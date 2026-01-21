Temporada de Acuario: cómo aprovechar la energía del mes zodiacal según tu signo y tu ascendente

Durante estos días, y hasta el 18 de febrero, el Sol transita por Acuario. De este modo, se configura el clima astrológico del mes con la energía acuariana.

Para aprovechar esta temporada de este signo de Aire, es fundamental comprender qué significa Acuario en la secuencia del Zodíaco: es el anteúltimo signo, viene después de Capricornio —momento de maduración y culminación del camino personal—. Con el signo de la cabra, la sensación era de resultado, de balance final y parecía que ahí algo terminaba; pero, en verdad, el signo del aguador capta con su mente abstracta que todavía hay más camino por recorrer.

Arranca la temporada de Acuario

Energéticamente, el momento acuariano implica un salto al vacío: es el pasaje vertiginoso a una dimensión nueva, distinta y desconocida. Para la astrología, Acuario invita a entregarse a lo nuevo, a dejarse sorprender por aquello que no tiene precedentes y que en muchos casos puede resultar extraño y excéntrico. Por eso, la temporada acuariana trae una vibración de novedad, de creatividad y pueden darse ideas o situaciones inesperadas.

Más allá de “ser de Acuario” o no, es interesante conocer qué información trae para cada signo y ascendente esta propuesta del mes zodiacal y usarla.

Aries

Para el Sol en Aries, la temporada de Acuario trae energía de transformación. Puede servir sintonizar la vibración abstracta de este signo de Aire para aceptar el cambio con desapego.

Para el ascendente, se activa la zona de la carta natal asociada a lo colectivo y, en ese sentido, aparece la importancia de cuidar las amistades y potenciar el trabajo en equipo.

Tauro

Para el Sol en Tauro, esta temporada trae energía de responsabilidad y muestra que hay que hacerse cargo de compromisos pendientes. Puede servir sintonizar la vibración abstracta de Acuario para potenciar la velocidad mental.

Para el ascendente, el Sol en Acuario activa la zona de la carta natal asociada al desarrollo profesional. Puede ser una oportunidad para materializar ideas ambiciosas.

Géminis

Para el Sol en Géminis, la temporada acuariana es afín por su energía abstracta y muy mental. Es buen momento para dejarse sorprender, para alimentar la curiosidad innata.

Para el ascendente, se activa la zona de la carta natal asociada a la vocación y los viajes. En ese sentido, la energía acompaña para viajar. También se activa una faceta conquistadora, así que es un buen momento para expandirse.

Para el ascendente en Géminis, es un buen momento para viajar Zigres - Shutterstock

Cáncer

Para el Sol en Cáncer, la temporada de Acuario puede ayudar a afrontar algunos conflictos emocionales con una perspectiva más objetiva y distante.

Para el ascendente, se activa la zona de la carta natal asociada a lo íntimo y lo inconsciente con energía racional. Si bien encontrar una explicación puede servir para elaborar, toca aceptar que algunas cosas no se pueden conceptualizar.

Leo

Para el Sol en Leo, la temporada acuariana lleva el foco a la pareja. Es buen momento para reconectar amorosamente.

Para el ascendente, la energía acompaña para pensar en la dinámica vincular porque se ilumina la zona de la carta natal asociada a la pareja. Es una oportunidad para generar las condiciones para que ocurra el encuentro amoroso.

Virgo

Para el Sol en Virgo, esta temporada es un llamado a ver cómo está siendo distribuida la energía y evaluar si hay algo que pueda ser mejor organizado (por ejemplo, usando la tecnología a favor y no en contra).

Para el ascendente sucede algo parecido porque se activa la zona de la carta natal asociada a la rutina. Es una oportunidad para mejorar hábitos a conciencia y cuidar el bienestar.

Libra

Para el Sol en Libra, la temporada acuariana es afín por su energía de Aire, que es muy mental. Energéticamente, acentúa la faceta vincular y sociable. Esto puede traer una interesante autoafirmación.

Para el ascendente sucede algo similar porque se activa la zona de la carta natal asociada a la identidad y esto trae sensación de equilibrio interno.

Escorpio

Las personas de Escorpio se encontrarán más tiempo en su hogar durante la temporada de Acuario drazen_zigic

Para el Sol en Escorpio, la temporada de Acuario trae una propuesta hogareña. Es buen momento para tomar decisiones domésticas y personales.

Para el ascendente, el Sol en este signo de Aire activa la base emocional de la carta natal. Puede ser que durante este período toque ocuparse de trámites o temas familiares. También puede ser una oportunidad para revisar patrones de comportamiento que ya no van más.

Sagitario

Para el Sol en Sagitario, esta temporada trae ganas de alimentar el intelecto. Puede ser buen momento para empezar algún curso de algo distinto que resulte inspirador.

Para el ascendente, se ilumina la zona de la carta natal asociada a la comunicación y las preguntas con energía creativa y de diversión. Puede ser una oportunidad para dedicar tiempo a ampliar el horizonte de conocimiento.

Capricornio

Para el Sol en Capricornio, la temporada acuariana trae una perspectiva racional y operativa que puede servir para tomar decisiones económicas.

Para el ascendente sucede algo parecido. Se activa la zona de la carta natal asociada a los recursos y es buen momento para tomar una resolución relativa a las finanzas y a cómo se administra el dinero.

Acuario

Para el Sol en Acuario, se realza el talento innato de sociabilidad y ganas de permanecer en la comunidad elegida por afinidad. También impulsa a agradecer el poder de la red y la amistad.

Para el ascendente es buen momento para incorporar y honrar la propia excentricidad, aceptar la apertura mental y liberarse de los prejuicios y juicios sociales.

¿Cómo afecta a Acuario su temporada? shutterstock - Shutterstock

Piscis

Para el Sol en Piscis, la temporada acuariana trae energía de cierre y renovación. Es una etapa ideal para preparar el terreno de cara al nuevo ciclo solar que se avecina.

Para el ascendente sucede algo parecido porque se activa la zona de la carta natal asociada a los finales. Es una oportunidad para que el Sol lleve luz hacia lo que está listo para evaporarse y circular. En ese sentido, es momento de repliegue y meditación.