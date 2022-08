Horóscopo de Virgo de hoy: martes 16 de Agosto de 2022

Sepa que antes de fijar los objetivos deberá considerar los inconvenientes posibles y adecuar todas sus ideas a los recursos con los que cuenta.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el martes 16 de Agosto

Amor: Charle con su enamorado, así podrán superar los inconvenientes vividos durante días anteriores. No lo deje para otro momento, destine parte del día para hacerlo.

Riqueza: Posiblemente su jefe lo empiece a demandar demasiado y esto a usted lo supere. Entiéndalo y busquen juntos un orden para cada una de las prioridades.

Bienestar: Evite hablar tanto durante esta jornada. Hoy dedíquese a escuchar un poco más a las personas que lo rodean y prestarle atención a los consejos que le brindan.

Semana del 12 al 18 de julio

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Intente minimizar los problemas, ya que no todo es tan dramático como parece. Tenga paciencia y en poco tiempo podrá olvidar sus preocupaciones.

Amor: Un enamoramiento fulminante puede llegar a ser engañoso. Manéjese con cautela para que su corazón luego no sufra, caso contrario, no creerá más en el amor.

Riqueza: Cuando se decida y consagre tiempo para poner en practica sus dotes profesionales, verá que surgirán nuevas fuentes de ingreso. Queda en usted la decisión.

Bienestar: Sea consciente y acepte que necesita si o si alimentarse sanamente. Es momento de eliminar los excesos y aquello que pueda dañar su organismo.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis | Leo |