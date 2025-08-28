Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 29 de agosto?

El Sol (fuente de energía del Zodíaco) continúa dando sus primeros pasos en Virgo y esta temporada propone prestarle atención a los hábitos saludables, optimizar el manejo del tiempo y ejercitar el pragmatismo. A su vez, Venus (planeta de las relaciones) es la protagonista de esta semana: entra en Leo y conecta con Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Estas distintas configuraciones van mostrando un camino vincular y de encuentro, pero también de desencuentros necesarios para que algo cambie.

Estos movimientos atraviesan a todos los signos, pero en mayor medida a los mutables (Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis) y los fijos (Tauro, Leo, Escorpio y Acuario). Si querés saber cómo te afectan, es importante averiguar cuál es tu ascendente para así conocer qué zonas de tu carta natal recorren los planetas.

Venus ingresa en Leo y conecta con diversos planetas

Ascendente en Aries

Marte (tu regente) continúa en Libra, tu eje complementario, y este fin de semana conecta con Júpiter (planeta de la expansión) en Cáncer. Esta interacción trae energía de negociación y confianza, por eso puede ser un buen momento para animarte a proponer algo que hace mucho querés hacer.

Tip: déjate guiar por lo que vos sabés que es verdadero.

Ascendente en Tauro

Información energética importante para vos: Venus (tu regente) inicio su recorrido en Leo, donde estará hasta el 19 de septiembre. Es una gran oportunidad para ponerte en primera plana, para elevar la autoestima y expresarte con libertad, creatividad y mostrando tus talentos. También puede ayudarte a hablar en primera persona en una situación vincular.

Tip: no juzgues tu apego.

Ascendente en Géminis

Mientras que Mercurio (tu regente) continúa su marcha directa en Leo en la zona de tu carta natal asociada a los recursos, Urano (planeta de los cambios) mantiene su tránsito por tu signo y esto trae una combinación interesante de desparpajo y valentía para darle rienda suelta a tus ideas más locas y te animes a divertirte un poco más.

Tip: podes ser todas tus versiones.

Ascendente en Cáncer

Las personas con ascendente en Cáncer pueden sentirse sensibles durante este fin de semana Prostock-studio - Shutterstock

Es posible que sigas en una vibración de alta sensibilidad por los recorridos de Júpiter en tu signo, que este fin de semana conecta con Marte (planeta de la acción) en Libra. A su vez, la Luna (tu regente) se encuentra en fase creciente y este fin de semana transita por Escorpio, lo que amplifica la percepción emocional de lo que te está pasando. En tanto, es bueno saber que acaba de iniciar la temporada de eclipses, con lo cual, no te extrañes si te sentís fuera de tu eje.

Tip: no intentes sobreanalizar lo que te pasa, sentilo.

Ascendente en Leo

Terminó tu temporada, pero aún hay mucha energía leonina en el cielo porque Venus (planeta de las relaciones) ingresó en tu signo y te trae una interesante propuesta de equilibrio, de negociación y contemplación de lo que vos querés y de lo que tu entorno necesita. También es una buena oportunidad para liberarte de la vergüenza y dejar ver lo que quieras mostrar, ya sea un trabajo, un proyecto creativo o exteriorizar un sentimiento.

Tip: la brújula es el deseo.

Ascendente en Virgo

Tu temporada trae movimientos de alto impacto, ya que este año Virgo y Piscis son ejes nodales, puntos clave de los eclipses anuales que buscan desestabilizar patrones inconscientes para hacer una limpieza energética. No se trata de algo que sucederá de un día para el otro, pero es bueno saberlo para ir registrando cómo está tu mente y tu cuerpo. A su vez, el tránsito de Mercurio (tu regente) por Leo ayuda a tomar decisiones que prioricen tus necesidades básicas.

Tip: es momento de cortar de raíz con algunos comportamientos viciados.

Ascendente en Libra

Información energética importante para vos: Venus (tu regente) inicio su recorrido en Leo, donde estará hasta el 19 de septiembre. Es una gran oportunidad para avanzar en función de tu deseo, de aquello que te enciende y te hace brillar, para mostrar de lo que sos capaz en términos creativos y para que apuestes por tu estilo e imagen, sin miedo al qué dirán. Marte en Libra colabora con ímpetu y envión para alentar lo que querés hacer.

Tip: el avance no siempre es en línea recta, pero no des vueltas de más.

Ascendente en Escorpio

Plutón (tu regente) continúa su marcha retrógrada por Acuario en la zona de tu carta natal asociada a la familia y el hogar. Este tránsito tiene una propuesta de largo aliento que, posiblemente, incida en el modo en que te relacionas con tus afectos. Como su alcance es muy profundo, es conveniente saber que eso está ocurriendo, pero también para soltar la fantasía de control. Este fin de semana, la Luna (fuente de cuidado del Zodíaco) transita por tu signo y te propone descanso y quietud.

Tip: tu sensibilidad es un poder.

Ascendente en Sagitario

Júpiter (tu regente) continúa su recorrido por Cáncer y trae una vibración de mayor empatía con tus propias emociones, sin miedo a aceptar que por tu cuerpo también circulan anhelos sensibles. A su vez, conecta con Marte (planeta de la acción) en Libra, lo cual añade una capa de deseo de armonía que puede ser interesante para vos, siempre y cuando no te quedes en un lugar complaciente con los deseos ajenos.

Tip: no te infantilices.

Ascendente en Capricornio

Saturno (regente del ascendente en Capricornio) continúa su marcha retrógrada por Aries y, antes de volver a ingresar en Piscis, se despide de este signo de Fuego al conectar con Venus (planeta de las relaciones) en Leo. Esta interacción es sutil, pero tiene una finalidad muy básica y potente: que puedas hacer lo que quieras, que puedas expresarlo y no te juzgues por lo que sentís.

Tip: para avanzar, a veces hay que soltar viejos apegos.

Ascendente en Acuario

Las personas con ascendente en Acuario pondrán el foco en la pareja en los próximos días

Plutón (planeta de la transformación) continúa su marcha retrógrada en tu signo y este fin de semana conecta con Venus (planeta de las relaciones) en Leo, tu eje complementario. Esta configuración activa la zona de tu carta natal asociada a la pareja con un alto volumen de energía de encuentro e intensidad.

Tip: la libertad también es avanzar sin miedo a tu deseo.

Ascendente en Piscis

El comienzo de la temporada de Virgo, tu eje complementario, pone el foco en tu situación vincular. Puede ser un buen momento para revisar patrones emocionales y viejos mecanismos defensivos que son dañinos para vos y tu pareja. La conexión de Neptuno (tu regente) con Saturno en Aries también va en esa línea: la madurez de saber qué hacer con lo que te pasa.