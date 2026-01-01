Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 2 de enero?

El Sol (fuente de energía del Zodíaco) continúa su recorrido por Capricornio (último signo de tierra) y esta temporada trae energía de balance y de proyectos, en sintonía con el año nuevo. En ese sentido, es un gran momento para mirar para atrás y ver el camino recorrido; y también, para mirar hacia el futuro apostando por lo que vendrá.

Esta vibración se realza por los recorridos de Marte, Venus y Mercurio en Capricornio y por la Luna llena en Cáncer del sábado. Estos movimientos atraviesan a todos los signos, pero en mayor medida a los cardinales (Aries, Cáncer, Libra y Capricornio). Si querés saber cómo te impactan, es importante averiguar cuál es tu ascendente para conocer qué zonas de tu carta natal recorren los planetas.

Sigue la temporada de Capricornio

Ascendente en Aries

Marte (tu regente) continúa su recorrido por Capricornio en la zona de tu carta natal asociada al trabajo y este fin de semana conecta con la Luna llena en Cáncer, que cierra un ciclo emocional de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la familia. Es buen momento para ver qué pasaba hace seis meses en ese ámbito y cómo estás ahora con eso.

Tip: tal vez lo que cambió es el modo en que percibís una situación.

Ascendente en Tauro

Venus (tu regente) continúa su recorrido por Capricornio en la zona de tu carta natal asociada a los viajes con una propuesta expansiva. Además, la Luna llena en Cáncer del sábado, ilumina la zona de tu carta asociada a la comunicación, cerrando un ciclo de seis meses en tus vínculos cercanos. Es buen momento para ver qué querías comunicar hace seis meses y cómo estás ahora con eso.

Tip: a veces alcanza con una palabra.

Ascendente en Géminis

Mercurio (tu regente) continúa su recorrido por Capricornio en la zona de tu carta natal vinculada a la intimidad. La Luna llena en Cáncer cierra un ciclo de seis meses en la zona asociada al valor y la economía. Es buen momento para ver qué pasaba hace seis meses en tu situación económica y cómo estás ahora con eso.

Tip: vos sabés lo que te mereces.

Ascendente en Cáncer

Información energética importante para vos: la Luna (tu regente) adquiere carácter de llena este sábado en tu signo y lo hace en conexión con Júpiter (planeta de la expansión) en Cáncer. Esta configuración sucede cada doce años y es de alto impacto en términos psicológicos. De modo que no te extrañes si estás con mayor sensibilidad. Además, con Marte, Venus y Mercurio en Capricornio (tu eje complementario), hay un llamado a equilibrar tus vínculos afectivos y familiares.

Tip: elegí cuáles son tus verdaderos refugios.

Ascendente en Leo

El Sol (tu regente) continúa su recorrido por Capricornio, pero este fin de semana el protagonismo lo tiene la Luna llena en Cáncer, que cierra un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a los finales. Es buen momento para ver qué patrones emocionales cargabas como un ancla y cómo estás ahora con eso.

Tip: soltar ideas y modelos también puede ayudar.

Las personas con ascendente en Cáncer elegirán cuáles son sus verdaderos refugios (Foto: FreeP¡CK)

Ascendente en Virgo

Mercurio (tu regente) ingresó en Capricornio y activa la zona de tu carta asociada a la identidad y la autoestima. Mientras tanto, la Luna llena en Cáncer de este fin de semana cierra un ciclo de seis meses en la zona de tu carta asociada a la amistad y los proyectos colectivos. Es buen momento para ver qué pasaba hace seis meses en tus círculos sociales y cómo estás ahora con eso.

Tip: los finales conscientes son semillas de nuevos comienzos.

Ascendente en Libra

Venus (tu regente) continúa su recorrido por Capricornio en la zona de tu carta natal asociada a la familia, mientras que la Luna llena en Cáncer del sábado ilumina la zona asociada al desarrollo profesional. Es buen momento para ver qué pasaba hace seis meses con tu situación laboral y cómo estás ahora con eso.

Tip: el éxito genuino incluye la paz mental.

Ascendente en Escorpio

Plutón (tu regente) continúa su tránsito por Acuario en la zona asociada al hogar y la familia. Poco a poco se van delineando nuevas ideas y emociones, aparecen preguntas sobre el futuro y el pasado. Esto se refuerza por la Luna llena en Cáncer que trae energía de familia y cierra un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada al sentido vital.

Tip: ¿qué lugar tiene tu familia en tu vida?

Ascendente en Sagitario

Información energética importante: Júpiter (tu regente) continúa su recorrido por Cáncer y este sábado conecta con la Luna llena en ese signo. Esta interacción pone en escena un crecimiento con respecto a patrones familiares heredados. Es buen momento para ver qué cargabas emocionalmente hace seis meses y cómo estás ahora con eso.

Tip: no te contengas.

Las personas con ascendente en Acuario deberán descansar en estas Fiestas (Fuente: Pexels)

Ascendente en Capricornio

Información importante para vos: tu temporada continúa avanzando y este fin de semana adquiere un clímax porque el Sol, Marte, Venus y Mercurio transitan por tu signo y, a su vez, el sábado hay Luna llena en Cáncer, tu eje complementario. En términos energéticos hay gran disponibilidad para que revises tu modo de vincularte con tus afectos y el trabajo.

Tip: una revisión no es una evaluación.

Ascendente en Acuario

Urano (tu regente) continúa su marcha retrógrada en Tauro y poco a poco se va despidiendo de este signo. Este fin de semana el protagonismo lo tiene la Luna llena en Cáncer que cierra un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la rutina y la salud. ¿Cómo estabas hace seis meses con tus hábitos? ¿Hay algo que pudiste cambiar?

Tip: descansar no es mala palabra.

Ascendente en Piscis

La Luna (fuente de cuidado del zodíaco) adquiere carácter de llena este sábado y activa la zona de tu carta natal asociada a la identidad y la autoestima, cerrando un ciclo de seis meses en ese ámbito. Es una gran oportunidad para ver cómo estabas con vos hace seis meses y cómo estás ahora.