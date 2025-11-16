Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 17 al 23 de noviembre

Jimena La Torre dio a conocer el horóscopo para la semana que va desde el lunes 17 al domingo 23 de noviembre. A través de un video publicado en su cuenta de YouTube, la astróloga puntualizó en cada uno de los signos del Zodíaco y detalló cuál es la carta de la suerte para cada uno.

Aries

Para los nacidos en Aries, la Luna nueva los ubica muy bien en su estado de brillo y liderazgo. Un gesto de confianza puede acercarlos más de lo que imaginan al amor.

Carta de la suerte : La Emperatriz. “Un trabajo nuevo se avecina”.

Tauro

Los taurinos trabajan sus proyectos en equipo. Logran tranquilidad al saber que se conceden sus deseos en esta Luna nueva.

Carta de la suerte : Diez de Copas. “Te sacás un 10 amando y dejás que el amor te llene de oportunidades”.

Géminis

Los geminianos, gracias a la Luna nueva, esta semana encuentran que tienen muchas oportunidades por elegir. Su encanto natural se multiplica y atraen sin esfuerzo.

Carta de la suerte : As de Copas. “La fertilidad está en primer lugar”.

Cáncer

Los nacidos bajo el signo de Cáncer sentirán la Luna nueva. Les dará la fuerza necesaria para descartar a quien no sirve.

Carta de la suerte : El Ermitaño. “Es momento de cuidar tu energía emocional y priorizar quién sí merece tu entrega“.

Leo

A los nacidos en Leo se les avecina un acuerdo en esta Luna nueva. Un proyecto compartido puede transformarse en una alianza sólida.

Carta de la suerte : La Fuerza. “Marcás territorio sobre lo armado y no te movés de donde sabes vivir”

Virgo

Los nacidos en Virgo se sienten afortunados en esta Luna nueva y complacen su vida profesional. Además, saben cómo lograr más.

Carta de la suerte : Sota de Espadas. “Tu mente práctica encuentra soluciones perfectas”.

Libra

Los libranos cambian la estrategia con Luna nueva y todo el universo les devuelve la armonía que sembraron con amor y paciencia a quienes lo hicieron.

Carta de la suerte : Seis de Espadas. “Organizás un viaje o movimiento que estimula el amor y el romance”

Escorpio

Los escorpianos, con la Luna y el Sol en su signo, tendrán su momento para brillar y destacarse. Su profundidad emocional les permite ver más allá de lo evidente y sanar vínculos.

Carta de la suerte : La Estrella. “Reconocés lo que te hace bien”.

Sagitario

Los nacidos en Sagitario, solo le abren la puerta a quien en verdad se lo merece en esta Luna nueva. Su sinceridad filtra relaciones falsas y atrae solo lo que los impulsa a crecer.

Carta de la suerte : El Sacerdote. “Guiás a todos con tu buena energía espiritual”.

Capricornio

A los capricornianos: tienen muy cerca el trabajo que les sirve, solo deben tomarlo. Su esfuerzo empieza a rendir frutos, y el reconocimiento llega con esta Luna nueva.

Carta de la suerte : Sota de Bastos. “La pasión te estimula y sentís que te sale del alma”.

Acuario

Para los nacidos en Acuario habrá innovaciones y festejos por los planes de amor en esta Luna nueva. Su creatividad se enciende.

Carta de la suerte : Dos de Copas. “Todo lo que soñás puede volverse real”.

Piscis

Los piscianos con la Luna nueva avanzan en sus proyectos. Su creatividad encuentra rumbo y la intuición te ayuda a los cambios.