Horóscopo chino: qué animal y elemento soy

El Horóscopo Chino, basado en un ciclo de 12 años, asigna un animal a cada uno de ellos, determinando la personalidad, las habilidades y los posibles desafíos que enfrentarán las personas nacidas bajo ese signo. Estos animales son: Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo. Además, cada año está influenciado por uno de los cinco elementos del Wu Xing: Madera, Fuego, Tierra, Metal y Agua.

Esta combinación de animales y elementos crea un sistema astrológico complejo y fascinante, que busca explicar las características individuales y los acontecimientos importantes de la vida.

¿De qué signo sos en el horóscopo chino?

Para saber qué animal sos según el Horóscopo Chino, es fundamental conocer tu año de nacimiento y comprobar cuál corresponde en la tabla de los doce signos zodiacales. Por ejemplo, las personas nacidas en 1996 pertenecen al año de la Rata, mientras que las nacidas en 1985 son del año del Buey. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el Año Nuevo Chino no siempre comienza el 1 de enero, ya que sigue el calendario lunar. Esto significa que, si naciste en enero o principios de febrero, es posible que tu signo corresponda al año anterior.

Los 12 animales que componen el horóscopo chino iStock

Cada uno de los doce animales del zodíaco chino tiene características específicas que influyen en la personalidad de cada persona. Por ejemplo, la Rata es conocida por su ingenio y capacidad para adaptarse, mientras que el Dragón simboliza poder, fuerza y liderazgo. Del mismo modo, la Serpiente es asociada con la sabiduría y la intuición, y el Caballo con la energía y el espíritu libre.

¿Qué elemento soy en el Horóscopo Chino?

Los cinco elementos del Wu Xing - Madera, Fuego, Tierra, Metal y Agua - aportan otra dimensión a la astrología china. Estos elementos no solo afectan la personalidad del individuo, sino también el entorno y las circunstancias que enfrentará a lo largo de su vida.

Para descubrir tu elemento, debes conocer tu año de nacimiento y a qué ciclo de 10 años corresponde. Los elementos se distribuyen de la siguiente manera:

Madera : años terminados en 4 o 5

: años terminados en 4 o 5 Fuego: años terminados en 6 o 7

años terminados en 6 o 7 Tierra : años terminados en 8 o 9

: años terminados en 8 o 9 Metal : años terminados en 0 o 1

: años terminados en 0 o 1 Agua: años terminados en 2 o 3

En el horóscopo chino, los signos se determinan por el año de nacimiento de una persona Pixabay

¿Qué animal soy en el Horóscopo Chino?

Descubrir qué animal te representa en el horóscopo chino es el primer paso para entender tu personalidad según la tradición oriental. Como cada año está asociado a uno de los doce animales del zodíaco.

Para saber el signo de una persona en el Horóscopo Chino basta con conocer su año de nacimiento:

Horóscopo Chino RATA - Años: 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.

- Años: 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020. Horóscopo Chino BUEY - Años: 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.

- Años: 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021. Horóscopo Chino TIGRE - Años: 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

- Años: 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022. Horóscopo Chino CONEJO - Años: 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2023.

- Años: 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2023. Horóscopo Chino DRAGÓN - Años: 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.

- Años: 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024. Horóscopo Chino SERPIENTE - Años: 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.

- Años: 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025. Horóscopo Chino CABALLO - Años: 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026.

- Años: 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026. Horóscopo Chino CABRA - Años: 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027.

- Años: 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027. Horóscopo Chino MONO - Años: 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028.

- Años: 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028. Horóscopo Chino GALLO - Años: 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029.

- Años: 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029. Horóscopo Chino PERRO - Años: 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030.

- Años: 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030. Horóscopo Chino CHANCHO - Años: 1911, 1923, 1935, 1947, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031.

Horóscopo Chino 2025; las predicciones para el año del Caballo de Fuego

Este Año Nuevo Chino inicia el año del Caballo de Fuego, un ciclo que promete traer dinamismo, pasión y nuevos comienzos. Se trata del séptimo signo de la rueda zodiacal oriental, que se une a el elemento que corresponde a los años 6 o 7.

El 2026 es el año del Caballo de Fuego para el horóscopo chino

De acuerdo a las predicciones de la astróloga Susy Forte en LA NACION, el año del Caballo llega para “renovar nuestras ideas e intereses y augura una etapa productiva, de acción e incesante movimiento”. Y agrega “Nos aportará la fuerza e inteligencia para progresar y avanzar hacia nuestras metas más elevadas”.

En el caso puntual del Caballo de Fuego, indicó que “es el más indomable de todos los equinos”. “El Caballo simboliza libertad, independencia y el movimiento, mientras el Fuego añade pasión y coraje”, explica Forte.

Por lo tanto, el año 2026 promete ser ideal para iniciar empresas, viajar, tomar decisiones valientes y romper estructuras antiguas. “La energía excesiva puede derivar en conflictos, impaciencia y cambios drásticos si no se canaliza adecuadamente con empatía y templanza”, advirtió la astróloga.