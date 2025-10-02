Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 3 de octubre?

El Sol (fuente de energía del Zodíaco) continúa su recorrido por Libra, y este fin de semana se prepara el terreno para el clímax de la temporada, que será el lunes 6 de octubre con la Luna llena en Aries. Esta lunación no solo cierra un ciclo emocional de seis meses, sino que también dialoga con el eclipse de marzo que se dio en el eje Aries-Libra. Es importante saberlo para registrar cómo empieza a aclararse el panorama en la dinámica vincular y cómo hay deseos que ya no pueden dejarse de lado.

Estos movimientos atraviesan a todos los signos, pero en mayor medida a los cardinales (Aries, Cáncer, Libra y Capricornio). Si querés saber cómo te afectan, es importante averiguar cuál es tu ascendente para así conocer qué zonas de tu carta natal recorren los planetas.

Muchos signos tendrán que cerrar ciclos del pasado

Ascendente en Aries

Información de alto voltaje energético para vos: Marte (tu regente) continúa su tránsito por Escorpio y potencia tu ambición. Además, la Luna llena en tu signo del lunes cierra un ciclo emocional de seis meses, y es posible que estés aceptando un final, aunque duela.

Tip : cuidado con el desenfreno.

Ascendente en Tauro

Venus (tu regente) continúa su recorrido por Virgo en la zona de tu carta natal asociada a la autoafirmación y la autoestima. Puede ser una oportunidad para que recuerdes que podés gestionarte el disfrute de modo autosuficiente. Por otro lado, la Luna llena en Aries del lunes cierra un ciclo emocional de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a los finales.

Tip : la fruta cae por su propio peso.

Ascendente en Géminis

Mercurio (tu regente) continúa su marcha directa en Libra, y este fin de semana conecta en cuadratura con Júpiter (planeta de la expansión) en Cáncer. Esta configuración puede interpelarte en el plano familiar o incluso mostrar tus ganas de crecer, de sentir que vas dejando atrás patrones infantiles. En ese sentido, la Luna llena en Aries del lunes cierra un ciclo emocional de seis meses en la zona de tu carta asociada al futuro.

Tip : vos ya sabés cuál es el próximo paso.

Ascendente en Cáncer

Información energética importante: la Luna (tu regente) se encuentra en fase creciente y se prepara para adquirir carácter de llena en Aries el próximo lunes. Para vos, se cierra un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada al trabajo y el desarrollo profesional. Puede servir mirar para atrás, ver qué movimientos laborales hiciste en el último tiempo y valorar dónde estás ahora.

Tip : saboreá tus logros.

El tip para cada ascendente (Foto: Gentileza Netflix)

Ascendente en Leo

El Sol (tu regente) continúa su recorrido por Libra y realza tus ganas de vincularte, de pasar tiempo en pareja, de probar nuevas alianzas. Por otra parte, el lunes es la Luna llena en Aries, que cierra un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada al extranjero y el sentido de vida. Aunque suene grandilocuente, es posible que estés empezando a darte cuenta de algunas respuestas a esas preguntas existenciales que hace un tiempo te vienen rondando.

Tip : con arrojo.

Ascendente en Virgo

Mercurio (tu regente) continúa su marcha directa en Libra, y este fin de semana conecta en cuadratura con Júpiter (planeta de la expansión) en Cáncer. Esta configuración pone el foco en algunas tensiones e incomodidades que tenés entre tu familia y tu pareja, con lo cual puede ser una buena oportunidad para tener una conversación sincera sobre estos temas. Por otra parte, el lunes es la Luna llena en Aries que cierra un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la intimidad.

Tip : ¿qué lugar tiene el placer en tu vida?

Ascendente en Libra

Tu temporada continúa avanzando a paso firme, y este fin de semana es la antesala de la Luna llena en Aries, tu eje complementario, que se da el próximo lunes y cierra un ciclo emocional de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la pareja. En términos psicológicos, puede ser que te sorprendan tu claridad y tus certezas porque, de pronto, una decisión a tomar se volvió demasiado evidente.

Tip : las ganas te van a guiar.

Ascendente en Escorpio

Plutón (tu regente) continúa su tránsito por Acuario y te invita a soltar el control en la zona de tu carta natal asociada a la familia y las raíces. Por otra parte, Marte (tu antiguo regente) recorre Escorpio y te llena de una energía arrolladora. La Luna llena en Aries del lunes cierra un ciclo emocional de seis meses en la zona de tu carta natal asociada al bienestar y la salud. Puede ser momento de evaluar qué hábitos dejaste ir y cuáles incorporaste.

Tip : tu cuerpo también habla.

Ascendente en Sagitario

Júpiter (tu regente) continúa su recorrido por Cáncer en la zona de tu carta natal asociada a la intimidad y este fin de semana conecta en cuadratura con Mercurio en Libra. Esta interacción te invita a revisar tus vínculos más cercanos, a preguntarte si te dedicas a complacerlos o si te permitís actuar tu deseo. En ese sentido, la Luna llena en Aries del lunes cierra un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la individualidad.

Tip : ponete en primer plano.

Ascendente en Capricornio

Saturno (tu regente) continúa retrógrado en Piscis y te interpela en el plano sensible, pidiéndote que revises cómo expresás tus emociones. En sintonía, este fin de semana Júpiter (planeta de la expansión) en tránsito por Cáncer, tu eje complementario, conecta con Mercurio (planeta de la comunicación) y esta interacción te ayuda a exteriorizar lo que sentís. La Luna llena en Aries del lunes cierra un ciclo emocional de seis meses en la zona de tu carta natal asociada al hogar y la familia.

Tip : algunas estructuras necesitan renovarse.

Cómo afecta la Luna llena en Aries a los que tienen ascendente en Piscis (Pixabay/@Darkmoon_Art) (Pixabay/@Darkmoon_Art)

Ascendente en Acuario

Urano (regente del ascendente en Acuario) continúa su marcha retrógrada en los primeros grados de Géminis y te muestra que tus palabras pueden ser un recurso. En sintonía, la Luna llena en Aries del lunes cierra un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la comunicación y se vuelve evidente que hay algo de tu modo de pensar que ya no es igual.

Tip : tu opinión merece ser escuchada.

Ascendente en Piscis

La información que trajo la temporada de eclipses en el eje Virgo-Piscis continúa decantando en el plano de la pareja. Es importante tenerlo presente para que no te atosigues. La decisión puede esperar, pero sí toca registrar qué capas profundas se están moviendo. Por otro lado, la Luna llena en Aries del lunes cierra un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada al dinero y los recursos.