompensa. Tendrás la oportunidad de superar antiguos conflictos y malentendidos, pero deberás cuidar los nervios y realizar actividades que te distraigan. En el amor no deberás sacar conclusiones apresuradas; aprenderás más y te divertirás si dejas que todo fluya. Es tiempo de relajar y no apresurar los tiempos.

Tendencia : un ingreso extra de dinero trae tranquilidad al bolsillo.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

El Gato iniciará la semana con un exceso de energía emocional que deberá saber encauzar de manera positiva. Intentá ver las cosas con objetividad y no desaproveches la oportunidad de realizar algún cambio renovador. Buscá el equilibrio realizando ejercicios, ya que se trata de un excelente momento para ponerte en movimiento. Ante cualquier adversidad que se presente, desarrollarás paciencia y mayor dominio del carácter. Sentirás el deseo de realizar acciones en pos del progreso y el bienestar. La amistad, el amor y las asociaciones ocuparán gran parte de tu vida, te permitirás confiar y expresarte libremente.

Tendencia : conquistar aquello que considerabas imposible.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Nuevo ciclo para el Dragón. Ha comenzado tu año, no pasarás desapercibido en esta nueva etapa que constituye un factor de vitalidad en el que sentirás muchas ganas de hacer diversas actividades. Avanzarás a una posición social que recompensará tus méritos personales y profesionales. Recuperarás confianza y seguridad para afrontar los retos que se presenten en este nuevo período en el que tu actividad laboral y económica será próspera gracias a tu esfuerzo y una administración audaz. Reconquistarás el terreno perdido en la vida sentimental, dando y recibiendo mucho amor y consolidando una unión estable y sólida.

Tendencia : momento de acción y grandes desafíos por delante.

El Dragón avanzará a una posición social que recompensará sus méritos personales y profesionales

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Excelente ocasión para renovar los objetivos y trabajar en pos de su concreción. La intuición y sensibilidad, propias de la Serpiente, marcarán favorablemente este período. Seguí tus corazonadas y todo irá bien. Tu temperamento de autocontrol y serenidad te protegerá en situaciones que pueden presentarse críticas. Tu situación financiera se verá favorecida en este nuevo período en el que podrás darte un gusto y hasta conseguir ahorrar. La capacidad de seducción de la Serpiente, se verá notablemente incrementada y muchos caerán bajo el potente influjo de su magnetismo y sensualidad.

Tendencia : protección y recepción de sabios consejos.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Con espíritu inquieto, aventurero y libre por naturaleza, el Caballo es impetuoso y siempre consigue lo que se propone. Necesita obtener resultados rápidos, por lo que agota sus fuerzas. Deberás estar atento, ya que el trabajo será continuo, sin altibajos y con ocupación plena durante toda la semana. Se activan cuestiones que estaban demoradas y en algunos casos habrá una avalancha de trabajo que deberás absorber sin dejar de destinar tiempo al ocio y el descanso. Posibilidad de combatir algún malestar que te aflige desde hace tiempo. En el amor no esperes mucho romanticismo, pero sí hechos concretos que serán valiosos.

Tendencia : evitá exigirte por demás y hacerte cargo de todo.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Posibilidad de crecer y desarrollarte a través de grandes proyectos. Con un fuerte espíritu de empresa, la Cabra podrá manifestar mucho ingenio para realizar todo lo que se proponga y contará con la fuerza necesaria para afrontar las circunstancias que se presenten. Vida social sobresaliente, con la posibilidad de destacarte y establecer nuevos contactos. Todo cambio de importancia que desees introducir en tu vida profesional estará respaldado por las buenas energías que estarás recibiendo en este año que se inicia, gobernado por el Dragón. La Cabra, sensible y aparentemente frágil, recibirá demostraciones de afecto, mimos y atención.

Tendencia : fortalecer la ambición y seguridad interior.

Esta semana la Cabra podrá realizar todo lo que se proponga

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Una ráfaga de suerte te llevará a concretar un viejo anhelo. Etapa favorable para el Mono, que podrá sobresalir y alcanzar alguna meta. Lograrás mayor confianza personal innovando y realizando algunos cambios saludables. Deberás asegurarte que tus papeles estén en regla y asesorarte bien en el caso de firmar documentos. Contarás con una potente y equilibrada energía que deberás canalizar positivamente. Las circunstancias se presentarán interesantes y te llevarán a descubrir un nuevo modo de relacionarte. En lo personal, una inclinación por lo poco convencional distinguirá esta etapa.

Tendencia : ordenar la economía y administrar sabiamente los recursos.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Los nuevos emprendimientos recibirán un impulso decisivo en la vida del Gallo. Avanzarás en tu trabajo y habrá muchas novedades, más acción y nuevas responsabilidades. Estarás a la altura de las circunstancias, pero deberás cuidar la salud, ya que las obligaciones diarias amenazan con estresarte. También deberás asumir responsabilidades en el hogar. Los amigos estarán muy cercanos y será posible concretar algunos proyectos pendientes con ellos. En el amor necesitarás armarte de paciencia y escuchar, pero especialmente recordar que nada ni nadie es perfecto.

Tendencia : se alejan ciertas preocupaciones relacionadas a la familia.

El Gallo deberá cuidar la salud para no estresarse

‌Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Audacia y fuerza de voluntad que te llevarán a lograr grandes objetivos. La buena energía del momento, ayudará al Perro a emprender actividades rentables y poner las cuentas al día. La vida familiar asumirá una particular importancia, invertirás en el hogar y es posible que puedas resolver antiguos temas de papeles relacionados con la vivienda. Te sentirás más abierto para un nuevo amor o encaminar tu relación de pareja. Las energías que actúan en cuanto a las relaciones ponen de relieve temas de convivencia con la necesidad de rever posturas y dinámicas de la pareja.

Tendencia: etapa para renovarte y reafirmar tus propósitos.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Se renuevan los objetivos del Chancho que reflejarán el deseo de emprender nuevos caminos, renovarte y dar un significado más profundo a la vida. Tendrás buena suerte con el dinero, una ganancia inesperada trae alivio y mayor libertad de movimiento. Pero en el ámbito laboral podrán surgir rivalidades. Será importante no dejarte influenciar por las opiniones de los demás. Estarás abierto a lo nuevo y buscarás nuevos puntos de vista, una nueva filosofía de vida y espiritualidad. La sensación de sentirte en plenitud te hará resplandecer. Necesidad de compartir y búsqueda de afinidades.

Tendencia : una actitud abierta propiciará estimulantes encuentros.