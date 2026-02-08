Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 9 al 15 de febrero

Jimena La Torre dio a conocer cómo será el horóscopo para la semana que va desde el lunes 9 al 15 de febrero. A través de un video publicado en su cuenta de YouTube, la astróloga contó cómo será el camino de cada uno de los signos del Zodíaco y detalló cuál es la carta de la suerte que le corresponde a cada uno de ellos.

Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana

Semana Del 9 Al 15 De Febrero Trarot Jimena La Torre

Aries

La Luna menguante actúa como un motor que activa el fuego interno en el plano del amor de cada nacido en Aries. Es momento de que suelten lo que ya no vibra con uno mismo; el pasado queda atrás y solo la pasión presente toma el protagonismo. Esta energía despierta deseos intensos y los empuja a tomar decisiones afectivas sin dar vueltas ni mirar atrás.

Carta de la suerte : Tres de Copas. “Disfrutás del amor en su estado más puro y celebrás los buenos momentos con un entusiasmo renovado. Esta carta te invita a compartir tu alegría y a brindar por los vínculos que te nutren el alma”.

Tauro

Los taurinos se sienten profundamente tentados por nuevas experiencias afectivas bajo el influjo de la Luna menguante. Las pasiones prohibidas o intensas se vuelven posibles y encuentran la fuerza para comunicarse con quien necesitan, sin miedo a decir lo que sienten. Es una semana de limpieza emocional profunda.

Carta de la suerte : Cinco de Copas. “Representa la valentía de soltar la tristeza. Tomás la decisión firme de sacar de tu vida a quien no te ama definitivamente, dejando espacio para que el vacío se llene de algo real”.

Géminis

Con la Luna menguante llega un tiempo de fertilidad en las ideas y compromisos sólidos de los geminianos. Se propician los festejos entre partes aliadas que fortalecen los vínculos y las promesas compartidas. Lo que se pacta bajo este cielo tiene una raíz fuerte y honesta.

Carta de la suerte : Caballero de Copas. “Un amor nuevo o una propuesta romántica llega a tu vida para sorprenderte. Es alguien que trae sus sentimientos en la mano y busca conquistarte con ternura y detalles”.

Las predicciones de Jimena La Torre YouTube

Cáncer

Atraviesan una etapa de mayor comprensión en el terreno sentimental. La Luna menguante ayuda a los nacidos en Cáncer a aceptar compromisos desde la madurez. Sienten que pueden contar aún más con sus seres queridos, apoyándose en ellos desde un lugar más profundo y sincero.

Carta de la suerte : Nueve de Copas. “Te sentís pleno y satisfecho. Sabés cómo destacarte en el amor gracias a tu seguridad emocional; es la carta del bienestar personal que atrae a los demás como un imán”.

Leo

Se producen aperturas inesperadas en el amor gracias a relaciones que los leoninos establecieron en el pasado. Alguien a quien no se le daba importancia o que habían dejado en el olvido vuelve a buscarlos con intenciones claras. Su brillo natural atrae lo que creían perdido.

Carta de la suerte : Caballero de Espadas. “Tu palabra tiene poder. Esta semana hablás y convencés en el amor sin dudar. Nadie puede resistirse a tu lógica y a la seguridad con la que expresas tus deseos”.

Virgo

Con la Luna menguante aparecen por fin las respuestas que tanto esperaban los de Virgo. Es una excelente semana para compartir confidencias con amigos íntimos sobre lo que sienten; hablar les permite aliviar tensiones internas y ver su situación amorosa con más objetividad.

Carta de la suerte : Diez de Copas. “Representa el éxito rotundo en el amor y la armonía familiar. Tenés todo para ser feliz; el consejo es no descuidar este tesoro por inseguridades momentáneas o dudas infundadas”.

Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 2 al 8 de febrero

Libra

La Luna menguante activa a los librianos sus emociones más profundas y mejora la relación con sus deseos íntimos. Aquello que venían callando pide ser escuchado. Es un momento de honestidad brutal con uno mismo que los llevará a mejorar sus relaciones actuales.

Carta de la suerte : Dos de Bastos. “Indica pasión y deseo puestos en la acción. Es el momento de tomar decisiones y compromisos de amor conscientes, mirando hacia el horizonte con la seguridad de que tenés el mundo en tus manos”.

Escorpio

Esta Luna menguante desata en los escorpianos una marea impetuosa. Se sienten desenfrenados en el amor y es necesario cuidarse de los impulsos ciegos. Todo se vive al extremo emocional, lo cual puede ser maravilloso o agotador, dependiendo de cómo manejen su intensidad.

Carta de la suerte : Los Enamorados. “Una situación afectiva se torna demasiado tentadora y te pone ante una encrucijada. Deberás elegir siguiendo los dictados de tu corazón, sabiendo que esta decisión marcará un antes y un después”.

Sagitario

La energía lunar activa el amor qué más quieren y necesitan los sagitarianos, para despertar deseos que estaban ocultos. Es una semana de elecciones intensas donde la pasión será el norte que guíe sus pasos. Se atreven a explorar facetas de su sexualidad que tenían reservadas.

Carta de la suerte : La Rueda de la Fortuna. “La suerte gira a tu favor en el sexo y el romance. Dejá que la pasión se acerque y fluya con los cambios; el destino te pone frente a la persona que realmente te gusta”.

Capricornio

Es una semana ideal para que los nacidos bajo el signo de Capricornio organicen un viaje o una escapada con la persona que más aman. Logran escapar de una situación compleja que los agobiaba. La Luna menguante los emociona, pero también los libera de cargas que no les correspondían.

Carta de la suerte : El Carro. “Avance y victoria. Activás el movimiento con quien más querés con decisión absoluta. Nada te detiene cuando tienes claras tus metas afectivas; el éxito en la pareja está asegurado”.

Acuario

Para los acuarianos pueden aparecer algunos frenos o demoras en el amor con esta Luna. Reciben noticias que los motivan, pero el cielo les pide que vayan con cuidado emocional. No se apresuren; a veces el silencio y la espera son las mejores herramientas para entender qué está pasando.

Carta de la suerte : Siete de Oros. “Esta carta te otorga la paciencia necesaria. Cuentas con una base sólida y entendés que el amor, al igual que los buenos negocios, requiere tiempo para madurar y dar sus mejores frutos”.

Piscis

Los piscianos caminan con paso firme hacia el amor que quieren. Gracias a la Luna menguante, saben perfectamente lo que les corresponde por derecho de conciencia y lo activan sin dudar desde lo más profundo de su alma. Es un tiempo de justicia poética en el amor.