Horóscopo de Piscis de hoy: jueves 5 de Mayo de 2022

Probablemente, no este pasando por un buen momento. Lo mejor será que tenga paciencia, así pronto logrará una satisfacción que lo compensará.

Fechas: 20 de Febrero al 20 de Marzo

Qué le espera a Piscis el jueves 5 de Mayo

Amor: Sepa que podría llegar a tener una discusión con su pareja a causa de sus distracciones. Intente ser más considerado y cariñoso en el amor.

Riqueza: Durante estos días tenga cuidado con cometer errores en algún trámite. Antes que nada, organice sus responsabilidades para luego ejecutarlas sin problemas.

Bienestar: Intente no descuidar los huesos, ya que podría sufrir una lesión o fractura. Si se pone a limpiar, tome las precauciones necesarias dentro de su hogar.

Semana del 28 de abril al 4 de mayo

Neptuno (regente del ascendente en Piscis) mantiene su cercanía matemática con Júpiter (planeta asociado a la expansión, antiguo regente de Piscis). En términos psicológicos, este movimiento ayuda a ponerte en sintonía con aquellas formas de expresar lo pisciano que ya no te nombran. Además, este sábado hay eclipse solar en Tauro en la zona de tu carta natal asociada a la comunicación. Tip: Para vos, ¿qué significa ser sensible? Dale tu propio significado, que no sea sinónimo de vulnerabilidad.

Qué decía el horóscopo de Piscis en el día de ayer

Relájese, ya que con su elevada intuición obtendrá la respuesta adecuada para ayudar a esa persona que le ha pedido un consejo hace varios días.

Amor: Aproveche la energía de Júpiter, ya que le hará aumentar su interés por las conquistas amorosas. Si se cruza con esa persona que tanto le gusta hágaselo saber.

Riqueza: No desespere, ya que hoy podrá superar todas las barreras laborales que le pongan para alcanzar su crecimiento profesional. Crea en usted mismo.

Bienestar: Busque una buena nutricionista y empiece una dieta equilibrada en frutas y verduras. De esta forma, se sentirá ágil y saludable.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis | Leo |