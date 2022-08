El Sol continúa su tránsito por Leo (signo de fuego, expresivo) y su propuesta apunta a que cada signo encuentre la mejor expresión de sí, de la forma más genuina y orgánica posible. También es una invitación a ponernos en el centro de la escena y de nuestros pensamientos. A su vez, durante estos días se mueve un gran volumen de energía en torno a la interacción de Marte y Urano en Tauro (signo de tierra, estable), lo que propone romper de raíz con aquello que ya no va más. Este movimiento puede resultar muy desconcertante, pero tiene una finalidad a largo plazo: ir hacia una transformación personal y liberadora.

Esta interacción es de mayor impacto en los signos fijos: Tauro, Leo, Escorpio y Acuario. Por su parte, este fin de semana, la Luna (fuente de cuidado del Zodíaco) transita por Escorpio y Sagitario, y sirve para hacerle lugar al conflicto desde la confianza de saber que tarde o temprano todo pasa.

En cualquier caso, para saber mejor qué implican estos tránsitos, es importante averiguar cuál es tu ascendente y así conocer en qué escenarios vitales inciden los movimientos planetarios según qué zonas de tu carta natal visitan.

Ascendente en Aries

Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 5 de agosto?

La cercanía matemática de Marte (regente del ascendente en Aries) en Tauro con Urano (planeta de los cambios) mantiene una vibración eléctrica. Si bien este movimiento se da en la zona de tu carta natal asociada a los recursos y valores, es posible que sientas en términos generales grandes deseos de libertad y de accionar para otra dirección. Tip: Discriminar cuál es la causa de la ansiedad puede ayudarte.

Ascendente en Tauro

Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 5 de agosto?

Información energética importante para vos: los recorridos de Marte (planeta de la acción) y Urano (planeta de los cambios) en tu signo continúan moviendo y liberando energía para que cada vez más te animes a apostar por una transformación vital. Toca trabajar tu relación con el vértigo y el miedo que te da lo desconocido. El Sol en Leo ayuda para trabajar la autoestima y confiar en vos. Tip: ¿por qué te da tanta incomodidad?

Ascendente en Géminis

Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 5 de agosto?

Mercurio (regente del ascendente en Géminis) ingresó en Virgo (signo de tierra, metódico) y puede ser de gran ayuda para ordenarte mentalmente. Por otro lado, se encuentra muy activada la zona de tu carta natal asociada a los finales con energía de cambio y transformación; esto toca capas profundas de viejas ideas sobre vos y tu entorno que ya no van más. Tip: no forzar lo que no fluye.

Ascendente en Cáncer

Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 5 de agosto?

Venus (planeta de las relaciones) continúa en tránsito por tu signo y este fin de semana conecta en trígono con Neptuno (planeta asociado al inconsciente) y en oposición con Plutón (planeta de la transformación). Estas interacciones movilizan capas profundas y sutiles que pueden informarte sobre viejos dolores, anhelos vigentes, o incluso hacerte ver de otra manera temas de situación vincular. Por su parte, la Luna (tu regente) se encuentra en fase creciente y este fin de semana recorre Escorpio (signo de agua) y Sagitario (signo de fuego). Tip: ¿cuáles son tus prioridades actuales?

Ascendente en Leo

Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 5 de agosto?

El Sol (regente del ascendente en Leo) continúa en tu signo y es una oportunidad para que le hagas lugar a la energía creativa y de expresión personal que hay en vos. Esto puede implicar tanto el eventual desarrollo de una manifestación artística como la noción de lo que querés ser y llevar tus acciones hacia allí. Por otro lado, la interacción de Marte y Urano en Tauro en la zona más alta de tu carta natal te trae como disponibilidad coraje y libertad para actuar. Tip: el salto de consciencia es ahora.

Ascendente en Virgo

Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 5 de agosto?

Información energética importante para vos: Mercurio (regente del ascendente en Virgo) ingresó en tu signo y aunque puede potenciar tu faceta más neurótica, en rigor funciona como un llamado al orden mental. Como siempre: depende de vos. Mientras tanto, el Sol (fuente de energía del zodíaco) en Leo lleva tu conciencia a los finales y es bueno saberlo para ir liberando energía. Tip: trabajar la frustración, no te resistas.

Ascendente en Libra

Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 5 de agosto?

Venus (regente del ascendente en Libra) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) en la zona más alta de tu carta natal y este fin de semana interactúa con Neptuno (planeta asociado al inconsciente) y con Plutón (planeta asociado a la transformación). Si bien se trata de conexiones sutiles, puede ser interesante prestar atención a qué información decanta durante estos días en relación con tu familia, tu pareja, y tus anhelos más sinceros y profundos. Tip: meditar siempre ayuda.

Ascendente en Escorpio

Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 5 de agosto?

Información energética importante para vos: por un lado, Marte y Urano en Tauro (tu eje complementario) se encuentran llevando energía de liberación y cambio a la zona de tu carta natal asociada a la pareja; a su vez, y en sintonía con ese movimiento, Plutón (tu regente) conecta con Venus (planeta de las relaciones) y muestra viejas tensiones en torno al deseo, la demanda y la responsabilidad. Tip: buen momento para actualizar y revisar qué tipo de pareja querés construir (o no).

Ascendente en Sagitario

Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 5 de agosto?

Júpiter (regente del ascendente en Sagitario) sigue su recorrido por Aries (signo de fuego, muy activo) en la zona de tu carta natal asociada a la identidad y cada vez más va aclarándose cuál es su propuesta para vos: la conexión con el deseo como motor de acción y avance.

Hay mucha energía de inicio disponible. Por otro lado, este fin de semana la Luna (fuente de cuidado del zodíaco) estará en tu signo y ayuda a conectar con el sentido que moviliza tu acción. Tip: ¿qué te gustaría empezar?

Ascendente en Capricornio

Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 5 de agosto?

En este momento, el mayor volumen de energía se da en la zona de tu carta natal asociada a la identidad, por los tránsitos de Marte y Urano en Tauro. Este movimiento apunta a una importante transformación personal, un salto de consciencia con respecto a qué te nombra y te da identidad, incluso desestructurando algunos cimientos que creías muy anclados a la tierra. Mientras tanto, Saturno (regente del ascendente en Capricornio) continúa su marcha retrógrada por Acuario en la zona de tu carta natal asociada a los recursos. Tip: ¿Qué pasa si decís que no?

Ascendente en Acuario

Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 5 de agosto?

Información energética importante para vos: todavía se siente la interacción de Urano (regente del ascendente en Acuario) con Marte (planeta de la acción) en la base emocional de tu carta natal. En términos psicológicos es la posibilidad de animarte a dar un salto cuántico en cómo haces algunas cosas. Además, el Sol (fuente de energía del zodíaco) en Leo ilumina la zona de tu carta natal asociada a la pareja con consciencia con respecto a qué querés en el vínculo. Tip: Hay cosas que ya no van más.

Ascendente en Piscis

Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 5 de agosto?

Neptuno (regente del ascendente en Piscis) continúa su marcha retrógrada en tu signo y este fin de semana conecta en trígono con Venus (planeta de las relaciones) en Cáncer. Esta interacción es sutil pero puede ayudarte a que aceptes de forma amorosa y empática lo que te está pasando en términos vinculares. Se trata de un proceso de maduración profundo, y recién empieza. Tip: busca hacer pequeñas cosas que te equilibren.