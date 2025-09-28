Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 29 de septiembre al 5 de octubre

Jimena La Torre dio a conocer el horóscopo para la semana que va desde el lunes 29 de septiembre al domingo 5 de octubre. A través de un video publicado en su cuenta de YouTube, la especialista puntualizó en cada uno de los signos del Zodíaco y en el camino que tendrán que afrontar. Además, detalló cuál es la carta de la suerte que le corresponde a cada uno de ellos.

Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana

Aries, predicciones de Jimena La Torre

Aries

A los arianos les llega mes muy emocional que los anima a empezar con mucho amor y trabajo en equipo. Armar un campamento familiar y cerca de una ciudad en donde puedan disfrutar de momentos de brillo y donde se destaquen manejando la situación.

Carta de la suerte : Dos de Bastos. “Un viaje en pareja será la clave para su felicidad”.

Tauro

A los nacidos en Tauro, en octubre, si se vienen haciendo las cosas bien, todo sale en su lugar. Deben seguir disfrutando de las cosas. Es tiempo para el trabajo en equipo, sobre todo en sociedad.

Carta de la suerte : Dos de Oros. “Llega viaje en pareja soñado que desean”.

Géminis

El mes de las brujas cumplirá los deseos de los geminianos y tendrán la capacidad de entender lo que empezó a transformarse. Podrán avanzar y jugarse del todo en el amor, organizando lo que más les guste.

Carta de la suerte : Ocho de Oros. “Podrás armar un proyecto laboral creativo real”.

Cáncer

A los cancerianos, octubre les trae una fuerza extra para salir adelante en temas de salud y para que les lleguen las buenas comunicaciones que esperaban.

Carta de la suerte : El Sacerdote. “Tendrás seguridad para animarte a empezar algo nuevo para liberar esa intuición mágica que te guía”.

Leo

Para los nacidos en Leo, octubre los inspira a volcar sus sentimientos en un compromiso real y verdadero con alguien con quien te sentís feliz.

Carta de la suerte : Caballero de Bastos. “Sacarás una fuerza muy grande que te ayudará a ir ganando en una competencia”.

Virgo

Los nacidos en Virgo tendrán un mes en el que avanzarán casilleros. Es una oportunidad para conocerse y perfeccionarse. Pueden renacer.

Carta de la suerte : Dos de Copas. “Llegas a un compromiso y una buena sociedad; encuentran la manera para llevar una vida más saludable”.

Libra

Los libranos tendrán un mes específicamente para amar. Avanzan con pasos verdaderos en lo sentimental. Este mes de octubre será fundamental para su vida y para seguir conociendo a su compañero en el amor.

Carta de la suerte : As de Copa. “Suerte con las relaciones comprometidas y algunos procesos de reconocimiento interior”.

Escorpio

Los escorpianos tienen una posibilidad de comunicación maravillosa y de buenas devoluciones laborales y económicas. También por el componente de la apertura psíquica.

Carta de la suerte : Siete de Bastos. “La voluntad te conectará para sentir y lanzarte a lo que más te gusta”.

Sagitario

A los nacidos en Sagitario, en octubre, los planetas les traerán la posibilidad de recapacitar sobre sus deseos. El amor los resguarda. Es un mes para rearmarse, y tendrán que hacerlo.

Carta de la suerte : La Estrella. “Te sentirás mucho mejor cuando veas las verdaderas oportunidades”.

Capricornio

Para los nacidos en Capricornio es un mes de charlas y encuentros. Tienen finales positivos en los que si uno viene haciendo las cosas bien, todo es como un plus.

Carta de la suerte : La Justicia. “Sentís que lográs equilibrio y armónica después de un gran cambio”.

Acuario

Los acuarianos tendrán un octubre que los tornará totalmente receptivos e intuitivos, lo que les brindará posibilidades en el amor y los acompañará para que puedan transformar. Deberían aceptar un viaje en pareja.

Carta de la suerte : La Sacerdotisa. “Te apoya para que seas más intuitivo y capaz de darte cuenta de lo negativo”.

Qué le depara a cada signo esta semana Pexels

Piscis

Para los piscianos, arranca un octubre bastante atractivo enérgicamente. Poseen un componente que los ayudará a ser el guía de los demás. Con una palabra lograrán una vida balanceada.