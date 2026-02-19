Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 20 de febrero?

El Sol (fuente de energía del Zodíaco) ingresó en Piscis (último signo del Zodíaco) y esta temporada trae una vibración sensible, con más foco en lo que sentimos. Esto se potencia porque Mercurio (planeta de la comunicación) y Venus (planeta de las relaciones) también transitan por este signo, propiciando la conexión emocional. Por otro lado, en el cielo también hay energía de inicio por el ingreso de Saturno (planeta asociado al compromiso) y Neptuno (planeta asociado al inconsciente) en Aries (primer signo del Zodíaco), que a su vez, se encuentran en perfecta conjunción. Esta interacción planetaria es de alto impacto en términos colectivos, sucede cada 36 años, y poco a poco irá renovando el modo en que nos relacionamos con nuestros sueños. Estos movimientos atraviesan a todos los signos, pero en mayor medida a los mutables (Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis).

Si querés saber cómo te impactan, es importante averiguar cuál es tu ascendente para conocer qué zonas de tu carta natal recorren los planetas.

El Sol (fuente de energía del Zodíaco) ingresó en Piscis (último signo del Zodíaco) y esta temporada trae una vibración sensible

Ascendente en Aries

Información energética importante: Saturno (planeta asociado al compromiso) y Neptuno (planeta asociado al inconsciente) acaban de ingresar en tu signo y conectan matemáticamente. Esta interacción trae una propuesta de largo aliento para que pienses seriamente sobre la posibilidad de cumplir tus sueños.

Tip: usá el largo plazo a tu favor.

Ascendente en Tauro

Venus (tu regente) continúa su recorrido en Piscis y este fin de semana conecta en trígono con Júpiter en Cáncer. Esta configuración opera en un plano inconsciente pero puede ser una buena oportunidad para contactar con un plano más espiritual y soltar la fantasía de control.

Tip: el amor no se puede exigir.

Ascendente en Géminis

Mercurio (tu regente) continúa su recorrido por Piscis y activa la zona de tu carta natal asociada al desarrollo profesional con energía empática. Puede ser un buen momento para tener más compasión con tus límites y dejar de exigirte con cosas imposibles.

Tip: no te olvides de cuidar tu sistema nervioso.

Qué dice tu ascendente para este fin de semana iStock

Ascendente en Cáncer

La Luna (regente del ascendente en Cáncer) se encuentra en fase creciente y se prepara para el próximo eclipse del 3 de marzo. Aunque todavía faltan unos días es posible que ya estés empezando a sentir menos energía y cierta necesidad de recogimiento hogareño.

Tip: escuchá tu cansancio.

Ascendente en Leo

Es posible que todavía estés con una sensación extraña después del eclipse solar en Acuario, tu eje complementario. Es bueno saber que el eclipse no trae escena inmediata sino que interpela tu energía durante unos cuantos días. Lo importante no es la sugestión sino trabajar el registro interno: ¿qué pide tu cuerpo? ¿qué piden tus afectos?

Tip: no te olvides de preguntarles a los demás cómo están.

Ascendente en Virgo

Información energética importante para vos: empezó la temporada de Piscis, tu eje complementario, y se activa la zona de tu carta natal asociada a la pareja. Ahí también están Mercurio y Venus, lo cual lleva prácticamente toda tu atención a tu situación vincular. Es una buena oportunidad para tener una conversación o bien para revisar la dinámica y rutina de la pareja.

Tip: hacele lugar al desconcierto.

Ascendente en Libra

Venus (tu regente) continúa su recorrido por Piscis y lleva su energía a la zona de tu carta natal asociada a la rutina. Puede ser buen momento para empezar una practica de yoga o meditación. Por otro lado, el ingreso de Saturno (planeta asociado al compromiso) y Neptuno (planeta asociado al inconsciente) en Aries, tu eje complementario, irán progresivamente marcando un nuevo ritmo en la situación vincular.

Tip: sin miedo, con decisión.

¿Qué dicen los astros?

Ascendente en Escorpio

Plutón (tu regente) continúa avanzando lentamente por Acuario en la zona de tu carta asociada al hogar y su energía transformadora te propone liberarte de modelos que no te pertenecen, aun de aquellos que persisten de forma inconsciente.

Tip: a veces lo sutil tiene más poder.

Ascendente en Sagitario

Júpiter (tu regente) sigue su recorrido por Cáncer y este fin de semana se une matemáticamente con Venus en Piscis. Esta conexión ablanda tu corazón y es muy posible que sean días en los que estás con más ganas de mimos y de sentir cariño.

Tip: ¿qué hacés para que pase lo que querés?

Ascendente en Capricornio

Información energética importante: Saturno (tu regente) acaba de ingresar en Aries y da inicio a un nuevo recorrido zodiacal en la base emocional de tu carta natal. Ahí también está Neptuno (planeta asociado al inconsciente) y este fin de semana se unen en conjunción. Esta configuración no es habitual y su impacto va a empezar a sentirse en las próximas semanas. Es buen momento para tomar nota de tus sueños.

Tip: fijate qué información te quiere transmitir tu inconsciente.

Ascendente en Acuario

Terminó tu temporada pero todavía está en el aire el efecto del eclipse solar en tu signo. Es bueno saber que los eclipses marcan ciclos en donde algo que ya está listo para ver la luz, emerge. Puede ser un cambio de percepción sobre algo externo o sobre algo muy tuyo.

Tip: no hace falta que sea una revelación radical.

Ascendente en Piscis

Información importante: empezó tu temporada y trae energía renovada. De todos modos, el cambio de vibración no es instantáneo porque, simultáneamente, también se encuentra activada la zona de tu carta natal asociada a los finales. En ese sentido, es un buen momento para ver cómo para que algo empiece hay que saber resignar algo que ya no va más.