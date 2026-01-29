Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 30 de enero?

El Sol (fuente de energía del Zodíaco) continúa su recorrido por Acuario, el signo más libre y revolucionario. Por eso, esta temporada trae una propuesta de cambios y sorpresas. Además, alcanza su clímax este domingo con la Luna llena en el grado 13 de Leo, que cierra un ciclo emocional de seis meses sobre el reconocimiento y aquello que nos hace sentir valorados. Por otro lado, Neptuno (planeta asociado al inconsciente) acaba de ingresar en Aries y, así, da inicio a un nuevo recorrido zodiacal, después de 168 años. El impacto de este tránsito tiene alcance colectivo y personal: poco a poco aparecerán nuevos sueños.

Este domingo hay Luna llena en Leo

Estos movimientos atraviesan a todos los signos, pero en mayor medida a los fijos (Tauro, Leo, Escorpio y Acuario) y los cardinales (Aries, Cáncer, Libra y Capricornio). Si querés saber cómo te impactan, es importante averiguar cuál es tu ascendente para conocer qué zonas de tu carta natal recorren los planetas.

Ascendente en Aries

Marte (tu regente) continúa su recorrido en Acuario y muestra ambivalencias de tu relación con la tecnología; puede que sientas que es hora de ponerle un freno a la información recibida. Por otro lado, el domingo es la Luna llena en Leo, que para vos cierra un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. En términos energéticos, es una buena oportunidad para repactar con vos y tu bienestar.

Tip: el orgullo no siempre ayuda.

Ascendente en Tauro

Venus (tu regente) continúa su recorrido en Acuario y mueve tu atención hacia tu trabajo y ganas de desarrollarte profesionalmente. Por otro lado, el domingo es la Luna llena en Leo, que para vos cierra un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la familia y el hogar. Es buen momento para revisar cómo te estás sintiendo ahora con tu casa y tus familiares, ver si cambió algo en el modo en que percibís una situación.

Tip: no tengas miedo de decir lo que necesitas para sentirte bien emocionalmente.

Ascendente en Géminis

Es un buen momento para que las personas con ascendente en Géminis se capaciten o hagan un hobby que los desafié

Mercurio (tu regente) continúa su recorrido en Acuario y trae gran energía mental. Es una buena oportunidad para empezar una capacitación o algún hobby que te desafíe. En sintonía, el domingo es la Luna llena en Leo, que cierra un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada al aprendizaje y la comunicación. Es posible que sean días en los que caigan fichas sobre la importancia de mantenerte actualizado en tu trabajo y en tu relación con la tecnología.

Tip: pensalo como un juego.

Ascendente en Cáncer

Información energética importante para vos: la Luna (tu regente) se prepara para adquirir carácter de llena el domingo en Leo. Se cierra un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a los recursos y el valor. Es un buen momento para mirar para atrás y ver en qué valores te apoyas ahora y en cuáles te apoyabas antes.

Tip: el refugio afectivo es tu mejor recurso.

Ascendente en Leo

Información energética importante: la temporada de Acuario, tu eje complementario, continúa avanzando a paso firme y mantiene muy activada la zona de tu carta natal asociada a la pareja. Además, este domingo es la Luna llena en tu signo que cierra un ciclo de seis meses asociado a la identidad y el modo en que te mostrás. Es un buen momento para juntar coraje y hacer un cambio de imagen radical.

Tip: ¿qué cambió en el modo en que te relacionas con vos?

Ascendente en Virgo

Mercurio (tu regente) continúa su recorrido en Acuario y mantiene muy activa la zona de tu carta natal asociada a la rutina y la salud. Por otro lado, el domingo es la Luna llena en Leo, que para vos cierra un ciclo emocional de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a los finales. Es buen momento para hacerte cargo de que hay algo en tu vida que ya no va más.

Tip: no te asustes si toca dejar ir porque a veces toca liberar energía para hacerle lugar a lo nuevo.

Ascendente en Libra

Las personas con ascendente en Libra se centrarán este fin de semana en el romance y sus vínculos

Venus (tu regente) continúa su recorrido en Acuario y mantiene muy activa la zona de tu carta natal asociada al romance con energía de idealización. Por otro lado, el domingo es la Luna llena en Leo, que para vos cierra un ciclo emocional de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a lo colectivo. Puede ser que se ilumine con gran claridad cómo te gustaría seguir afianzando tu faceta social y tus vínculos de amistad.

Tip: reforzar otros tipos de vínculos puede mejorar tu relación de pareja.

Ascendente en Escorpio

Plutón (tu regente) continúa avanzando lentamente por Acuario en la zona de tu carta asociada al hogar y durante estos días conectó matemáticamente con Marte (planeta de la acción) en Acuario. Puede ser que hayan sido días turbulentos, de furia y enojo. Es bueno pensarlo como un estado necesario para exteriorizar aquello que no te hace bien. Por otro lado, el domingo es la Luna llena en Leo, que para vos cierra un ciclo emocional de seis meses en la zona de tu carta natal asociada al trabajo.

Tip: los resultados no siempre son mensurables.

Ascendente en Sagitario

Júpiter (tu regente) continúa su recorrido por Cáncer y este fin de semana descansa de las conexiones planetarias. El mayor voltaje energético se encuentra en la zona de tu carta natal asociada a la comunicación y es bueno saberlo si necesitas lanzar un nuevo proyecto o hacer un cambio en tu situación laboral. Por otro lado, el domingo es la Luna llena en Leo, que para vos cierra un ciclo emocional de seis meses en la zona de tu carta natal asociada al extranjero.

Tip: no te olvides que viajar es un combustible vital.

Ascendente en Capricornio

Información energética importante para vos: Saturno (tu regente) se encuentra dando sus últimos pasos en Piscis y está terminando un tránsito de treinta años por el Zodíaco. En términos psicológicos, no es fácil de traducir el impacto, pero sí puede ser que durante estos días sientas un agotamiento estructural, la sensación de que hay algo que tiene que cambiar de raíz. Por otro lado, el domingo es la Luna llena en Leo, que para vos cierra un ciclo emocional de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la intimidad.

Tip: confía en tu faceta espiritual.

Ascendente en Acuario

Las personas con ascendente en Acuario reflexionarán sobre la pareja en estos días

Información importante para vos: tu temporada continúa avanzando intensamente. Además, este domingo es la Luna llena en Leo, que para vos cierra un ciclo emocional de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la pareja. Es bueno saberlo para revisar cómo te sentís ahora con tu situación vincular. No se trata de hacer un diagnóstico, sino de transmitir sinceramente qué necesitas.

Tip: la vulnerabilidad no te hace débil.

Ascendente en Piscis

El ingreso de Neptuno (tu regente) en Aries poco a poco irá configurando de una manera distinta el modo que te relacionas con tus sueños y fantasías. Puede ser que al principio sientas impotencia, pero ese es el motor para accionar y salir del letargo. Por otro lado, el domingo es la Luna llena en Leo, que para vos cierra un ciclo emocional de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la rutina.