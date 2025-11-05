La inteligencia artificial permite informarse sobre distintos temas, incluso sobre lo esotérico. Algunos seguidores de la astrología le consultan sobre los tránsitos planetarios y sus efectos en los signos del Zodíaco. En ese sentido, puede surgir la duda sobre cuáles son los tres con “menos suerte” en noviembre 2025.

Una de las plataformas más utilizadas por las personas es ChatGPT, que viene con tecnologías avanzadas de IA generadas por los últimos modelos de lenguaje de OpenAI. A la hora de brindar información, la herramienta recopila datos de distintos sitios web.

¿Qué datos necesitás para hacerte la carta astral?

Vale aclarar que se trata de tendencias astrológicas que solo indican el tipo de energía que tendrán disponible durante las próximas semanas. De todos modos, las personas pueden enfrentar diferentes desafíos o mismo obtener recompensas en este período, sin importar de qué signo sean.

Cuáles son los tres signos con “menos suerte” en noviembre 2025, según la inteligencia artificial

Al momento de preguntar a la IA sobre cuáles son los signos del Zodíaco que no serán menos beneficiados debido a que enfrentarán desafíos y no experimentarán tanta suerte en el anteúltimo mes del año, la herramienta reveló que son Aries, Piscis y Virgo.

A continuación, algunos aspectos generales que experimentarán estos signos según las predicciones astrológicas:

Aries, Piscis y Virgo son los signos menos afortunados en noviembre, de acuerdo a la IA Shutterstock

Aries : la entrada de Marte en Sagitario el 4 de noviembre puede generar tensiones en el ámbito de la acción, la iniciativa y los objetivos personales. Asimismo, Mercurio se vuelve retrógrado el domingo 9 en el signo del arquero, lo que afecta comunicación, planeamiento y decisiones rápidas. Por lo tanto, los arianos podrían enfrentar dificultades en el trabajo o en un proyecto propio si actúan demasiado impulsivamente. En lo interpersonal, podría haber conflictos o discusiones debido a reacciones rápidas. Estos tránsitos planetarios requieren paciencia y equilibrio emocional.

: la entrada de Marte en Sagitario el 4 de noviembre puede generar tensiones en el ámbito de la acción, la iniciativa y los objetivos personales. Asimismo, Mercurio se vuelve retrógrado el domingo 9 en el signo del arquero, lo que afecta comunicación, planeamiento y decisiones rápidas. Por lo tanto, los arianos podrían enfrentar dificultades en el trabajo o en un proyecto propio si actúan demasiado impulsivamente. En lo interpersonal, podría haber conflictos o discusiones debido a reacciones rápidas. Estos tránsitos planetarios requieren paciencia y equilibrio emocional. Piscis : durante noviembre, el tránsito de Saturno y otros planetas en momentos de revisión pueden obligar a este signo de Agua a tomar decisiones más maduras o afrontar cuestiones que se han pospuesto. El mes incorpora una fase de limpieza interna, donde sus nacidos podrían sentirse más vulnerables a la indecisión. Esto puede generar vacilaciones en cuestiones de finanzas, relaciones o compromiso personal.

: durante noviembre, el tránsito de Saturno y otros planetas en momentos de revisión pueden obligar a este signo de Agua a tomar decisiones más maduras o afrontar cuestiones que se han pospuesto. El mes incorpora una fase de limpieza interna, donde sus nacidos podrían sentirse más vulnerables a la indecisión. Esto puede generar vacilaciones en cuestiones de finanzas, relaciones o compromiso personal. Virgo: en este mes, los regidos por esta constelación pueden experimentar fricciones en lo laboral o en su rutina habitual. Se pueden generar cambios inesperados, falta de claridad o exigencias mayores. La salud y el bienestar pueden necesitar más atención. También podrían sentirse menos valorados o con dificultades para hallar el control que acostumbran.

Cabe recordar que se trata de tendencias astrológicas que no impiden que las personas salgan adelante y puedan reponerse de las adversidades. De hecho, sirve saberlas de antemano para prepararse y poder enfrentar los desafíos de forma planificada.

Cuáles son los tres signos con “más suerte” en noviembre 2025, según la inteligencia artificial

Al consultar a ChatGPT sobre cuáles son los signos del Zodíaco que tendrán suerte en noviembre 2025, la IA realiza un análisis exhaustivo y determinó que los tres signos más afortunados son Cáncer, Escorpio y Géminis.

Cáncer, Escorpio y Géminis tendrán suerte en noviembre (Foto: Freepik)

Cáncer : este tiempo es propenso para el crecimiento personal, con mayor visibilidad y oportunidades de renovación interna o de imagen pública. Esto puede traducirse en buen momento para iniciar algo nuevo o sentirse más confiado. Por otro lado, la Luna llena en Tauro del 5 de noviembre apunta a cerrar temas de recursos comunes, finanzas de pareja o patrimonio, lo cual puede liberar bloqueos financieros o permitir un flujo más libre de ingresos o estabilidad. En tanto, con Venus transitando desde el 6 noviembre por la zona de relaciones, creatividad o diversión y luego hacia el trabajo/salud, puede favorecer momentos de disfrute, networking o mejoras en el ámbito laboral o de bienestar.

: este tiempo es propenso para el crecimiento personal, con mayor visibilidad y oportunidades de renovación interna o de imagen pública. Esto puede traducirse en buen momento para iniciar algo nuevo o sentirse más confiado. Por otro lado, la Luna llena en Tauro del 5 de noviembre apunta a cerrar temas de recursos comunes, finanzas de pareja o patrimonio, lo cual puede liberar bloqueos financieros o permitir un flujo más libre de ingresos o estabilidad. En tanto, con Venus transitando desde el 6 noviembre por la zona de relaciones, creatividad o diversión y luego hacia el trabajo/salud, puede favorecer momentos de disfrute, o mejoras en el ámbito laboral o de bienestar. Escorpio : con el ingreso de Venus a este signo de Agua, sus nacidos se vuelven más magnético, por lo cual sus proyectos personales, su imagen, su identidad pueden tener un impulso. A su vez, Júpiter abre posibilidades de expansión, quizá a través de viajes, formaciones, relaciones que trascienden lo local, lo habitual. Esto puede traducirse en suerte al encontrar apoyo, alianzas y descubrimientos que impulsan su horizonte. Luego, la Nueva Luna en su signo es un reinicio ideal para lanzar algo propio, replantear metas personales y dejar atrás lo que ya no sirve.

: con el ingreso de Venus a este signo de Agua, sus nacidos se vuelven más magnético, por lo cual sus proyectos personales, su imagen, su identidad pueden tener un impulso. A su vez, Júpiter abre posibilidades de expansión, quizá a través de viajes, formaciones, relaciones que trascienden lo local, lo habitual. Esto puede traducirse en suerte al encontrar apoyo, alianzas y descubrimientos que impulsan su horizonte. Luego, la Nueva Luna en su signo es un reinicio ideal para lanzar algo propio, replantear metas personales y dejar atrás lo que ya no sirve. Géminis: Júpiter trae para el signo de los gemelos oportunidades de aumento de ingresos y mayor autoestima. En tanto, Venus le da un empuje para disfrutar más, conectar con creatividad, y enfocarse en mejorar en el trabajo o la salud. La Luna llena Tauro le da espacio para soltar lo que ya no sirve a nivel interno, lo que libera a los geminianos para avanzar; mientras tanto, la Luna nueva en Escorpio les brinda un buen arranque para un nuevo proyecto laboral, rutina o estilo de vida más saludable.

Se trata de una valoración de aspectos generales a partir de los tránsitos planetarios durante este mes. Por lo tanto, la experiencia de cada persona puede variar. Para obtener un horóscopo más personalizado y detallado, se recomienda consultar a un astrólogo profesional o buscar predicciones específicas para cada signo.