Temporada de Piscis: cómo aprovechar la energía del mes zodiacal según tu signo y tu ascendente

Durante estos días, entre el 18 de febrero y el 20 de marzo, el Sol transita por Piscis. Esto configura el clima astrológico del mes porque, cuando el Sol recorre un signo, esa energía está disponible para sintonizarla.

Para aprovechar la temporada, es fundamental comprender qué implica este signo de Agua en la secuencia del Zodíaco: es el último signo, viene después de Acuario —momento de salto al vacío a lo nuevo, a una dimensión colectiva—. Como el signo del aguador, Piscis es un signo transpersonal y su energía va más allá de lo individual. Siente una comunión entre las almas y percibe que, en verdad, conformamos una unidad. Por eso, su temporada trae energía de compasión, entrega y solidaridad. Además, para la astrología, Piscis se asocia con los finales, pero no como una pérdida, sino como parte natural de cualquier ciclo. En ese sentido, esta temporada nos invita a aceptar que cada vez que algo termina, también hay algo que empieza.

Empieza la temporada de Piscis

Más allá de “ser de Piscis” y tener o no en nuestra carta natal esta vibración, puede ser interesante conocer qué información trae para cada signo y ascendente esta propuesta del mes zodiacal y aprovecharla.

Aries

Para el Sol en Aries, esta temporada trae energía de cierre porque es la etapa previa a un nuevo ciclo solar. Es bueno saberlo para elegir conscientemente qué toca despedir y también para entender que pueden ser días con menos ánimo y ganas de estar a solas.

Para el ascendente sucede algo parecido, ya que se ilumina la zona de la carta natal asociada a los finales. También pueden ser días con menos energía. La recomendación es aflojar la exigencia y confiar en que frenar la pelota puede ayudar a encarar el próximo paso con más impulso.

Tauro

Para el Sol en Tauro, esta temporada trae energía de futuro y ganas de apostar por proyectos renovados. Es buen momento para expandirse y hacer algo distinto.

Para el ascendente, se ilumina la zona de la carta natal asociada a los grupos y los equipos de trabajo. Es una oportunidad interesante para fortalecer alianzas o para buscar puntos de contacto que estimulen una dinámica colaborativa.

Géminis

Las personas con Sol y ascendente en Géminis estarán enfocadas en el trabajo durante este mes zodiacal Shutterstock

Para el Sol en Géminis, esta temporada trae una incómoda sensación de exigencia, evaluación e incluso insatisfacción. Esta percepción se puede usar a favor para organizarse mejor y tomar las riendas de los objetivos a cumplir.

Para el ascendente sucede algo parecido porque se activa la zona de la carta natal asociada al desarrollo profesional. Es buen momento para asumir nuevas responsabilidades y capitalizar los logros obtenidos.

Cáncer

Para el Sol en Cáncer, la temporada de Piscis es afín por su energía de Agua, que trae una propuesta muy sensible, resonante y amorosa. Puede ser un buen momento para propiciar conexiones emocionales de alta profundidad y entregarse sin coraza.

Para el ascendente, se activa la zona de la carta natal asociada al extranjero y el sentido vital. Puede presentarse la oportunidad de un viaje o una mudanza, pero también simplemente la energía acompaña para pensar en grande y animarse a crecer.

Leo

Para el Sol en Leo, la temporada pisciana es ideal para asimilar situaciones y/o emociones que no son fáciles de explicar con palabras, pero que tienen una presencia indudable hace ya un tiempo. No está mal aceptar angustias o tristezas; puede ser el comienzo de una pronta recuperación.

Para el ascendente, se ilumina la zona de la carta natal asociada a lo íntimo con energía muy sensible. En ese sentido, es buen momento para no estar más a la defensiva y soltar la fantasía de control. Por otro lado, puede ser que sea un período de alta intensidad en los sueños. A prestar atención al inconsciente.

Virgo

Para el Sol en Virgo, la temporada de Piscis pone el foco en la situación de pareja. Si estás en una relación, puede ser momento de conversar para actualizar el pacto afectivo; y si estás soltero, es buen momento para prender el radar y mostrar tus ganas.

Para el ascendente sucede algo parecido porque se activa el ámbito de la pareja. El Sol en Piscis acompaña con su energía amorosa para lograr más intimidad. Es una oportunidad para superar conversaciones difíciles y llegar a acuerdos sinceros.

La pareja será el tema central para el Sol y el ascendente en Virgo durante la temporada de Piscis (Foto ilustrativa Freepik)

Libra

Para el Sol en Libra, la temporada pisciana trae ganas de ayudar y de colaborar con quienes más lo necesitan. También puede ser un buen momento para resetear la rutina, organizar el año y enfocar la energía con criterio realista.

Para el ascendente, se activa la zona de la carta natal asociada a la administración del tiempo. Es una oportunidad ideal para dedicar tu energía a tu faceta más espiritual. Bajar el ritmo puede tener un efecto reparador más poderoso de lo esperado.

Escorpio

Para el Sol en Escorpio, la temporada de Piscis es afín por su energía de Agua y activa las cualidades más intuitivas y perspicaces. También es buen momento para perdonar o animarse a pedir disculpas, ya que este signo trae energía de compasión.

Para el ascendente, se activa la zona de la carta natal asociada a la identidad y la autoestima. Esta temporada es una buena oportunidad para priorizarse, aunque eso implique ser un poco más egoísta por un tiempo.

Sagitario

Para el Sol en Sagitario, esta temporada trae energía de repliegue; pero también, al mismo tiempo, empieza a vislumbrarse un nuevo horizonte a partir del cual tomar las decisiones que estructurarán el año.

Para el ascendente, se ilumina la base emocional de la carta natal con energía sensible. Pueden aparecer temas familiares recurrentes. Aunque sea difícil y frustrante, no queda otra que trabajar la aceptación.

Capricornio

Para el Sol en Capricornio, la temporada pisciana trae preguntas emocionales. Pueden ser dudas nuevas o las mismas de siempre. En cualquier caso, no es momento de apurar una conclusión, pero sí de hacerse cargo de lo que se está sintiendo.

Para el ascendente se activa la zona de la carta natal asociada a la comunicación con energía de empatía. Puede ser un buen momento para aceptar una situación, dejar de darle vueltas a algo que no se encausa y soltar patrones compulsivos de pensamiento.

Acuario

Para el Sol en Acuario, la temporada de Piscis trae una perspectiva compasiva consigo mismo para entender dificultades y trabas sin victimizarse. Aceptar un conflicto emocional puede ser el punto de partida para resolverlo.

Para el ascendente, esta temporada pone de relieve con qué recursos se cuenta y con cuáles no. Puede ser un buen momento para ordenar las finanzas, pero también la energía acompaña para asimilar a qué se le otorga valor más allá de lo económico.

Piscis

Durante su temporada, las personas con Sol en Piscis sentirán una energía renovada shutterstock - Shutterstock

Para el Sol en Piscis, esta temporada es una renovación energética: despabila y ayuda a reaccionar ante temas que ya no van más. Es una oportunidad para establecer límites y para ver con más claridad lo que se quiere.

Para el ascendente, la temporada pide hacerle lugar al descanso para poder procesar con calma todo lo que está pasando. También es posible que sea un momento de mayor sensibilidad: es bueno saberlo para no resistirse.