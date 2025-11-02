Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 3 al 9 de noviembre

Jimena La Torre dio a conocer el horóscopo para la semana que va desde el lunes 3 al domingo 9 de noviembre. A través de un video publicado en su cuenta de YouTube, la astróloga puntualizó en cada uno de los signos del Zodíaco y detalló cuál es la carta de la suerte que le corresponde a cada uno de ellos.

Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana

Comienza Noviembre

Aries

Para los nacidos en Aries, con el Sol que avanza su rumbo, noviembre los impulsa a cerrar capítulos y apostar por nuevos proyectos. La pareja los acompaña, pero también les pide más compromiso.

Carta de la suerte : El Mundo. “Momento ideal para reparar vínculos, firmar acuerdos o animarte a un viaje”.

Tauro

Para los taurinos llega el mes de las oportunidades, donde la estabilidad se combina con cambios positivos. La familia los apoya y pueden concretar negocios o viajes que venían postergando.

Carta de la suerte : La Sacerdotisa. “La clave será confiar en tu intuición y abrirte a nuevas experiencias”.

Géminis

Los geminianos, en el nuevo mes, se ven invitados a delegar y descansar. Después de tanto movimiento, llega el tiempo ideal para evaluar sus metas y planificar el año próximo.

Carta de la suerte : Dos de Oros. “En lo profesional aparecen aliados clave que te ayudan a crecer”.

Cáncer

El amor se intensifica y las emociones se vuelven más profundas para los nacidos bajo el signo de Cáncer. Un viaje o reencuentro afectivo puede ayudarlos a sanar viejas heridas.

Carta de la suerte : Tres de Copas. “Ideal para disfrutar y celebrar tus logros”.

Leo

Los nacidos en Leo este mes podrán entender sus emociones y soltar lo que ya no les suma. Mercurio en Sagitario activa viajes, estudios y proyectos que renuevan su entusiasmo.

Carta de la suerte : As de Bastos. “Tu instinto interno vuelve a brillar con fuerza”.

Las predicciones de Jimena La Torre YouTube

Virgo

Los nacidos en Virgo tendrán energía de concreción total. Es momento de cuidar su cuerpo y premiarse por los esfuerzos del año.

Carta de la suerte : El Mago. “Se resuelven temas laborales o de salud, y sentís orgullo por lo logrado”.

Libra

Los libranos se animan a concretar cambios que venían postergando. Los temas familiares y económicos encuentran solución, y el amor a algunos los acompañará en este renacer.

Carta de la suerte : Nueve de Copas. “El amor te hace brillar y mostrar tu equilibrio natural”.

Escorpio

Para los escorpianos el nuevo mes llega con intensidad y deseo. Los empuja a comprometerse emocionalmente y a cerrar etapas con madurez.

Carta de la suerte : Siete de Oros. “Cambios en el hogar o en lo laboral te llevan a un crecimiento verdadero”.

Sagitario

Los nacidos en Sagitario, en noviembre, tiene la antesala de su renacimiento. Se activan viajes, oportunidades y celebraciones. Cierran ciclos con éxito llenándose de confianza y vitalidad.

Carta de la suerte : El Loco. “Logros, alegría y claridad para guiar tus próximos pasos”.

Capricornio

Los capricornianos necesitan revisar pendientes y organizarse para el año que viene. Buen momento para enfocarse en metas personales y fortalecer su resistencia interior.

Carta de la suerte : La Fuerza. “Todo lo que transites formará bases sólidas”.

A cada signo le depara algo distinto

Acuario

Los nacidos en Acuario tendrán un mes de alianzas y trabajo en equipo. Se rodean de gente que los inspira y que los ayuda a concretar sus ideas. También surgen decisiones importantes en lo afectivo que les dan libertad emocional.

Carta de la suerte : La Justicia. “Equilibrio, claridad y decisiones correctas que marcan un antes y un después”.

Piscis

Los piscianos sentirán la energía del nuevo mes, que los acompañará para crecer en lo afectivo y profesional. Un cambio de casa o proyecto puede marcar una nueva etapa de madurez.