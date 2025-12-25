Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 26 de diciembre?

El Sol (fuente de energía del Zodíaco) ingresó en Capricornio (último signo de tierra) y esta temporada trae determinación y concreción. Es una buena oportunidad para cerrar escenas, a tono con fin de año. Esta vibración se potencia porque Venus (planeta de las relaciones) y Marte (planeta de la acción) se encuentran en Capricornio y realzan nuestras ganas de resolver.

Estos movimientos atraviesan a todos los signos, pero en mayor medida a los cardinales (Aries, Cáncer, Libra y Capricornio). Si querés saber cómo te afectan, es importante averiguar cuál es tu ascendente para conocer qué zonas de tu carta natal recorren los planetas.

Sigue la temporada de Capricornio

Ascendente en Aries

Marte (tu regente) continúa su recorrido por Capricornio en la zona de tu carta natal asociada al trabajo y el desarrollo profesional. La energía acompaña para que puedas hacer un último esfuerzo antes de que lleguen las vacaciones.

Tip: a paso lento, pero seguro.

Ascendente en Tauro

Venus (tu regente) ingresó en Capricornio y activa la zona de tu carta natal asociada al extranjero y la expansión. Es buen momento para organizar un viaje y apostar por un crecimiento personal y/o vincular.

Tip: si sucede, conviene.

Ascendente en Géminis

Mercurio (tu regente) continúa su recorrido por Sagitario, en la zona de tu carta natal asociada a la pareja. Durante estos días, se irá acercando matemáticamente a Saturno (planeta asociado al compromiso). Esta configuración puede traerte alguna tensión en el plano laboral, pero no te asustes: es un recordatorio para que no aflojes.

Tip: no tenés que resolver todo al mismo tiempo.

Ascendente en Cáncer

Las personas con ascendente en Cáncer estarán enfocadas en la pareja estos días (Foto: FreeP¡CK)

La Luna (tu regente) se encuentra en fase creciente y este fin de semana transita por Piscis (último signo de agua), lo que trae una propuesta de aceptación y entrega a lo que te está pasando. Mientras tanto, la zona de tu carta natal asociada a la pareja se encuentra muy activada por los recorridos de Marte, Venus y el Sol en Capricornio, tu eje complementario.

Tip: sin resistirte.

Ascendente en Leo

El Sol (tu regente) ingresó en Capricornio y es posible que sientas el cambio de vibración, ya que esta temporada te pide que pongas los pies en la tierra, que sintonices el principio de realidad y no fuerces la máquina.

Tip: la lentitud trae beneficios.

Ascendente en Virgo

Mercurio (tu regente) continúa su recorrido por Sagitario, en la zona de tu carta natal asociada a la familia y el hogar. Durante estos días, se irá acercando matemáticamente a Saturno (planeta asociado al compromiso) en Piscis, tu eje complementario. Esta configuración pone a prueba tu faceta crítica. Puede ser un buen momento para trabajar la aceptación de la imperfección.

Tip: soltá la exigencia.

Ascendente en Libra

Venus (tu regente) ingresó en Capricornio y activa la zona de tu carta natal asociada al hogar. Es buen momento para tomar decisiones orientadas al bienestar de la familia y la pareja. Este tránsito trae responsabilidad y compromiso.

Tip: ser responsable significa saber dar respuesta a una situación.

Ascendente en Escorpio

Plutón (tu regente) continúa su tránsito por Acuario, en la base emocional de tu carta natal, la zona asociada al hogar y la familia. Aunque este recorrido haya empezado hace muy poco, es posible que ya estés percibiendo sus efectos en ese ámbito, sobre todo, en el modo en que pensás algunas dinámicas.

Tip: disfruta de aquellas cosas que no dependen de vos.

Ascendente en Sagitario

Júpiter (tu regente) continúa su marcha retrógrada por Cáncer, en la zona de tu carta natal asociada a la intimidad. Puede ser un momento de expansión de tu sensibilidad y empatía, del modo en que elegís relacionarte con los problemas propios y ajenos. El recorrido de Mercurio (planeta de la comunicación) por Sagitario te añade verborragia.

Tip: no hables sin pensar.

Ascendente en Capricornio

Información importante para vos: empezó tu temporada y se siente la renovación energética: aunque en el fondo haya un gran cansancio, sabés que algo se encendió. Los recorridos de Marte (planeta de la acción) y Venus (planeta de las relaciones) en tu signo potencian tus ganas de hacer cosas, de salir, de disfrutar e incluso de resolver pendientes que ya estaban pesando mucho.

Tip: seguí tu impulso.

Ascendente en Acuario

Las personas con ascendente en Acuario evaluarán su situación familiar este fin de semana (Fuente: Pexels)

Urano (tu regente) continúa su marcha retrógrada en Tauro. Es el último tramo de este recorrido que duró siete años y por eso puede ser interesante aprovechar la energía de balance de fin de año para ver qué cosas cambiaron en este tiempo, en particular, en tu situación familiar y ver cómo estás con eso.

Tip: no es una evaluación, es una recapitulación.

Ascendente en Piscis

La Luna (fuente de cuidado del Zodíaco) este fin de semana activa tu signo y para vos puede ser la posibilidad de aceptar la necesidad de pasar tiempo en casa y de recuperar energía después de unos días álgidos de trabajo y sociabilidad. A su vez, Saturno (planeta asociado al compromiso) en tránsito por Piscis conecta con Mercurio (planeta de la comunicación) en Sagitario. Esta configuración te pide que te hagas cargo de lo que decís.