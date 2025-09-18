Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 19 de septiembre?

El Sol (fuente de energía del Zodíaco) está terminando su recorrido por Virgo, y esta temporada se despide muy intensamente ya que el domingo es el último eclipse parcial solar del año. Este alto voltaje energético se redobla por la oposición entre Mercurio (planeta de la comunicación) en Virgo y Saturno (planeta del compromiso) en Piscis. Esta conexión nos interpela con seriedad y nos pide hacernos cargo de nuestras decisiones. Estos movimientos son de alto impacto y atraviesan a todos los signos, pero en mayor medida a los mutables (Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis).

Si querés saber cómo te afectan, es importante averiguar cuál es tu ascendente para así conocer qué zonas de tu carta natal recorren los planetas.

El impacto de los astros, según tu ascendente

Ascendente en Aries

Marte (regente del ascendente en Aries) se despide este fin de semana de Libra. Es bueno saberlo para repasar cómo estuvo tu situación vincular durante el último mes, y cómo estuviste vos con eso. Por otro lado, el domingo es el último eclipse parcial de Sol, que se da en Virgo, y afecta en la zona de tu carta natal asociada a la rutina.

Tip: los hábitos son la columna vertebral de tu día a día.

Ascendente en Tauro

Venus (tu regente) termina su tránsito en Leo e ingresa en Virgo, iluminando la zona de tu carta natal asociada a la identidad y la autoafirmación. En algún sentido es una continuación de la propuesta del recorrido anterior, ya que el foco sigue estando en vos. Puede ser una buena oportunidad para consolidar un cambio de imagen, o bien para seguir profundizando en una reconexión de vos con vos. Por otro lado, el domingo es el último eclipse parcial de Sol, que se da en Virgo, y también afecta en esa zona de tu carta natal.

Tip: la energía insiste, date prioridad.

Ascendente en Géminis

Información energética importante: Mercurio (tu regente) en su tránsito final por Virgo conectó en oposición con Saturno en Piscis. Es una interacción potente que apunta a cómo te relacionas con tus dudas, tus indecisiones. No es un freno pero sí es un llamado a la maduración de ciertas cosas: no todo da lo mismo. Por otro lado, el domingo es el último eclipse parcial de Sol, que se da en Virgo, en la base emocional de tu carta natal.

Tip: preparate mentalmente para los cambios familiares.

Ascendente en Cáncer

Júpiter (planeta de la expansión) continúa su recorrido en tu signo y favorece tu confianza y alegría de vivir. Es una buena oportunidad para sintonizar el optimismo, para saber que pueden suceder cosas difíciles pero que contarás con recursos afectivos para sobrellevarlo. Por otro lado, el domingo es el último eclipse parcial de Sol, que se da en Virgo, en la zona de tu carta natal asociada a la comunicación.

Tip: animate a verbalizar ese mensaje que ya está listo para ser compartido.

Ascendente en Leo

Información energética importante para vos: el domingo hay eclipse parcial solar, que se da en el último grado de Virgo, en la zona de tu carta natal asociada a los recursos y valores. En términos psicológicos puede ser que te sientas con cierto desanimo o incluso con un cansancio inexplicable. Es bueno saberlo porque se trata de un efecto esperable del eclipse: algo tiene que apagarse.

Tip: los inicios son ciegos, no busques entender todo de una.

Qué le depara a cada ascendente este fin de semana

Ascendente en Virgo

Tu temporada se despide con una última estocada: el eclipse parcial solar en tu signo, en el grado 29. Es interesante saberlo para tenerlo en cuenta, para registrar cómo te sentís, para ver qué preguntas te trae. En ese sentido, la oposición de Mercurio (tu regente) con Saturno en Piscis, tu eje complementario, puede orientarte para afinar la puntería y ver qué zonas de tu vida piden un cambio de etapa.

Tip: no te enrosques.

Ascendente en Libra

Venus (tu regente) se despide de Leo e ingresa en Virgo, en la zona de tu carta natal asociada a los finales. Allí, también, se da el domingo el eclipse parcial solar en este signo. Por eso, es posible que sean días de cierto extrañamiento, en donde tu percepción esté enrarecida o con mayor susceptibilidad. Es bueno saberlo para tenerlo presente, para no desconocer que hay un cierre que está empezando a gestarse.

Tip: con coraje.

Ascendente en Escorpio

Plutón (tu regente) continúa su marcha retrógrada por Acuario en la base emocional de tu carta y te propone, poco a poco, un cambio de dinámica en tu relación con tu familia. Por otro lado, el domingo es el último eclipse parcial de Sol, que se da en Virgo, en la zona de tu carta natal asociada a lo colectivo. Es buen momento para pensar en red, para trabajar en equipo.

Tip: unir fuerzas.

Ascendente en Sagitario

Júpiter (tu regente) continúa su recorrido por Cáncer en la zona de tu carta natal asociada a la intimidad. Ahora que ya pasó un tiempo de este tránsito puede ser interesante ver cómo estás y cómo te sentís en el plano íntimo con vos: ¿estás escuchando lo que te susurra el inconsciente? Por otro lado, el domingo es el último eclipse parcial de Sol, que se da en Virgo, en la zona de tu carta natal asociada al desarrollo profesional y las demandas externas.

Tip: puede ser un momento de maduración si te animas a decir que no.

A cada ascendente le depara un horóscopo distinto

Ascendente en Capricornio

Saturno (tu regente) continúa su marcha retrógrada en Piscis, y durante estos días conectó matemáticamente con Mercurio (planeta de la comunicación) en Virgo. Esta configuración funciona como una interpelación directa y precisa, orientada hacia cómo estás vinculando con vos, con tu trabajo, con tu rutina. Aunque en apariencia es una pregunta simple, en verdad toca capas profundas de cómo estás eligiendo vivir. En sintonía, el eclipse parcial solar del domingo en Virgo refuerza estas inquietudes con respecto a cómo habitas tu día a día.

Tip: aceptá tu lugar de autoridad.

Ascendente en Acuario

Urano (regente del ascendente en Acuario) comenzó su marcha retrógrada en Géminis. Este cambio de dirección no significa nada malo, simplemente trae otro punto de vista, una posibilidad de ir un poco más lento. Por otra parte, el domingo es el eclipse parcial solar en Virgo y activa la zona de tu carta natal asociada a la intimidad.

Tip: ponderá hacia dónde querés orientar tus decisiones.

Ascendente en Piscis

Información energética importante: Saturno (planeta asociado al compromiso) reingresó en tu signo y pone a prueba tu capacidad de decir basta, de cerrar procesos (emocionales, laborales) e impone, con seriedad, que hay cosas que no van más. En ese sentido, el eclipse parcial solar del domingo en Virgo, tu eje complementario, trae el estímulo de la novedad, te muestra que para empezar algo nuevo, hay asuntos que deben quedar atrás.