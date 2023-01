Horóscopo del 30 de enero al 5 de febrero: las predicciones de Jimena La Torre

escuchar

La astróloga Jimena La Torre reveló cómo le irá a cada signo del Zodíaco durante la semana del 30 de enero al 5 de febrero. A través de un video publicado en su canal de YouTube, la especialista compartió sus predicciones para los próximos días y especificó cuál es la carta de tarot que les corresponde a cada uno de los signos para la semana que comienza.

“Ya estamos terminando enero, esta semana se siente como que el mes se va, pero con proyectos a febrero. Arrancamos con todo”, señaló La Torre y detalló las predicciones para cada signo, teniendo en cuenta el paso del Sol, Venus y la fase creciente de la Luna.

Aries

“Empieza siendo un número uno, porque en febrero Venus va a transitar su signo, esto le va a dar la posibilidad también de tener amor. Es el año de Aries, y está en una disposición muy positiva para empezar a destacarse y activar todo lo que está un poco dormido”.

Tauro

“Seguramente se les dé por construir algo a nivel material. Tirar una pared, construir alguna casa, renovar, comprar algún terreno, pensar en todo lo que tenga que ver con el hogar, todo se va a hacer de buena manera en el mes de febrero”.

Géminis

“El Sol está en su gran amigo Acuario, la carta es maravillosa. Esto tiene que ver con los festejos que va a tener en esta semana y en todo el mes de febrero. Va a estar celebrando las situaciones más positivas que estaban demoradas. Es una semana definitoria para el signo”.

Las personas de Géminis podrán celebrar situaciones positivas

Cáncer

“Semana ideal para la recomposición familiar. Va a estar recordando mucho el amor del pasado para recomponer la relaciones tanto afectivas, familiares, de pareja amistades, y poder caminar hacia lo seguro con respecto al amor”.

Leo

“La Luna llena estará en el signo de Leo en el mes de febrero, y la van a estar vibrando en la semana de fines de enero y principios de febrero para hacer acuerdos, comprender y entenderse con el otro. Les va a ir súper bien”.

Virgo

“Son los número uno en la construcción de un hogar, en la construcción de un amor y de algo verdadero y bueno para sus vidas. Lo que empieza en febrero continúa para todo el año para Virgo, y de la mejor manera”.

Las personas de Virgo estarán favorecidas por la construcción de un amor verdadero

Libra

“Tiene la carta de la Emperatriz y se va a destacar un montón en febrero. Sabemos que Libra está un poco destemplado en este comienzo de año, pero en febrero empieza a estar mucho mejor y positivo. En esta semana se va a enterar de algún tema laboral o afectivo que está esperando para sentirse emperatriz o emperador”.

Escorpio

“Va a organizar un viaje corto, y por qué no algún estudio. Si están pensando en estudiar, es el tiempo en que se pueden organizar”.

Sagitario

“Tiene muchísimo trabajo en el mes de febrero, es uno de los más destacados de este mes. Sagitario viene de un 2022 difícil. Enero fue bastante directivo y febrero viene como la recompensa, con muchísimo trabajo y éxito”.

Capricornio

“Ha tenido todos los beneficios maravillosos del Sol en su signo y ahora tiene el maravilloso Siete de Oro que le va a dar la posibilidad de ir levantando a nivel laboral y profesional. Podrán desatar esos nudos incómodos que tienen que ver, quizás, con un papel que no está firmado, algún asunto que no está claro o en el trabajo, que no saben por dónde deben seguir. Este Siete de Oro acompaña y organiza, y es muy indicado para cuestiones laborales”.

Las personas de Capricornio esta semana tendrán la posibilidad de desatar nudos incómodos vinculados a lo laboral

Acuario

“Tiene la carta de la estrella, que le abre todas las oportunidades. Hay que tener en cuenta que la Luna va a estar creciente y transitará los signos de Géminis y Cáncer, y le dará a Acuario la posibilidad de estar más centrado con amigos. Podrá estar más dadivoso, va estar en color blanco, para comenzar lo nuevo con todo lo que desee”.

Piscis

“Piscis está para el amor, y esta semana es muy positiva. Arranca con una Luna creciente muy linda que le dará la posibilidad de crecer y avanzar con respecto al amor: decir que sí a un compromiso, a lo que se viene. Va a tener un gran amor en la primera semana del segundo mes”.

