Temporada de Libra: cómo aprovechar la energía del mes zodiacal, según tu signo y tu ascendente

Durante el período comprendido entre el 22 de septiembre y el 22 de octubre, el Sol estará transitando por Libra. Para el Zodíaco, este astro representa la fuente primordial de energía vital, y por eso, su paso por cada signo genera una influencia específica. A nivel colectivo, esto implica que hay energía libriana disponible para sintonizar porque, cuando el Sol recorre un signo, su vibración configura el clima astrológico del mes.

Entonces, para aprovechar esta temporada, es fundamental comprender el rol de Libra en la secuencia del Zodíaco. En este despliegue, es el séptimo signo, viene después de Virgo—momento de comprensión y asimilación de que pertenecemos a un sistema mayor, que formamos parte de un engranaje superior—. En la rueda zodiacal, este signo de Aire es el primero que se encuentra frente a otro: a Aries, su eje opuesto complementario. Por lo tanto, se considera que con Libra empieza el desarrollo vincular: vivimos en sociedad y descubrimos mejor quiénes somos al relacionarnos.

Empezó la temporada de Libra Fuente: Pixabay

En la astrología, la energía del signo de la balanza se asocia al equilibrio, la belleza y el encuentro armónico con el otro. Es por eso que, después de los tiempos más revolucionados que trajeron los eclipses, ahora, esta temporada nos invita a buscar nuestro balance interno, a ajustar nuestro centro, a calibrar y ecualizar lo que ya no nos beneficia en nuestro desarrollo. Además, dado que la temática de Libra son las relaciones de a dos, es un buen momento para enfocarse en nuestros vínculos, ya sea para registrar las necesidades de nuestros compañeros, pareja, socios y aliados; y viceversa, para ver si en las relaciones que entablamos somos respetados y contemplados.

Por eso, más allá de “ser de Libra” o no, puede ser interesante conocer qué información trae para cada signo y ascendente esta propuesta del mes y aprovecharla.

Aries

Para el Sol en Aries, esta temporada trae energía de negociación. Puede ser una buena oportunidad para desplegar capacidades diplomáticas, y así demostrar que no siempre se quiere tener la razón y que se sabe conceder.

Para el ascendente, se pone el foco en la pareja porque Libra es su eje complementario y se activa esa zona de la carta natal. Es buen momento para trabajar los puntos de encuentro y para ablandar tensiones con elegancia.

Tauro

Para el Sol en Tauro, la energía acompaña para conectar con el disfrute en pareja y la búsqueda del equilibrio cotidiano. También es buen momento para empezar danza, algo que genere bienestar casi instantáneo.

Para el ascendente, se ilumina la zona de la carta natal asociada a la rutina y, en ese sentido, esta temporada de Libra puede ser útil para incorporar hábitos (sociales, deportivos, intelectuales, lo que te haga bien) que optimicen la armonía interna.

Géminis

Para el Sol en Géminis, la temporada libriana es afín por su energía vincular y mental. Es buen momento para establecer alianzas estratégicas y fortalecer vínculos comerciales o de afinidad.

Para el ascendente, se ilumina la zona de la carta natal asociada a la identidad y la energía acompaña para buscar el punto de apoyo interno, para ver cómo, si se está en eje, la energía circula sin obstáculos.

Cáncer

Para el Sol en Cáncer, es buen momento para tomar una decisión, ya sea de mudanza, vincular o laboral. La energía acompaña para enfrentar una situación difícil con una interesante mezcla de elegancia y amor.

En la temporada de Libra, las personas con el ascendente en Cáncer pondrán el foco en la familia maxim ibragimov - Shutterstock

Para el ascendente, se ilumina la base emocional de la carta natal y es posible que se esté ante una situación familiar expansiva, inédita y movilizante. Es un antes y después en la forma en que se piensa la dinámica de familia.

Leo

Para el Sol en Leo, la temporada de Libra pone el acento en lo social y despierta las ganas de salir, de conocer gente, de hacerse ver. Al mismo tiempo, es una buena oportunidad para ejercitar el registro vincular, observar qué le pasa al resto y dejar espacio.

Para el ascendente, se ilumina la zona de la carta natal asociada a la comunicación y es una oportunidad para lanzar un proyecto, para mejorar la estrategia de marketing. En términos vinculares, también es buen momento para buscar una forma equitativa de relacionarse.

Virgo

Para el Sol en Virgo, la temporada libriana invita a discriminar y descartar lo que no es útil, con el objetivo de optimizar los recursos y seleccionar con mejor criterio dónde se invierte la energía.

Para el ascendente, sucede algo parecido porque se activa la zona de la carta natal asociada a los recursos y los valores. La energía acompaña para afinar la puntería, para cuidarse más de la autoexigencia y ver cómo distribuir el tiempo sin sobrecargarse.

Libra

Las personas de Libra evaluarán cómo tener una relación armónica con su pareja Shutterstock

Para el Sol en Libra, esta temporada trae buen humor, vitalidad, y sobre todo, potencia el talento de seducción y encantamiento. Además, es un momento ideal para buscar el equilibrio interno y, de esa manera, relacionarse más armónicamente y sin tensiones con la pareja.

Para el ascendente, es buen momento para hacer balance y ver si aparece el propio deseo, o si más bien se responde a las demandas de las otras personas desde la complacencia. Buen momento para disfrutar.

Escorpio

Para el Sol en Escorpio, la temporada de Libra trae energía de cierre porque en el plano inconsciente se prepara el terreno para el ciclo solar que se avecina el mes que viene. Es un momento de repliegue y quietud, condición necesaria para dejar ir y prepararse para lo nuevo.

Para el ascendente sucede algo parecido, ya que el Sol en Libra activa la zona de la carta natal asociada a los finales. Es una oportunidad para echar luz sobre cómo fue el último año y empezar a ver cómo despunta el futuro.

Sagitario

Para el Sol en Sagitario, la temporada libriana trae energía de grupo, de equipo, de conexión y reencuentro con las amistades. Es buen momento para hacerle lugar a planes divertidos y no perder de vista la importancia de la distensión.

Para el ascendente sucede algo parecido porque el Sol en Libra ilumina la zona de la carta natal asociada a lo colectivo y los grupos de afinidad. También, en términos laborales, es una oportunidad para afianzar un equipo de trabajo y, desde un punto de vista personal, la energía acompaña para retomar el contacto con viejas amistades.

Capricornio

Para el Sol en Capricornio, habrá energía de balance y evaluación. Es bueno saberlo como parte de un proceso que está en curso porque la temporada de Libra tiene la doble función de hacer ver el camino recorrido para entender, también, qué metas falta alcanzar.

Para el ascendente, se ilumina la zona de la carta natal asociada a la profesión y los objetivos personales. Es buen momento para planificar a qué objetivos conviene dedicarle más atención.

Acuario

Las personas de Acuario podrán afianzar el trabajo en equipo durante la temporada de Libra Shutterstock

Para el Sol en Acuario, la temporada libriana es afín por su energía abstracta y sociable. La energía acompaña para armar equipos de trabajo funcionales, en donde cada integrante pueda cumplir su parte y nadie se sobrecargue.

Para el ascendente, se ilumina la zona de la carta natal asociada al extranjero y la dirección de vida. Es un buen momento para animarse a hacerse preguntas simples, pero profundas: ¿estoy viviendo donde me gustaría vivir? ¿Estoy viviendo cómo me gustaría vivir?

Piscis

Para el Sol en Piscis, esta temporada trae energía de cooperación y entrega amorosa. Es buen momento para recalibrar el manejo del tiempo, para ponerle límite a los desbordes y hacer lo posible para encontrar un equilibrio más eficiente en el día a día.

Para el ascendente, el Sol en Libra activa la zona de la carta natal asociada a la intimidad. En ese sentido, la energía acompaña para apostar por una relación.