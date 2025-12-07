Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 8 al 14 de diciembre

Jimena La Torre dio a conocer el horóscopo para la semana que va desde el lunes 8 al domingo 14 de diciembre. A través de un video publicado en su cuenta de YouTube, la astróloga puntualizó en cada uno de los signos del Zodíaco y detalló cuál es la carta de la suerte que le corresponde a cada uno de ellos.

Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana

Signo por signo - Jimena La Torre

Aries

Para los nacidos en Aries, la familia toma un lugar importante con la Luna junto a Júpiter; una conversación pendiente vuelve para resolverse. Notan que un vínculo cercano necesita más presencia emocional.

Carta de la suerte : La Justicia. “La justicia a favor en los proyectos de pareja”.

Tauro

Los taurinos aumentan su popularidad laboral y retoman una clase o estudio que estaba pausado. Las posiciones planetarias los vuelven más receptivos, por lo que sus esfuerzos comienzan a ser valorados por quienes pueden impulsarlos.

Carta de la suerte : Reina de Copas. “Aprovechá esta sensibilidad para ordenar lo pendiente”.

Géminis

Los geminianos hacen sacrificios por alguien querido y acompañarlo vale muchísimo. La Luna transitando su fase llena les abre el corazón y los ayuda a recuperarse.

Carta de la suerte : La Sota de Espadas. “Tendrás la palabra justa para recomponer un lazo familiar”.

Cáncer

Cambios repentinos en el trabajo obligan a los cancerianos a reaccionar rápido, pero lo hacen con éxito. La Luna potencia su intuición para resolver lo complicado sin perder armonía.

Carta de la suerte : Diez de Copas. “Algo que parecía pesado se acomoda solo; dejá que las cosas pasen”.

Leo

A los nacidos en Leo les llega la combinación ideal para el amor: aparece un romance o renace la chispa en la pareja. La Luna en su signo los hace entregarse con más suavidad.

Carta de la suerte : Dos de Copas. “Un gesto afectivo te demuestra que, lo que querés, también te busca”.

Las predicciones de Jimena La Torre YouTube

Virgo

A los nacidos en Virgo, todo lo que les pase lo transitarán con alegría. La Luna estará en su signo esta semana y los acerca a un objetivo mayor.

Carta de la suerte : As de Oros. “Se activa un proyecto laboral que venía frenado y te muestra una salida creativa”.

Libra

A los libranos, la Luna, al transitar sus signos anteriores, demora lo que quieren acelerar. Esa pausa les permite mirar mejor y no actuar desde la ansiedad.

Carta de la suerte : La Fuerza. “Con paciencia: lo que querés, lo vas a obtener”.

Escorpio

A los escorpianos, su pareja los apoya en la profesión y se nota en la energía que mejora. Mercurio directo suaviza tensiones y despierta una ternura que los fortalece.

Carta de la suerte : El Mundo. “Un viaje o plan futuro suma energía para un proyecto de dinero”.

Sagitario

A los nacidos en Sagitario, el sol en su signo los ayuda a ver qué vale la pena sostener y qué ya no suma.

Carta de la suerte : La Rueda de la Fortuna. “La suerte la tenés en lo que estás haciendo ahora”.

Capricornio

Los capricornianos esta semana recuperan ese vínculo que les da más fuerza de la que imaginan. Una charla sincera ordena emociones que postergaron demasiado.

Carta de la suerte : Siete de Bastos. “Éxito en la acción, la voluntad y el trabajo”.

A cada signo le depara algo distinto

Acuario

A los nacidos en Acuario, algo personal que hacen los eleva y los conecta con sus deseos reales. La Luna transita sus signos opuestos y los vuelve más perceptivos, además de ayudarlos a entender qué les hace bien y qué les resta energía.

Carta de la suerte : Reina de Espadas. “Te animás a pedir lo que necesitás. Tu brillo ilumina a los demás”.

Piscis

Los piscianos se acercan a los suyos y eso les devuelve la sensibilidad creativa. Renuevan su hogar o lo llenan de algo nuevo que los inspira.