Trabajo y carrera en noviembre 2025: ¿qué le depara a tu signo del Zodíaco este mes?

Noviembre 2025 trae la temporada de Escorpio, un momento de intensidad, transformación y en el que los secretos que salen a la luz. El Sol transita por este signo que se caracteriza por la pasión y el compromiso, por lo que muchos cuestionarán su lugar de pertenencia, conocerán la verdad acerca de asuntos ocultos o podrían cambiar de rumbo en su carrera profesional. Es un mes ideal para cerrar ciclos, planificar nuevas metas e ir por lo que verdaderamente apasiona.

El mes inició con el ingreso de Marte a Sagitario el pasado 4 de noviembre, lo que impulsa la acción, la aventura y los nuevos proyectos. La influencia de Saturno en este tránsito promueve la expansión profesional. Sin embargo, podría generar también cierta impulsividad o exceso de confianza que conduzca a errores, problemas e imprevistos en las tareas rutinarias.

En tanto, el día 5 ocurrió la Luna Llena en Tauro, que iluminó los logros y el valor personal. Este acontecimiento dio reconocimiento a los esfuerzos e invitó a pensar a futuro, establecer nuevas metas y crear un avance concreto hacia lo que deseamos. Al día siguiente, Venus arrancó su tránsito en Escorpio, lo que aporta mayor magnetismo en los vínculos laborales, lo que puede dar a nuevas alianzas, negociaciones profundas y una búsqueda de compromiso en los equipos.

Mercurio retrógrado comenzó el día 9, lo que puede atrasar los planes, generar problemas en la comunicación y fallas en la tecnología. Este tránsito durará hasta el 29, por lo que sugiere prudencia en las conversaciones, revisión de contratos y detalles que pueden pasar por alto.

El 20 de noviembre la Luna Nueva en Escorpio marca el momento ideal para sembrar nuevas intenciones profesionales. Una semana más tarde, Saturno retoma su movimiento directo, lo que promete destrabar ciertos bloqueos en proyectos que venían demorados. El mes concluye con la entrada de Venus en Sagitario el día 30, lo que aporta entusiasmo y optimismo.

A continuación, cómo influye la energía de los astros durante el mes de noviembre en la carrera y el trabajo para cada signo del Zodíaco.

Aries

Marte en Sagitario activa el impulso profesional de las personas de Aries. Puede que muchos sientan el deseo de cambiar de oficina, postularse a un nuevo puesto o viajar, pero deben considerar bien cuándo hacerlo, debido a la influencia de Mercurio retrógrado. Si se cuidan de malos entendidos, falta de comunicación o discusiones con su jefe, podrán tener un gran mes.

Tauro

El signo del toro enfrenta un mes importante en su vida, puesto que la Luna Llena en su constelación del pasado 5 de noviembre marcó un punto culminante en su camino profesional. Pueden surgir recompensas, ascensos o pequeños detalles que reconozcan su labor. Es un buen momento para buscar finalización para un proyecto personal, emprendimiento o asociarse con alguien.

Géminis

Mercurio retrógrado puede generar problemas en lo laboral a las personas de Géminis Shutterstock

Con Mercurio retrógrado gran parte del mes, los geminianos enfrentan un mes un tanto difícil. Puede que surjan dudas, cuestionamientos y emociones confusas en cuanto a su carrera. La clave del mes es trabajar en su autoestima y comprender que no siempre el reconocimiento proviene del exterior.

Cáncer

La energía de Escorpio inspira al signo del cangrejo a activar sus proyectos y ser más productivo. Puede que en este mes sus nacidos sientan la necesidad de conectar con otros y extender sus redes profesionales. El consejo para noviembre es aprender en la importancia de las relaciones sociales en el trabajo.

Leo

Este signo de Fuego se enfrenta a un mes con ciertos altibajos en el ámbito profesional. Marte en Sagitario impulsa su creatividad y los proyectos, pero puede generar también distracciones, falta de concentración y compromiso en su rutina diaria. Es conveniente aguardar al final de Mercurio retrógrado para iniciar nuevas ideas.

Virgo

El tránsito de Mercurio retrógrado, su planeta regente, exige a este signo de Tierra a tener cierta prudencia en sus proyectos. Si bien son detallistas, podrían ocurrir pequeños errores e imprevistos en sus tareas laborales. La clave del mes se encuentra en aprender a seguir adelante y no frustrarse por los pequeños obstáculos o imperfecciones del día a día.

Libra

El ingreso de Venus, el planeta regente de Libra, a Escorpio activa su poder de negociación, persuasión y mirada estratégica. Es un gran mes para brillar con su presencia y establecer nuevas conexiones. También es un período ideal para que los librianos conozcan personas que pueden acercarlos a sus objetivos profesionales a futuro.

Escorpio

Noviembre será un gran mes para Escorpio en lo profesional Shutterstock

Los tránsitos del Sol, Venus y la Luna Nueva en su signo convierten noviembre en el mes ideal para Escorpio. Sus nacidos sentirán la capacidad de ver nuevas posibilidades en el plano profesional, redefinir metas, tomar decisiones estratégicas y avanzar en proyectos que anhelan hace tiempo. Hacia finales del mes, podrían llegar recompensas de sus esfuerzos.

Sagitario

El ingreso de Marte en el signo del arquero activa su energía natural de expansión y liderazgo. Este tránsito impulsa a los sagitarianos a tomar la iniciativa, enfrentar nuevos desafíos o cambiar de rumbo profesional. Es una temporada para reflexionar, pero con Mercurio retrógrado algunos de sus planes no podrían salir tal como lo desean.

Capricornio

El signo de la cabra deberá aguardar a que Saturno ―su planeta regente― retome su marcha directa para tomar mayor protagonismo en el plano laboral. Noviembre lo invita a revisar, estudiar y prepararse para alcanzar su mejor versión. Es hora de adquirir todas las herramientas posibles para encarar un nuevo ciclo en su trabajo, que podría comenzar en los próximos meses.

Acuario

La Luna Llena en Tauro del pasado 5 de noviembre puso el foco de los acuarianos en temas relacionados con la seguridad y el confort en el trabajo. En ese sentido, enfrentarán deseos de cambio o transformación, pero Mercurio retrógrado los obliga a ser cuidadosos con correos, contratos y mensajes porque podrían sufrir confusiones o fallas.

Piscis

Las personas de Piscis sentirán necesidad de reinventarse profesionalmente, explorar nuevas áreas o adquirir capacitaciones diferentes a las conocidas. En tanto, Marte en Sagitario aumenta la presión laboral, pero también su motivación para alcanzar metas.