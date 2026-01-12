Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 12 al 18 de enero

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Pronto finalizará un tiempo de incertidumbre o indecisiones para la Rata que podrá iniciar una etapa de mayor tranquilidad y bienestar. Si hace tiempo estás pensando lanzar un proyecto por cuenta propia, es buen momento para dar los primeros pasos hacia su concreción. Estarás abierto a los cambios y, de este modo, la expansión y el éxito te acompañarán. El momento será ideal para tomar decisiones que impliquen el desafío de salir de tu zona de confort. La influencia que recibirá este signo allanará el camino hacia la creatividad y autorrealización. Todo esfuerzo valdrá la pena y será liberador.

Tendencia : cambio interno que favorece la vida afectiva.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Al Búfalo se le presentará la oportunidad de transformar viejas condiciones y crear otras, más acordes a este momento de su vida. Este tiempo es propicio para tomarte una pausa, viajar y descansar. A su vez, necesitarás revisar proyectos y reestructurar planes para adaptarlos a tus nuevos objetivos. Una charla inesperada constituirá una verdadera orientación existencial en un momento lleno de replanteos e incertidumbre. Lograrás el despegue y el resurgir lentamente, siempre que mantengas la paciencia que te caracteriza. Mejora la comunicación y se agita la vida social. También surge la ocasión de aclarar antiguas cuestiones en la pareja.

Tendencia : estabilidad y compañerismo con amigos y familia.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

El Tigre posee fuerza y energía, por lo que está continuamente en movimiento mientras lucha por nuevos ideales y proyectos. En esta etapa todo girará en torno al trabajo y las responsabilidades. Puede que te sientas abrumado, pero a la larga recibirás tu recompensa. Solidario, excelente amigo y el más humanista del horóscopo chino, este signo es independiente por naturaleza y, aunque es el primero en estar presente cuando lo necesitan, se muestra más bien distante y hasta solitario. En esta etapa estarás más suelto y muy demandado, que te ayudará a manifestar cariño y ternura a todos tus afectos.

Tendencia : acciones decididas, precisas y arriesgadas.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Es una fantástica ocasión para renovar los objetivos y planificar en pos de su concreción. La intuición y sensibilidad, propias del Gato, marcarán favorablemente este período. Seguí tus corazonadas y todo irá bien. Tu temperamento de autocontrol y serenidad te protegerá en situaciones que pueden presentarse críticas. Asimismo, tu situación financiera se verá favorecida en este nuevo período en el que podrás darte un gusto y viajar. Conectar con la naturaleza, relajar y disfrutar será esencial para seguir adelante. La capacidad de seducción de este signo se verá incrementada al manifestar un potente influjo de magnetismo y sensualidad.

Tendencia : protección y recepción de sabios consejos.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Algunos cambios afectarán tanto el ambiente laboral como el orden familiar. En ese sentido, el Dragón sentirá la necesidad de reorganizar los asuntos profesionales y domésticos. Tu inteligencia innata se verá ampliada y fortalecida, lo que aumentará notablemente el interés en las cosas prácticas. Necesitarás tiempo para cumplir con todos los compromisos y aceptarás cualquier desafío, siempre que implique un avance en tu carrera. Igualmente, evita asumir más de lo que te sea posible realizar. También será una etapa propicia para innovaciones en la casa. Tooma en cuenta que habrá gastos en paseos y gratificaciones personales. A su vez, tendrás encanto y fuerte magnetismo.

Tendencia : sorpresas en la vida afectiva por una invitación inesperada.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

El horóscopo chino de la Serpiente para esta semana Shutterstock

Al transitar el último tramo de su año, la Serpiente pasará por un momento particular de mayor consciencia y madurez que la hará sentir más segura y confiada. El balance será positivo, sentirás el deseo de establecer nuevos objetivos y, aunque algunos asuntos deban esperar, nada te podrá apartar del camino que traces en esta etapa. Has pasado un tiempo de pruebas y mucho aprendizaje en el que la experiencia adquirida hoy te brinda las herramientas para evolucionar, alcanzar metas y relacionarte mejor. Procurá atender y respetar tus necesidades, y así dejar de lado las expectativas de los demás.

Tendencia : tomar el mando de tus actividades.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Con espíritu inquieto, aventurero y libre por naturaleza, el Caballo es impetuoso y siempre consigue lo que se propone. Necesita obtener resultados rápidos y para ello agota sus fuerzas. Deberás estar atento, ya que el trabajo será continuo, sin altibajos y con ocupación plena durante toda la semana. Se activan cuestiones que estaban demoradas y, en algunos casos, habrá una avalancha de actividad que deberás absorber sin dejar de destinar tiempo al ocio y el descanso. Puede que surja la posibilidad de combatir algún malestar que te aflige desde hace tiempo. En el amor, no esperes mucho romanticismo, pero sí hechos concretos que serán valiosos.

Tendencia : evitá exigirte por demás y hacerte cargo de todo.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

La Cabra vivirá una etapa de restablecimiento y búsqueda de armonía. Las condiciones señalan el momento justo para dar prueba de la paciencia, perseverancia y resistencia. No serán recomendables los cambios drásticos como tampoco forzar un asunto estancado; mejor esperar el momento oportuno para actuar. Podrás alejar la mente de las preocupaciones cotidianas y estar en contacto con lo que realmente es importante en tu vida, por lo que necesitarás tiempo extra para dedicarte a ello sin complicaciones. Tendrás una buena predisposición de ánimo; es tiempo ideal para iniciar romances o avanzar en decisiones de pareja.

Tendencia : no ceder ante las provocaciones.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

La influencia de esta semana para el Mono fortalecerá una decisión valiente que será imprescindible para lograr buenos resultados. Lucharás y te esforzarás por el reconocimiento que mereces y necesitas en este momento. Llega un tiempo en el que tus proyectos pueden despertar el interés de personas destacadas que te darán su apoyo. Te sentirás más seguro y confiado en cada paso que des. Para la vida de relación es una etapa especial, de cambios internos hacia una mirada diferente, más abierta y comprensiva. Es tiempo de vivir el amor con mayor libertad y menos apego.

Tendencia : administrar sabiamente los propios recursos.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Esta semana, la gran capacidad de trabajo del Gallo se despliega de manera muy creativa. Sabrás aprovechar exitosamente la poderosa energía con la que contarás para resolver problemas con rapidez y, ante cualquier adversidad, encontrarás soluciones ingeniosas. Tendrás habilidad, lucidez y destreza para mejorar la economía, poner las cuentas al día e invertir bien. Este signo estará muy enfocado y también cuidará su gallinero con cariño y dedicación. Será una etapa donde podrás encontrar las respuestas que estabas buscando, ya sea una decisión en cuanto al trabajo, la carrera o la vida afectiva.

Tendencia : armonía y bienestar personal que generan grandes beneficios.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Es un tiempo de cosecha en el que podrás recoger los frutos de los esfuerzos realizados durante el año. El reto para el Perro estará en equilibrar los asuntos profesionales con lo más íntimo y familiar. Ambas áreas requerirán de mucha atención y será preciso no descuidar ninguna para sentirte en armonía. Crecerán las responsabilidades, pero recibirás a cambio grandes satisfacciones. Esta etapa traerá la oportunidad de renovar tu hogar así como también estar más cerca de la familia. Se resuelven asuntos amorosos, pero deberás cuidar los detalles y controlar la palabra y las decisiones impulsivas.

Tendencia : no dar espacio a la desconfianza y los celos.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

El Chancho iniciará la semana con un exceso de energía emocional que deberá saber encauzar de manera positiva. Intenta ver las cosas con objetividad y no desaproveches la oportunidad de realizar alguna renovación. En estos días deberás ser más flexible para adaptarte a los cambios que puedan presentarse en el ámbito laboral. Será un tiempo ideal para encontrar equilibrio al hacer ejercicios porque se trata de un buen momento para ponerte en movimiento. En el amor, una actitud comprensiva y de cooperación multiplica el entendimiento y trae grandes satisfacciones tanto en la vida en pareja como en las nuevas conquistas.