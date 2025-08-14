Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 15 de agosto?

El Sol (fuente de energía del Zodíaco) continúa su recorrido por Leo y esta temporada pone el amor propio en primera plana, sin prejuicios. Mercurio (planeta de la comunicación) retoma su marcha directa y, por su parte, la Luna se encuentra en fase menguante y este fin de semana transita por Tauro, y esto predispone al disfrute. Además, Júpiter (planeta de la expansión) y Venus (planeta de las relaciones) se unen en Cáncer, lo que añade una dimensión muy sensible a los encuentros amorosos.

Mercurio retoma su marcha directa en Leo. Foto: Canva

Estos movimientos afectan a todos los signos, pero en mayor medida a los fijos (Tauro, Leo, Escorpio y Acuario) y cardinales (Aries, Cáncer, Libra y Capricornio). En cualquier caso, para saber mejor qué implican es importante averiguar cuál es tu ascendente y así conocer en qué escenarios vitales inciden los recorridos planetarios según qué zonas de tu carta natal visitan.

Ascendente en Aries

Mientras que Marte (tu regente) continúa en Libra, tu eje complementario y activa la zona de tu carta asociada a la pareja con energía de equilibrio. En tanto, los recorridos de Júpiter y Venus en Cáncer, en la base emocional de tu carta natal, te proponen crecimiento y expansión en términos de hogar y familia, pero también en cuanto a tus ideales.

Tip: animate a poner tu sistema de creencias en tela de juicio.

Ascendente en Tauro

Es momento que las personas con ascendente en Tauro tengan una conversación sincera con quienes aman Shutterstock

Información energética importante para vos: Venus (tu regente) continúa su recorrido por Cáncer y durante estos días conecta matemáticamente con Júpiter (planeta de la expansión) en la zona de tu carta natal asociada a la comunicación. Es buen momento para tener una conversación sensible, desde el afecto y la empatía.

Tip: la expansión puede comenzar como un pensamiento.

Ascendente en Géminis

Mercurio (tu regente) retomó su marcha directa en Leo y durante estos días se encuentra muy activo por su oposición a Plutón (planeta de la transformación). Esta configuración puede afianzar tus sospechas o bien ayudarte a descubrir un secreto que hace tiempo venís olfateando.

Tip: no preguntes hasta no tener certezas.

Ascendente en Cáncer

Son días sensibles para vos. Por un lado, es posible que todavía sientas el efecto de la Luna llena de la semana pasada, y, a su vez, se intensifica esta vibración porque Júpiter (planeta de la expansión) y Venus (planeta de las relaciones) conectan en conjunción en tu signo, lo cual realza tu faceta empática, pero también tus necesidades afectivas.

Tip: confía en el amor.

Ascendente en Leo

Tu temporada continúa avanzando al ritmo de los días soleados, y su propuesta es de despliegue de tu capacidad expresiva, de tu alegría de vivir. También pueden ser días especialmente intensos, ya que Mercurio (planeta de la comunicación) retomó su marcha directa en Leo y se une en oposición con Plutón (planeta de la transformación). Esta interacción puede hacerte ver las cosas blanco o negro, pero no te olvides de que todo es relativo.

Tip: encendé tu emocionalidad.

Ascendente en Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) retomó su marcha directa en Leo y durante estos días se encuentra muy activo por su oposición a Plutón (planeta de la transformación). Esta configuración activa la zona de tu carta natal asociada a los finales y te muestra qué temas y situaciones están listos para diluirse, para cambiar de estado.

Tip: no expliques de más.

Ascendente en Libra

La energía de este fin de semana facilita el entendimiento amoroso para las personas con el ascendente en Libra

Marte (planeta de la acción) recorre tu signo y colabora para que veas con más claridad qué querés y qué no. Por otro lado, Venus (tu regente) mantiene su tránsito por Cáncer y conecta en conjunción con Júpiter (planeta de la expansión). Esta configuración afianza tu intuición y empatía; también ayuda al entendimiento amoroso.

Tip: cuidado con la manipulación ajena.

Ascendente en Escorpio

Plutón (tu regente) en tránsito por Acuario se opone a Mercurio (planeta de la comunicación) en Leo. Esta configuración muestra luces y sombras de tu vocación de controlar todo. Básicamente, demuestra y enseña que algunas cosas son imprevisibles y que sin dudas escapan a tu voluntad. Suena obvio, pero sabés que igual la fantasía omnipotente suele ganar lugar en tu mente.

Tip: vos sabés qué es valioso.

Ascendente en Sagitario

Júpiter (tu regente) continúa su recorrido por Cáncer y este fin de semana se une en conjunción con Venus (planeta de las relaciones) en la zona de tu carta natal asociada a la intimidad. Es una interacción de alto voltaje que puede ser muy funcional para que haya comprensión mutua, escucha receptiva y empática ante temas vinculares.

Tip: no escondas tu pasión.

Ascendente en Capricornio

Venus (planeta de las relaciones) y Júpiter (planeta de la expansión) continúan su tránsito por Cáncer, tu eje complementario, y este fin de semana se unen en conjunción, lo cual realza el impacto en el plano de la pareja. Es un gran momento para hacer balance de a dos, para mirar para atrás, pero también pensar en el futuro para hablar de crecimiento emocional, para compartir sentimientos. La conexión de Saturno (tu regente) con Neptuno añade una vibración de madurez.

Tip: suponer puede dar lugar a errores.

Ascendente en Acuario

Urano (regente del ascendente en Acuario) mantiene su avance a paso firme por Géminis en la zona de tu carta natal asociada a tu identidad. Este tránsito va a ir mostrando de a poco su propuesta que tiene, en principio, injerencia en cómo te relacionas con vos mismo. Por otro lado, Plutón (planeta de la transformación) continúa su recorrido por tu signo y este fin de semana conecta en oposición con Mercurio (planeta de la comunicación) en Leo, tu eje complementario. Esta interacción pone de relieve temas vinculares que hay que escuchar.

Tip: dejá pasar esos comentarios maliciosos.

Ascendente en Piscis

Neptuno (regente del ascendente en Piscis) continúa su marcha retrógrada por los primeros grados de Aries y se une en conjunción con Saturno. Esta interacción se mantendrá durante un buen tiempo y trae una propuesta interesante para vos: que tomes las riendas de lo que querés hacer y no estés a merced de lo que otros sueñan o proyectan con tu energía. Por otro lado, la unión de Júpiter (planeta de la expansión) y Venus (planeta de las relaciones) en Cáncer activan con energía de confianza y equilibrio la zona de tu carta natal asociada a la identidad.