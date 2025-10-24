Temporada de Escorpio: cómo aprovechar la energía del mes zodiacal según tu signo y tu ascendente

Entre el 23 de octubre y el 21 de noviembre, el Sol transita por Escorpio. Para la astrología, este astro representa la fuente principal de energía vital, y por eso, su paso por cada signo genera una influencia específica. Ahora hay energía escorpiana disponible para sintonizar porque, cuando el Sol recorre un signo, su vibración configura el clima astrológico del mes.

Entonces, para aprovechar esta temporada, es fundamental comprender el rol de Escorpio en la secuencia del Zodíaco. En este despliegue, es el octavo signo en la rueda zodiacal, que viene después de Libra. Si en la temporada del signo de la balanza descubrimos que somos seres relacionales y nos iniciamos en el arte del encuentro, en la de Escorpio ese encuentro se profundiza hasta volverse fusión. Ya no alcanza con la cortesía o la seducción: se trata de entregarse emocionalmente, de llegar a fondo.

El 23 de octubre arrancó la temporada de Escorpio (Freepick/rawpixel) rawpixel.com / bird

En la astrología, la energía de este signo de Agua se asocia a los procesos emocionales de muerte y renacimiento, es decir, aquello que nos da terror y preferimos no nombrar, los vínculos que nos transforman desde la raíz. Su arquetipo es el del Ave Fénix: aquello que muere para renacer más potente. En ese sentido, esta temporada nos convoca a honrar lo que termina —relaciones, versiones de nosotros mismos, ilusiones—, a atravesar duelos sin huir de ellos, a reconocer que en la entrega hay un poder sanador. Por eso, más allá de “ser de Escorpio” o no, puede ser interesante conocer qué información trae para cada signo y ascendente esta propuesta del mes y aprovecharla.

Aries

Para el Sol en Aries, esta temporada invita a redefinir tu idea de poder, a aceptar que el verdadero poder no se juega para ganar todo el tiempo. Toca afinar la puntería, así que no compitas con rivales que no están a tu altura.

Para el ascendente, se activa la zona de la carta natal asociada a la intimidad y los conflictos. Es buen momento para profundizar en una relación, para bajar las defensas y entregarse.

Tauro

Para el Sol en Tauro, esta temporada pone en escena algunas dinámicas de control que no hacen bien. La posesión no es amor, es miedo.

Para el ascendente sucede algo parecido porque esta temporada pone el foco en la pareja, puesto que Escorpio es el eje complementario de este signo de Tierra y se activa esa zona de la carta natal. Es un buen momento para aceptar que las relaciones verdaderas son transformadoras.

Las personas de Tauro tendrán el foco en las relaciones durante la temporada de Escorpio Shutterstock

Géminis

Para el Sol en Géminis, esta temporada subraya la importancia de no desconocer lo misterioso y lo inexplicable como componente inherente de algunas decisiones, propias y ajenas.

Para el ascendente, se ilumina la zona de la carta natal asociada a la rutina con energía intensa y ambiciosa, de modo que puede ser una buena oportunidad para encarar una transformación cotidiana con ímpetu y voluntad.

Cáncer

Para el Sol en Cáncer, la temporada de Escorpio es afín por su energía sensible y profunda, ya que también se trata de un signo de Agua. Esta temporada empuja a soltar apegos que limitan, a reconocer que aferrarse al pasado impide crecer.

Para el ascendente en Cáncer, se ilumina la zona de la carta natal asociada a la identidad. Tu intuición es poder puro: usala sin pedir disculpas.

Leo

Para el Sol en Leo, esta temporada puede traer algún recuerdo del pasado y remover viejas heridas. Es bueno saberlo para prestar atención y ver cómo lidiar amorosamente con el dolor, sin juzgarlo.

Para el ascendente, también es una oportunidad para animarse a tocar las sombras y transmutar la relación entre el brillo y la oscuridad. Como se ilumina la base emocional de la carta natal puede ser que el foco esté en lo familiar. Es un período para entender que la oscuridad no niega el brillo.

Virgo

Para el Sol en Virgo, la temporada escorpiana puede poner sobre la mesa patrones compulsivos y, en ese sentido, puede echar luz sobre eso para así tomar las riendas en el asunto. Es un buen momento para rediseñar la rutina en función de las necesidades emocionales.

Para el ascendente, se activa la zona de la carta natal asociada a la forma de procesar la información. Esto puede ayudar a asumir los patrones retentivos y repetitivos que frenan el avance. De los errores se aprende: la madurez está en aceptar la imperfección.

Libra

Para el Sol en Libra, la temporada de Escorpio propone valorar aquellos recursos simbólicos, afectivos y económicos con los que se cuenta. Es buen momento para reconocer el patrimonio personal, los pros y los contras de la propia energía.

Para el ascendente, este tiempo favorece un tema que en general cuesta y es difícil: entrar en contacto con una dimensión más profunda en términos emocionales, incluso, con aquellos conflictos que no se quieren aceptar, pero que están ahí. Es un buen momento para aceptar la vulnerabilidad.

Escorpio

La temporada trae energía renovadora para los escorpianos shutterstock - Shutterstock

Para el Sol en Escorpio, esta temporada trae una vibración vital y renovada, lo que realza el talento innato de Ave Fénix. Aunque al principio duela y moleste, el proceso transformador ya empezó y poco a poco irá sintiéndose la liberación de energía potente y regeneradora.

Para el ascendente, es buen momento para aceptar un sentimiento de impotencia. La mayor fortaleza está en no resistirse.

Sagitario

Para el Sol en Sagitario, la temporada de Escorpio trae energía de cierre porque prepara el terreno en el plano inconsciente para el nuevo ciclo solar que se avecina el mes que viene. En ese sentido, es tiempo de repliegue, de mirar hacia adentro y de cerrar capítulos.

Para el ascendente sucede algo parecido, ya que se ilumina la zona de la carta natal asociada a los finales. Es una ocasión ideal para despedir aquello que pide terminar e incluso honrar lo que muere internamente.

Capricornio

Para el Sol en Capricornio, esta temporada muestra el poder de construir alianzas estratégicas. No todo se logra autosuficientemente: hay poder en la unión, el trabajo compartido y la ambición colectiva.

Para el ascendente, se activa la zona de la carta natal asociada a lo colectivo y también trae energía de unión, equipo y sociabilidad. Es momento de tejer redes sólidas, de elegir con quién y qué construir, y así entender que los vínculos también son herramientas de crecimiento.

Acuario

Para el Sol en Acuario, la temporada de Escorpio trae exigencia porque funciona como una evaluación de logros y resultados, más que nada en la vida profesional. Puede haber tensión, pero también claridad sobre qué necesita más esfuerzo y dedicación.

Para el ascendente sucede algo parecido, ya que se ilumina la zona de la carta natal asociada al desarrollo profesional. Puede ser una oportunidad para nuevos pactos en este ámbito, ya sea con un equipo de trabajo, un jefe o incluso con vos mismo.

Piscis

Para el Sol en Piscis, Escorpio comparte la profundidad emocional. Esta temporada ayuda a procesar duelos pendientes, a aceptar que ciertas heridas no desaparecen, pero tampoco son definitorias.

Para el ascendente, se ilumina la zona de la carta natal asociada a la trascendencia. Es buen momento para integrar conflictos, para incluirlos como una parte de la realidad e intentar acotar para que no tiñan todo lo que pasa.