Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 7 de noviembre?

El Sol (fuente de energía del Zodíaco) continúa su recorrido por Escorpio y esta temporada propone ir a fondo con las emociones y los conflictos. Esta intensidad llega a su clímax por la Luna llena en Tauro del 5 de noviembre, que cierra un ciclo de seis meses. A su vez, Venus (planeta de las relaciones) ingresa en Escorpio y se opone a Plutón (planeta de la transformación) en Acuario. En términos psicológicos, es un quiebre contundente a la fantasía de control en los asuntos afectivos.

El Sol sigue su recorrido por Escorpio (Pixabay) (Pixabay)

Estos movimientos atraviesan a todos los signos, pero en mayor medida a los fijos (Tauro, Leo, Escorpio y Acuario). Si querés saber cómo te afectan, es importante averiguar cuál es tu ascendente para así conocer qué zonas de tu carta natal recorren los planetas.

Ascendente en Aries

Marte (tu regente) ingresó en Sagitario y se opone a Urano (planeta de los cambios) en Géminis. Esta interacción activa la zona de tu carta natal asociada al extranjero y los viajes. Puede ser buen momento para organizar una escapada o tus vacaciones. Por otro lado, la Luna llena en Tauro del miércoles cierra un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a los recursos.

Tip: lo primero que tenés que valorar es quién sos.

Ascendente en Tauro

Información energética importante: la Luna llena en tu signo del 5 de noviembre cierra un ciclo personal de seis meses. Es buen momento para soltar tus versiones viejas. Además, este viernes Urano regresa por última vez a Tauro e interpela retrospectivamente todos tus cambios y decisiones del último tiempo.

Tip: no dejes de nutrir tu sensualidad.

Ascendente en Géminis

Este fin de semana las personas con ascendente en Géminis estarán enfocadas en la pareja (Foto: FreeP¡CK)

La Luna llena en Tauro del pasado 5 de noviembre cierra un ciclo emocional de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a los finales. Mientras tanto, Mercurio (tu regente) continúa su recorrido en Sagitario en la zona de tu carta natal asociada a la pareja. Como allí también se encuentra Marte (planeta de la acción) opuesto a Urano, lo que puede generar que haya sorpresas en el plano vincular.

Tip: no te involucres desde la demanda.

Ascendente en Cáncer

Información energética importante: la Luna (tu regente) adquirió carácter de llena en Tauro este miércoles y cierra un ciclo de seis meses en la zona de la carta natal asociada a las amistades y proyectos grupales. Es buen momento para revisar qué vínculos sostienen tu crecimiento y cuáles te limitan.

Tip: las relaciones de amistad también tienen ciclos.

Ascendente en Leo

El Sol (tu regente) transita por Escorpio en la zona de tu carta natal asociada a la familia. Esta temporada te pide ir a fondo con temas familiares y tu base afectiva, pero este fin de semana el foco está dado por la Luna llena en Tauro, que ilumina tu zona profesional y cierra un ciclo de seis meses relacionado con tu carrera laboral.

Tip: la seguridad afectiva es tu mejor aliada para brillar en el trabajo.

Ascendente en Virgo

Mercurio (tu regente) continúa su marcha directa por Sagitario en la base emocional de tu carta y trae una vibración de confianza para enfrentar conversaciones pendientes. Mientras tanto, la Luna llena en Tauro cierra un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la expansión y el extranjero.

Tip: a veces las respuestas llegan si te animas a reformular las preguntas.

Ascendente en Libra

Venus (tu regente) ingresó en Escorpio y lleva su energía a la zona de tu carta natal asociada a los recursos y valores. Es buen momento para revisar qué te sostiene emocionalmente y materialmente. En sintonía, la Luna llena en Tauro cierra un ciclo de seis meses en la zona de tu carta asociada a la intimidad y los recursos compartidos.

Tip: el valor siempre es relativo.

Ascendente en Escorpio

Tu temporada continúa avanzando intensamente y este fin de semana se da un clímax en la zona de tu carta natal asociada a las relaciones. Por un lado, la Luna llena en Tauro, tu eje complementario, cierra un ciclo de seis meses en el ámbito de la pareja. A su vez, Venus ingresó en tu signo y trae magnetismo y profundidad a tu modo de desenvolverse.

Tip: hay vínculos que no honran tu transformación.

Ascendente en Sagitario

Marte (planeta de la acción) ingresó en tu signo y te impulsa con entusiasmo hacia nuevos horizontes. Eso sí, la oposición de Urano (planeta de los cambios) en Géminis (tu eje complementario) puede traer tensión entre tu necesidad de libertad y las responsabilidades cotidianas. Por último, la Luna llena en Tauro del 5 de noviembre cierra un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la rutina y la salud.

Tip: soltá esos hábitos que te agotan.

Ascendente en Capricornio

Saturno (tu regente) continúa su marcha retrógrada en Piscis y este fin de semana descansa de las conexiones planetarias. El foco energético está dado por la Luna llena en Tauro que cierra un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para reforzar tu vínculo con el disfrute y el placer.

Tip: ¿qué pasa si no hacés nada por un rato?

Ascendente en Acuario

Las personas con ascendente en Acuario renuevan sus ganas de estudiar estos días Shutterstock - Shutterstock

Urano (tu regente) continúa su marcha retrógrada en Géminis y este fin de semana conecta matemáticamente con Marte (planeta de la acción) en Sagitario. Esta interacción activa tus ganas de estudiar algo y de buscar un ámbito de pertenencia intelectual. Por otro lado, la Luna llena en Tauro cierra un ciclo de seis meses en la base emocional de tu carta.

Tip: no te olvides de darle descanso a tu mente.

Ascendente en Piscis

Neptuno (tu regente) reingresó en tu signo y continúa su despedida allí, en el grado 29. En términos psicológicos, es posible que estés cerrando un proceso emocional. En sintonía, la Luna llena en Tauro del 5 de noviembre cierra un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la comunicación y los aprendizajes. Revisa qué palabras y pensamientos ya no te representan.