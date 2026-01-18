Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 19 al 25 de enero

Jimena La Torre dio a conocer el horóscopo para la semana que va desde el lunes 19 al 25 de enero. A través de un video publicado en su cuenta de YouTube, la astróloga puntualizó en cada uno de los signos del Zodíaco y detalló cuál es la carta de la suerte que le corresponde a cada uno de ellos.

Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana

Aries

El Sol en Acuario los vuelve más reflexivos que impulsivos a los nacidos en Aries. Piensan mejor las estrategias antes de actuar y eso los favorece en decisiones clave. Deben animarse a cambiar la forma, no el objetivo.

Carta de la suerte : As de Copas. “Conservá la fe y la esperanza”.

Tauro

Los taurinos tendrán un tiempo para avanzar con determinación en el camino elegido. Se animan a probar métodos distintos y eso renueva su energía. Van a soltar viejas rigideces y se van a abrir a nuevas oportunidades.

Carta de la suerte : Cuatro de Copas. “La creatividad está dentro tuyo”.

Géminis

Los geminianos se ven más despiertos por el Sol en Acuario, con ideas nuevas y una mirada más abierta. Tienen que apoyarse en quien sabe, porque les ahorra errores y acelera procesos. Además, deben escuchar, que también es una forma de avanzar.

Carta de la suerte : As de Oros. “Resolución rápida de pendientes”.

Cáncer

Buen tránsito para ordenar trabajo y rutinas a los nacidos en Cáncer. Aprenden a poner límites emocionales y a cuidar mejor su energía. Priorizarse no es egoísmo, es necesidad para ellos.

Carta de la suerte : El Ermitaño. “Tiempo de ir con calma”.

Leo

A los nacidos en Leo, les llegó el momento de confiar en los demás y compartir responsabilidades. No todo depende de ellos y eso los alivia. Delegar les devuelve tiempo y paz.

Carta de la suerte : Dos de Oros. “Buen tiempo para viajes en pareja”.

Las predicciones de Jimena La Torre YouTube

Virgo

A los nacidos en Virgo se les activa un trabajo interno sobre el compromiso compartido. Toman decisiones que antes evitaban gracias a esta luna nueva. Para ellos, elegir también es soltar el control.

Carta de la suerte : Diez de Bastos. “Buena voluntad en tus proyectos”.

Libra

El Sol en Acuario les trae sensación de apoyo en proyectos y estudios a los libranos. Trabajar en equipo se les vuelve más natural y la cooperación potencia sus talentos.

Carta de la suerte : La Estrella. “Cuidado con decisiones apresuradas”.

Escorpio

Los escorpianos eligen expresar emociones con más tranquilidad en esta luna nueva. Saben cuándo hablar y cuándo guardar silencio y ese autocontrol se vuelve su mayor fortaleza.

Carta de la suerte : Siete de Oros. “Cuidá la salud y la mente”.

Sagitario

Los sagitarianos piensan más en el otro y menos en ellos. Sus acciones generan un impacto positivo en su entorno cercano y la generosidad vuelve multiplicada.

Carta de la suerte : Tres de Copas. “Lo que viene será trascendente”.

Capricornio

Los capricornianos tendrán la luna nueva en su signo y eso trae un momento para mostrar lo aprendido. Canalizan la energía acumulada para concretar proyectos con mayor libertad. Es tiempo de confiar en su propia experiencia.

Carta de la suerte : Tres de Oros. “Avances sólidos, acuerdos y crecimiento compartido”.

A cada signo le depara algo distinto

Acuario

A los nacidos en Acuario, con el Sol en su signo, están en primer plano. Tiempo de liderar, mostrarse y tomar decisiones importantes: lo que inicien ahora, marcará tendencia.

Carta de la suerte : El Emperador. “Autoridad y capacidad bien dirigidas”.

Piscis

Los piscianos entran en una etapa de revisión y cierre de ciclos. Miran el pasado con claridad para soltar lo que ya no suma. Deben dejar ir, que también es un acto de amor propio.