Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 24 de octubre?

El Sol (fuente de energía del Zodíaco) empezó su recorrido por Escorpio, dando inicio a una nueva temporada astrológica de gran intensidad emocional. Esta vibración se potencia porque Mercurio (planeta de la comunicación) y Marte (planeta de la acción) también se encuentran en el signo del escorpión. Es un fin de semana ideal para hacerle lugar a los conflictos, no escapar de lo que se siente y hacerse cargo de la profundidad de lo que nos pasa.

Inició la temporada de Escorpio (Freepick/rawpixel) rawpixel.com / bird

Estos movimientos atraviesan a todos los signos, pero en mayor medida a los fijos (Tauro, Leo, Escorpio y Acuario). Si querés saber cómo te afectan, es importante averiguar cuál es tu ascendente para así conocer qué zonas de tu carta natal recorren los planetas.

Ascendente en Aries

Terminó la temporada de Libra, tu eje complementario, pero dejó información significativa para procesar. El martes fue la Luna nueva en el signo de la balanza, que dio inicio a un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la pareja. Es un buen momento para apostar por una nueva etapa en una relación.

Tip: propone cambiar lo que no te gusta.

Ascendente en Tauro

Información importante: empezó la temporada de Escorpio, tu eje complementario, y la zona de tu carta natal asociada a la pareja se encuentra muy activada por el recorrido del Sol, Mercurio y Marte en este signo. No te extrañes si toda tu atención y energía se dirige hacia tu situación vincular.

Tip: no hay transformación vincular sin entrega.

El foco de las personas con ascendente en Tauro estará en la pareja durante este fin de semana Shutterstock

Ascendente en Géminis

Mercurio (tu regente) continúa su marcha directa por Escorpio y este fin de semana mantiene la unión con Marte (planeta de la acción) en este signo. Esta configuración trae preguntas que movilizan tanto el plano vincular como tu forma de ver y pensar algunas cosas.

Tip: poner en cuestión es un talento.

Ascendente en Cáncer

Es posible que, después de la Luna nueva en Libra del pasado martes, algunas situaciones se sientan más frescas y fluidas. Además del recorrido de Júpiter (planeta de la expansión) por tu signo, hay mucha energía acuática disponible, ya que el Sol ingresó en Escorpio y allí, además, se encuentran Mercurio y Marte.

Tip: usa tu sensibilidad a tu favor.

Ascendente en Leo

El Sol (tu regente) transita por Escorpio en la zona de tu carta natal asociada a la familia. Allí también están Mercurio (planeta de la comunicación) y Marte (planeta de la acción). En términos energéticos, es una gran oportunidad para hacerle frente amorosamente a asuntos afectivos difíciles.

Tip: los conflictos son parte de la vida.

Ascendente en Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa su recorrido por Escorpio y este fin de semana mantiene su conexión matemática con Marte (planeta de la acción). Esta interacción puede ayudarte a exteriorizar algunos pensamientos que te venías guardando.

Tip: tu precisión comunicativa puede ser tu poder.

Ascendente en Libra

Las personas con ascendente en Libra podrán trabajar en el amor propio este fin de semana Freepik

Terminó tu temporada, pero el martes hubo Luna nueva en tu signo que marcó el inicio de un nuevo ciclo emocional de seis meses. Este movimiento puede haber traído una sensación de bálsamo y optimismo, de que las cosas pueden cambiar. Mientras tanto, Venus (tu regente) continúa su recorrido por tu signo y te ayuda a conectar con el amor propio.

Tip: date prioridad.

Ascendente en Escorpio

Información importante: empezó su temporada y hay un alto voltaje de energía escorpiana disponible para vos. El Sol en Escorpio conecta con Plutón (tu regente) en Acuario y redobla la apuesta de intensidad emocional. Además, Mercurio (planeta de la comunicación) y Marte (planeta de la acción) continúan sus tránsitos por tu signo.

Tip: no cuestiones tu intensidad.

Ascendente en Sagitario

El recorrido de Júpiter (tu regente) por Cáncer junto con la temporada de Escorpio y los tránsitos de Marte y Mercurio en la zona de tu carta natal asociada a los finales traen una vibración algo densa e introspectiva, que tal vez te sorprenda. Es bueno saberlo para no juzgarlo.

Tip: permitite estar en silencio y soledad.

Ascendente en Capricornio

Saturno (tu regente) continúa su marcha retrógrada en Piscis y este fin de semana descansa de las interacciones planetarias. Mientras tanto, Júpiter (planeta de la expansión) continúa su recorrido en Cáncer, tu eje complementario, y lleva su energía de confianza a la zona de tu carta natal asociada a la pareja.

Tip: disfruta sin culpa.

Ascendente en Acuario

Mientras que Urano (tu regente) continúa su marcha retrógrada en Géminis, Plutón (planeta asociado a la transformación) en tránsito por tu signo avanza a paso firme y este fin de semana conecta con el Sol (fuente de energía del zodíaco) en Escorpio. No busques sugestionarte con estos tránsitos lentos sino, más bien, prestar atención a cómo te estás sintiendo en estos días.

Tip: ejercita la autoobservación.

Ascendente en Piscis

Información energética importante para vos: Neptuno (tu regente) en su marcha retrógrada volvió a tu signo, donde estará por última vez hasta dentro de ¡164 años! Es bueno saberlo para dimensionar la complejidad y lo excepcional de estos tránsitos de largo aliento. En términos psicológicos, es una oportunidad para terminar etapas, además de dejar atrás mecanismos e ilusiones que no te hacen bien.