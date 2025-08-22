Qué tenés que ver en Netflix, según tu signo del zodíaco

Netflix cuenta con un amplio catálogo de películas, series y documentales para disfrutar en la tranquilidad de casa solo, en familia, con amigos o en pareja. Y fiel a su estilo, siempre se renueva. Recientemente, el gigante del streaming preparó una lista de películas y series que tenés que ver según tu signo. Se trata de una posibilidad de explorar la variedad disponible a través de la mirada de los astros.

Las recomendaciones, signo por signo

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre). Son detallistas, meticulosos y perfeccionistas, lo que los hace ideales para historias de planeación, robos y estrategias calculadas. Por eso, en general disfrutan de títulos como Gambito de dama o El robo del siglo, donde la mente analítica y la precisión lo son todo. En series como Bronca o Baby Bandito, la eficacia y la organización marcan la diferencia y reflejan esa obsesión de Virgo por el orden y el éxito.

Gambito de dama, una de las favoritas de Netflix Netflix

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre). Buscan el equilibrio, son diplomáticos y les suelen atraer los contrastes entre el amor y el conflicto. Por eso se sienten identificados con thrillers románticos como Ozark o Peaky Blinders, donde la tensión convive con la pasión. En historias como Perfil falso o Cohen vs. Rosi, lo emocional y lo estratégico se mezclan y además, reflejan esa habilidad libra de adaptarse y mediar incluso en medio del caos.

Escorpio (24 de octubre al 22 de noviembre). Apasionados, intensos y magnéticos, aman los misterios, lo oculto y lo prohibido. Series como Merlina o You exploran ese lado oscuro y obsesivo que tanto los atrae. En títulos como Glass Onion o Pacto de silencio encuentran lo que mejor define a este signo: enigmas profundos, giros inesperados y secretos.

Merlina es una de las series furor de la plataforma (Foto: Redes Sociales)

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre). Es un signo aventurero, optimista y curioso por naturaleza, lo que lo conecta con historias cargadas de acción y viajes. En One Piece y The Witcher se refleja su espíritu nómada y libre, siempre en búsqueda de descubrir nuevos mundos. Producciones como Avatar: La leyenda de Aang o Bandidos capturan su energía expansiva, el deseo de explorar lo desconocido y esa eterna necesidad de vivir la vida como una gran aventura.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero). Ambiciosos, disciplinados y con gran instinto emprendedor, muchas veces se identifican con series sobre negocios, trabajo duro y poder. En Woo, una abogada extraordinaria o La diplomática, se refleja su afán de superación y su disciplina. Historias como División Palermo o Perfectos desconocidos muestran cómo este signo no teme a los retos y siempre busca alcanzar el éxito a través del esfuerzo y la estrategia.

El tráiler de la segunda temporada de División Palermo

Acuario (21 de enero al 19 de febrero). Originales, excéntricos y con visión de futuro, en varias ocasiones encuentran en la ciencia ficción y lo extraterrestre un espejo de su propia naturaleza distinta y rebelde. En Stranger Things o Rebel Moon se resalta su atracción por lo raro, lo marginal y lo innovador. Incluso en películas como El hombre que amaba los platos voladores, se plasma ese aire único que los caracteriza.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo). Es un signo soñador, sensible y profundamente romántico, por lo que conecta de inmediato con historias de amor y fantasía. Series como Bridgerton o Un deseo irlandés reflejan su necesidad de soñar con vínculos ideales y pasiones intensas. En títulos como Besos, Kitty o Cásese quien pueda, este signo encuentra lo que más le gusta: romanticismo, ternura y escapismo emocional.

The Bridgerton 4, tráiler oficial

Aries (21 de marzo al 20 de abril). Es competitivo, valiente y siempre busca la adrenalina, lo que lo hace afín a realities y desafíos extremos. Habilidad física: 100 o El juego del calamar: El desafío representan a la perfección su espíritu combativo y su deseo de ser el número uno. En producciones como Kaos o El amor es ciego: Brasil, también aparece esa energía osada y directa que los impulsa a lanzarse sin miedo.

Tauro (21 de abril al 20 de mayo). Tauro ama los placeres de la vida: la comida, las celebraciones y el buen estilo. Por eso se identifica con series y películas como Nonnas o Carnaval, que exaltan la abundancia y la sensualidad. En Heeramandi o Made in Mexico, se refleja su gusto por el lujo, la moda y lo exclusivo, mientras disfrutan de historias cargadas de pasión y deleite material.

Diego Boneta interpreta al cantante en Luis Miguel, la serie NETFLIX

Géminis (21 de mayo al 20 de junio). Comunicativos, versátiles y divertidos, los Géminis adoran el humor, el ingenio y los personajes parlanchines. Series como Big Mouth o Ali Wong: Single Lady resaltan su espíritu. En películas como Busco novio para mi mujer o El niñero, encuentran ese toque que los define, siempre con ganas de reír y compartir.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio). Es sensible, protector y muy emocional, lo que lo conecta con dramas intensos y apasionados. Historias como Heartstopper o Ginny y Georgia reflejan esa búsqueda de vínculos afectivos profundos. En títulos como Luis Miguel, la serie o Paquita, la del Barrio, este signo se reconoce en la intensidad de las emociones, la nostalgia y la conexión con el corazón.

Los Bridgerton se convirtió en uno de los grandes fenómenos de Netflix gracias a su capacidad de combinar romance, drama histórico y una estética deslumbrante

Leo (23 de julio al 22 de agosto). Es carismático, generoso y amante del liderazgo, por eso se siente identificado con historias sobre realeza, fama y poder. En The Crown o La reina Charlotte brilla su fascinación por los grandes líderes y las figuras imponentes. En Emily en París o El bonaerense, se destaca esa necesidad de destacar y de ser admirado.