Horóscopo de Virgo de hoy: sábado 6 de Agosto de 2022

Sepa que todo lo que realice hoy lo llenará de optimismo y satisfacción personal, ya que dispondrá de una contagiosa creatividad. Aprovéchela al máximo.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el sábado 6 de Agosto

Amor: Si quiere que la relación funcione entre usted y su alma gemela, bríndele más tiempo a la misma. Comparta más espacioscon ella, evite dejarla de lado.

Riqueza: Los negocios no serán su fuerte en esta jornada, consulte a un experto y pídale un consejo. Luego decida el rumbo que va a tomar en su economía.

Bienestar: Deje de dudar e inicie una dieta cuanto antes. Sepa que las buenas energías lo ayudarán a llevarla hacia delante y sin problemas. Trate de no abandonarla.

Semana del 12 al 18 de julio

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Al fin encontrará el camino para cambiar su estilo de vida y lo haga sentir maravillosamente en todo lo que emprenda. No tenga miedo y hágalo.

Amor: No se asuste si los sentimientos no están en la misma dirección que sus pensamientos. Entienda que está transitando un momento complicado con su alma gemela.

Riqueza: Procure valorar el trabajo que tiene y cumpla con todas las obligaciones. Evite que su jefe le llame la atención por su falta de profesionalismo.

Bienestar: Será un día en el que recuperará la sonrisa que había perdido y logrará que todo se adapte a sus deseos. Relájese y comparta su felicidad con los demás.

