Intereses y gustos: cómo atraer a los solteros de Escorpio, según su personalidad

La temporada de Escorpio se extiende del 23 de octubre al 21 de noviembre de cada año. Se trata del octavo signo del Zodíaco, el segundo en conformar el elemento Agua. Sus nacidos son conocidos por su pasión, su personalidad fuerte y sensibilidad, una combinación un tanto compleja pero magnética. En el amor, entregan todo de sí mismo, pero no lo hacen fácilmente. Desean conocer en profundidad a las personas para decidir si les gusta de verdad o ven un futuro óptimo juntos. No confían rápido y no tienen problema en dedicar tiempo en hacerlo, actúan solo cuando están seguros.

Plutón es su planeta regente, que le otorga su carácter enérgico, su instinto investigador y su notable fuerza interior. Son intuitivos, pueden descubrir mentiras y engaños como nadie. Las falsedades no existen para este signo, nadie llega lejos ocultándole cosas. Esto los convierte también en seres reservados, personas de un exterior fuerte pero un interior emocional y dulce.

A continuación, las diferentes formas de conquistar a los solteros de Escorpio.

¿Qué dice tu signo del zodíaco sobre vos?

¿Cómo son los solteros de Escorpio?

Las personas de Escorpio viven su soltería con intensidad y pasión. No temen estar solas, aprovechan este tiempo para divertirse y explorar sus gustos. Saben muy bien qué es lo que quieren y van por ello, pero les gusta especialmente ser seducidos y sentirse deseados por otros. Sin dudas, prefieren la soledad a vincularse de manera poco genuina o rodearse de personas que no admiran o no les suman.

Suelen enfocarse en su desarrollo personal y en proyectos que los desafíen. Les gusta estimular su espiritualidad, estudiar nuevas artes y crear una relación fuerte consigo mismos. Son de un autoestima fuerte, decididos y fieles a sí mismos, personas difíciles de manipular o convencer.

Lo que hay que evitar con Escorpio Unsplash

Los intereses de las personas de Escorpio

Profundidad: conocer a alguien de Escorpio significa aceptar abrirse y explorar las emociones más profundas del ser. Es que este astro es intenso y pasional, no les gustan los términos medios. No son demandantes al comienzo ni se apresuran, pero una vez que aman a alguien esperan entrega y claridad emocional.

conocer a alguien de Escorpio significa aceptar abrirse y explorar las emociones más profundas del ser. Es que este astro es intenso y pasional, no les gustan los términos medios. No son demandantes al comienzo ni se apresuran, pero una vez que aman a alguien esperan entrega y claridad emocional. Compromiso: lealtad, fidelidad y dedicación son algunos de los pilares en las relaciones para el escorpión. Les gusta vincularse en dinámicas seguras, con objetivos claros y demostraciones de afecto concretas que reafirmen la elección de su pareja.

lealtad, fidelidad y dedicación son algunos de los pilares en las relaciones para el escorpión. Les gusta vincularse en dinámicas seguras, con objetivos claros y demostraciones de afecto concretas que reafirmen la elección de su pareja. Inteligencia emocional: se trata de personas sensibles que prefieren rodearse de quienes sepan manejar sus emociones y gestionen de manera proactiva lo que sucede en su vida personal. Les agrada quienes se encuentren en contacto con su interior y muestren madurez a la hora de exponer su realidad.

se trata de personas sensibles que prefieren rodearse de quienes sepan manejar sus emociones y gestionen de manera proactiva lo que sucede en su vida personal. Les agrada quienes se encuentren en contacto con su interior y muestren madurez a la hora de exponer su realidad. Compatibilidad emocional y espiritual: como buen signo del elemento Agua, las emociones son esenciales para la vida de Escorpio. Poseen atracción por lo metafísico y desarrollan su espiritualidad, por lo que necesitan rodearse de personas que respeten sus creencias y muestren interés por explorar este costado.

como buen signo del elemento Agua, las emociones son esenciales para la vida de Escorpio. Poseen atracción por lo metafísico y desarrollan su espiritualidad, por lo que necesitan rodearse de personas que respeten sus creencias y muestren interés por explorar este costado. Confianza: es uno de los principales valores en sus relaciones sentimentales, que establecen la profundidad de su conexión y lealtad. Quienes oculten cosas, sean deshonestos con ellos u otras personas, no podrán llegar muy lejos. Les atraen las personas seguras de sí mismas, capaces de sostener la relación con madurez y respeto mutuo.

es uno de los principales valores en sus relaciones sentimentales, que establecen la profundidad de su conexión y lealtad. Quienes oculten cosas, sean deshonestos con ellos u otras personas, no podrán llegar muy lejos. Les atraen las personas seguras de sí mismas, capaces de sostener la relación con madurez y respeto mutuo. Proyectos a futuro: si bien viven sus romances con pasión, el escorpión necesita saber que el vínculo posee una proyección a largo plazo. Buscan personas que piensen de igual manera, pero también posean las mismas metas como mudanzas, estilos de vida, familia e incluso casamiento.

si bien viven sus romances con pasión, el escorpión necesita saber que el vínculo posee una proyección a largo plazo. Buscan personas que piensen de igual manera, pero también posean las mismas metas como mudanzas, estilos de vida, familia e incluso casamiento. Curiosidad: con Plutón como planeta regente, adoran los misterios, lo oculto y aprender cosas nuevas. Es importante que se vinculen con personas que alimenten este deseo de expansión y les inviten a planes o enseñen nuevas ideas o formas de vida.

con Plutón como planeta regente, adoran los misterios, lo oculto y aprender cosas nuevas. Es importante que se vinculen con personas que alimenten este deseo de expansión y les inviten a planes o enseñen nuevas ideas o formas de vida. Complicidad: por momentos, las personas de Escorpio pueden sentirse un tanto incomprendidas o solas, por su profundidad emocional y capacidad intuitiva. Suelen notar cosas que nadie más ve y algunos asuntos les afectan sin que muchos lo esperen. En una relación, es necesario que su pareja comprenda cómo funciona su interior y lo acompañe en sus experiencias sin juzgarlo. Asimismo, buscan a individuos con quien compartir sus secretos, pensamientos e inseguridades.

Todo lo que atrae a las personas de Escorpio Shutterstock

Lo que hay que evitar con Escorpio

Mentiras: la capacidad de percibir e intuir otorga al escorpión un sexto sentido infalible para detectar falsedades. Es por ello que saben cuando alguien no es sincero y no toleran estos engaños.

la capacidad de percibir e intuir otorga al escorpión un sexto sentido infalible para detectar falsedades. Es por ello que saben cuando alguien no es sincero y no toleran estos engaños. Superficialidad: si bien les gusta cuidar de su apariencia e imagen, no les importa demasiado lo que piensan los demás. Quienes les preocupe aparentar algo que no es, dediquen tiempo excesivo en arreglarse o bien se rodeen de personas que no poseen intenciones claras o genuinas, no ganarán su confianza.

si bien les gusta cuidar de su apariencia e imagen, no les importa demasiado lo que piensan los demás. Quienes les preocupe aparentar algo que no es, dediquen tiempo excesivo en arreglarse o bien se rodeen de personas que no poseen intenciones claras o genuinas, no ganarán su confianza. Desinterés por la intimidad: la conexión emocional y física es esencial para este signo del elemento Agua. Si perciben frialdad o falta de pasión, su interés se desvanecerá rápidamente.

la conexión emocional y física es esencial para este signo del elemento Agua. Si perciben frialdad o falta de pasión, su interés se desvanecerá rápidamente. Inconsistencia: una de las maneras en las que Escorpio se siente amado es a través de las acciones. Necesitan ver para creer, que los actos coincidan con las palabras. Juzgan el compromiso de sus parejas a través de la coherencia y hechos concretos.

una de las maneras en las que Escorpio se siente amado es a través de las acciones. Necesitan ver para creer, que los actos coincidan con las palabras. Juzgan el compromiso de sus parejas a través de la coherencia y hechos concretos. Indiferencia emocional: el escorpión busca la reciprocidad en su vida. Esto no quiere decir que necesitan que su pareja sea sensible, pero sí que exprese cierta apertura en sus sentimientos. Si observan que guarda información, no desea conversar de temas serios o se fastidian ante asuntos afectivos, se alejarán sin dudarlo.

el escorpión busca la reciprocidad en su vida. Esto no quiere decir que necesitan que su pareja sea sensible, pero sí que exprese cierta apertura en sus sentimientos. Si observan que guarda información, no desea conversar de temas serios o se fastidian ante asuntos afectivos, se alejarán sin dudarlo. Manipulación: si bien son conocidos como personas persuasivas y con habilidades para motivar y convencer a otros, no les agrada cuando alguien desea controlarlos. Se dan cuenta de las intenciones ocultas de las personas, el interés o la falsedad.

si bien son conocidos como personas persuasivas y con habilidades para motivar y convencer a otros, no les agrada cuando alguien desea controlarlos. Se dan cuenta de las intenciones ocultas de las personas, el interés o la falsedad. Invadir su espacio personal: las personas de Escorpio adoran pasar tiempo en pareja, pero necesitan también dedicar tiempo a su soledad para recargar energías. Si se mantienen callados, en paz o tranquilos, no siempre es una señal de conflicto. Si su pareja no comprende su manera de manejarse, podrían surgir problemas.