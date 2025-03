Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 24 al 30 de marzo

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Grandes posibilidades para la Rata de liberar ciertas trabas que te han limitado últimamente. Es momento de sentar nuevas bases para el futuro, desechar aquello que haya cumplido su ciclo y atender el llamado interno hacia la independencia y emancipación en todo sentido. Si actuás con orden y disciplina podrás concretar muchos asuntos postergados. La ansiedad podría volverte un poco distraído, en especial al comenzar la semana. Deberás reforzar la concentración para evitar complicaciones. En el amor, habrá compromiso y entrega. Estos días son ideales para resolver asuntos de pareja y mejorar la comunicación.

Tendencia : presentimientos que se confirman.

¿De qué signo sos en el horóscopo chino?

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Novedades que ofrecerán buenas perspectivas al laborioso Búfalo. Los cambios y las innovaciones prometen beneficios. Gracias a un pronunciado sentido práctico, tu posición económica y laboral se consolida. Sentirás el deseo de ampliar conocimientos y profundizar tanto en el aspecto intelectual como en el profesional. En el plano amoroso, también se darán cambios significativos: en las parejas habrá más dinamismo y motivación, por lo que la relación se manifestará vital al compartir fines comunes. Posiblemente, surjan cuestiones relacionadas con la descendencia y los hijos.

Tendencia : evitar interferencias en tus planes.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

El Tigre estará enfocado en el trabajo y sus metas en la vida. Es importante que tu percepción esté alerta y que la forma de llevar a cabo tus acciones sea sincera: tu aguda sensibilidad te ayudará en todo ello. En el intercambio de ideas con amigos lograrás reencontrarte con las cosas que más te interesan. Podrás encaminarte al eliminar todo obstáculo que pueda aparecer. Tu intuición será poderosa; podrás canalizar esta energía en el fortalecimiento del carácter y en la disposición para luchar por lo que querés. Disfrutarás de buenos momentos amorosos, y en la calidez y la paz del hogar recargarás energías.

Tendencia : evitar los riesgos y las acciones impulsivas.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Semana ideal para el Gato en cuanto a planificaciones, reflexiones y establecimiento de prioridades. Una actitud audaz caracterizará esta etapa que será introspectiva y muy reveladora. Aparecerá un nuevo punto de partida: se abrirán caminos en los que la innovación estará presente tanto en la carrera como en la vida personal. La buena influencia de estos días será sanadora y despertará la creatividad que caracteriza a este signo. Aprovechá esta fuerza para deshacerte de ciertos temores o inseguridades que puedan ser limitantes. El acercamiento hacia personas interesantes que ayudan a abrirte camino.

Tendencia : estar dispuesto a darle la bienvenida al amor.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

El Dragón comenzará una semana que será en general favorable. Las energías ejercerán una gran influencia en el campo personal y te permitirán gestionar las energías disponibles de manera sabia y ordenada. Idearás nuevas operaciones lucrativas tendientes a mejorar los ingresos y contarás con una cuota de energía extra para encarar las actividades con vitalidad y confianza. Podrán surgir negocios interesantes, aunque deberás estar atento al firmar documentos y revisar la letra chica. En cuanto a las relaciones, no siempre lo mejor es decirlo todo, darle tiempo y un toque de misterio a un nuevo amor puede resultar más favorable.

Tendencia : creatividad y talento a flor de piel.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

El 2025 es el Año de la Serpiente de Madera en el horóscopo chino Zou Zheng - XinHua

La Serpiente buscará opciones seguras y mantendrá un ritmo sereno y constante que la llevará por buen camino. La semana se inicia lenta y con algunas demoras. Luego, con el correr de los días, todo se irá encauzando hacía buen puerto. Estarás en una fase muy fértil en ideas. En tanto, tu comunicación mejorará sensiblemente y recopilarás mucha información de interés. Por lo tanto, es el momento de hacer planes, de pensar en el futuro y mostrar ambición. En el amor, deberás asumir algunos riesgos, ya que la tendencia será a reconsiderar tu situación. Pasarás por un período ideal para aclarar las confusiones que perturban una relación que podría estar desgastada.

Tendencia : distancia e introspección necesarias para comprender la situación.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Habrá grandes desafíos en el trabajo y, aunque los planes del Caballo se desarrollarán con lentitud, deberás mantener fría la cabeza y no tomar decisiones que afecten los resultados que esperás. Será conveniente combinar capacidad de trabajo y audacia en la dosis justa. No es tiempo de asumir grandes riesgos ni andar apurando los tiempos. Aunque la situación financiera no mejorará inmediatamente, podrás vislumbrar avances y un futuro más estable. Para las relaciones, será buen momento para renovar y alejar la rutina. Encontrarás en tu pareja perspectivas semejantes y compartirán buenos momentos.

Tendencia : divertido y sanador encuentro con amigos.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

La Cabra estará dispuesta a comenzar algo nuevo y concreto, ya que contará con la fuerza necesaria para enfrentar nuevos desafíos. Mejora la comunicación en el trabajo y tus ideas te permitirán sobresalir, adquirir renombre o popularidad. Personas de tu entorno brindarán su apoyo que ayudará en la organización personal, laboral e incluso de tus finanzas. Es un excelente momento para iniciar actividad física, ir al gym, andar en bici, caminar; lo que más te agrade y te aleje del sedentarismo. En asuntos del corazón, reaparecerán antiguos temas no resueltos para que tomes decisiones, puedas cerrar un capítulo y te liberes del lastre del pasado.

Tendencia : intuiciones sobre malas compañías.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Inquieto, ágil y determinado, el Mono sentirá que las cosas están lentas y no cumplen las expectativas de su ritmo interior. Un tiempo para desarrollar templanza, domar ansiedades y confiar en los propios procesos. Sin falta y en el momento oportuno, aumentará tu prestigio profesional, obtendrás reconocimiento y lograrás vencer ciertas resistencias. En cuanto a la vida amorosa, te animarás a llevar adelante cambios en la rutina en pos de renovar el vínculo de pareja. Creativo y sociable, habrá mucha comunicación, lo que permitirá que te conectes con personas que planteen ideas nuevas y un modo distinto de ver la vida.

Tendencia : perseguir los objetivos sin prisa, pero sin pausa.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Será una semana de fortaleza y vitalidad para ampliar tus recursos y evaluar opciones que te ayuden a mirar el horizonte con más esperanza y calma. En el campo laboral, el Gallo podrá gestionar operaciones lucrativas tendientes a mejorar los ingresos. Podrán surgir negocios interesantes, aunque deberás estar atento al firmar documentos y revisar cada detalle, en especial al comenzar la semana. Posibilidad de concretar muchos de tus anhelos en la pareja. A los más solitarios, se les presentará la oportunidad de conocer a alguien que podrá ser un verdadero desafío para salir de la coraza, superar cuestiones del pasado y abrirse al amor.

Tendencia : permitir que el deseo se manifieste.

Los 12 signos del horóscopo chino

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

El plano del trabajo y el dinero se verá favorecido. Se presentarán oportunidades que cada Perro deberá aprovechar y no dejar pasar por alto. Habrá mucho movimiento, por lo que será un período de gran desgaste. Serás muy requerido al liderar equipos de trabajo o bien tener mayores responsabilidades. Las múltiples tareas podrían requerir de una energía extra, así que deberás organizarte y protegerte del agotamiento. Tu nobleza y lealtad se manifestará en la vida social, pero estarás tan ocupado que podrías descuidar los asuntos afectivos. Las distracciones o un pequeño descuido podrían crear distanciamiento o enfrentamientos.

Tendencia : el buen humor hará que los conflictos amorosos desaparezcan.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

El Chancho está por culminar una etapa y comenzar un nuevo ciclo de crecimiento profesional y cosecha de logros. Notarás que la suerte fluirá naturalmente de los eventos, lo cual te hará proyectar de manera esperanzadora hacia el futuro. Ideal para mostrar a otros tus planes, los cuales serán aceptados y ponderados. Deberás confiar: los beneficios no tardarán en llegar. Procurá tener al día trámites y servicios relacionados con la vivienda porque es tiempo de ordenar papeles y organizar cuestiones hogareñas. A su vez, es momento para indagar en tu interior sobre cuáles son tus reales motivaciones y deseos más genuinos en cuanto al amor.

Tendencia : realizar un cambio de look, comenzar nuevas actividades