Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 19 de diciembre?

El Sol (fuente de energía del Zodíaco) va terminando su recorrido por Sagitario (último signo de Fuego) y se despide con la Luna nueva en este signo, que da inicio a un ciclo de seis meses. Es una gran oportunidad para pensar en grande: para manifestar deseo de expansión y crecimiento. Por otro lado, Marte (planeta de la acción) ingresó en Capricornio y trae energía de concreción y materialización. Es ideal para cerrar pendientes antes de fin de año.

La temporada sagitariana termina con una Luna nueva en el signo del arquero Foto: Canva

Estos movimientos atraviesan a todos los signos, pero en mayor medida a los mutables (Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis). Si querés saber cómo te afectan, es importante averiguar cuál es tu ascendente para conocer qué zonas de tu carta natal recorren los planetas.

Ascendente en Aries

Información energética importante para vos: Marte (tu regente) ingresó en Capricornio y activa la zona de tu carta natal asociada al trabajo y el desarrollo profesional. Puede ser buen momento para enfocarse. Por otro lado, la Luna nueva en Sagitario del viernes pone en marcha un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada al extranjero.

Tip: apostá por tu futuro.

Ascendente en Tauro

Venus (tu regente) continúa su recorrido por Sagitario y trae energía de expansión y confianza. Se trata de una ofrenda para tu autoestima. Por otro lado, la Luna nueva en Sagitario del viernes da inicio a un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la intimidad.

Tip: momento de disfrutar.

Ascendente en Géminis

Mercurio (tu regente) está en Sagitario, tu eje complementario. La Luna nueva también en el signo del arquero del viernes empieza un ciclo de seis meses en la misma área de tu carta natal: es momento ideal para manifestar vínculos que te enriquezcan y te hagan crecer.

Tip: que el sentido te guíe.

Ascendente en Cáncer

Las personas con ascendente en Cáncer se concentrarán en su rutina y salud en los próximos días Shutterstock

La Luna (tu regente) adquiere carácter de nueva en Sagitario el viernes, lo que marca el inicio de un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada al día a día y la salud. Es buen momento para encarar nuevas rutinas que te permitan sentirte mejor con vos y cómo administras el tiempo. Por otro lado, Marte en Capricornio activa la zona de tu carta natal asociada a la pareja.

Tip: escuchá lo que te dice tu cuerpo.

Ascendente en Leo

El Sol (tu regente) transita sus últimos días por Sagitario antes del solsticio. La Luna nueva en este signo el viernes da inicio a un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a los proyectos personales. Es el momento perfecto para conectar con tus ganas creativas y pensar qué querés dar a luz.

Tip: confía en tu imaginación.

Ascendente en Virgo

Mercurio (tu regente) continúa su recorrido por Sagitario y expande la zona de tu carta asociada a la familia y el hogar. Ahí también se da la Luna nueva en Sagitario del viernes, que pone en marcha un ciclo de seis meses. Es un momento ideal para confiar en el crecimiento familiar. Por su parte, el ingreso de Marte en Capricornio potencia tu capacidad de organización.

Tip: construí bases sólidas para tu expansión.

Ascendente en Libra

Venus (tu regente) continúa en Sagitario y trae optimismo en el modo en que ves las cosas. La Luna nueva en Sagitario del viernes da inicio a un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la comunicación. Es buen momento para tener conversaciones sinceras y transformadoras.

Tip: la expansión es un estado mental.

Ascendente en Escorpio

Es momento de manifestar abundancia para las personas con ascendente en Escorpio Freepik

Plutón (tu regente) ya está afianzado en su tránsito por Acuario, lo que transforma tu base emocional a largo plazo. La Luna nueva en Sagitario del viernes arranca un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a los recursos, el dinero y el valor. Es un momento ideal para manifestar abundancia y valorarte más.

Tip: confiá en tu poder de regeneración.

Ascendente en Sagitario

Tu temporada empieza a terminar, pero se despide con la Luna nueva en tu signo, que empieza un ciclo de seis meses ideal para que te enfoques 100% en vos, en lo que querés conquistar, lo que quieres cambiar, lo que querés para sentirte mejor. Es un buen momento para manifestar una nueva versión.

Tip: reinventate con optimismo.

Ascendente en Capricornio

Marte ingresó en tu signo y funciona como un anticipo de tu temporada, que empieza el domingo. Mientras tanto, la Luna nueva en Sagitario del viernes da inicio a un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a los finales.

Tip: equilibrá acción con introspección.

Ascendente en Acuario

Urano (tu regente) en Tauro y Plutón en tu signo van tallando profundo en el modo en que vivís y pensás. La Luna nueva en Sagitario del viernes pone en marcha un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a las amistades. Es una gran oportunidad para pensar en red.

Tip: conectá con quienes te inspiran.

Ascendente en Piscis

Neptuno (tu regente) continúa en tu signo, lo que te aporta sensibilidad e intuición. La Luna nueva en Sagitario del viernes arranca un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a tu desarrollo profesional. Es un buen momento para confiar en el crecimiento en lo laboral que merecés.