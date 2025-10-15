Diez famosos de Libra y sus características: ¿qué tienen en común?

Libra es el séptimo signo en conformar la rueda zodiacal, que pertenece al elemento Aire. Representados por la figura de una balanza, sus nacidos buscan constantemente el equilibrio en todos los aspectos de su vida. Se trata de seres sociables, encantadoras y con una marcada inclinación por la armonía.

Con Venus como planeta regente, presentan un gran cuidado por la belleza, lo estético y los buenos modales. Este astro le influencia también en sus intereses por el arte y la música.

Les gusta ser recordados por su elegancia y diplomacia, siempre causan una buena impresión a cada lugar que van. Asimismo, creen en la justicia y se muestran interesados por temáticas sociales y la igualdad. Es así, que puede que muchas celebridades de este signo se destacan por su estilo personal, su cortesía, su deseo de agradar y belleza única.

A continuación, diez famosos que pertenecen al signo de Libra y sus cualidades principales.

Juan Martín del Potro

El tenista argentino nació el 23 de septiembre de 1988 en Tandil, y desde pequeño mostró un gran compromiso y dedicación por el deporte. Es considerado como uno de los jugadores de tenis más talentosos de su generación, que logró consagrarse en el US Open 2009 y múltiples torneos ATP. Si bien cuenta con una carrera exitosa, como buena persona de Libra, mantiene un perfil bajo en cuanto a su vida personal. Se muestra como un hombre armonioso, equilibrado y con un gran sentido de diplomacia.

Kim Kardashian

La hermana más famosa del clan Kardashian nació el 21 de octubre de 1980 en Los Ángeles, California. Gracias a su regente, Venus, Kim demostró tener un gran sentido de la estética y el cuidado, con varias transformaciones de su apariencia, participación en el mundo de la moda y consagrándose como una de las mujeres más bellas del espectáculo. Empresaria, influencer y figura mediática, ha construido un imperio que traspasó la televisión.

Hugh Jackman

Nacido el 12 de octubre de 1968 en Sydney, Australia, es uno de los actores más reconocidos de Hollywood. Como buen signo del elemento Aire, posee un claro interés por el arte. Su regente, Venus, lo lleva a mantener un gusto especial por la música. Es por ello que este actor supo reinventarse y demostró a lo largo de su carrera su talento para la interpretación, el canto y la producción, como ocurre en algunas de las películas Les Misérables y The Greatest Showman.

Rosalía

La cantante española nació el 25 de septiembre de 1992 en Sant Esteve Sesrovires. Desde pequeña mostró un claro interés por la música y el arte. Es así que adoptó muchos de los elementos de su cultura autóctona para la producción e interpretación de sus canciones. Su creatividad la lleva a ser una de las artistas más influyentes de la actualidad. Como buena persona de Libra, posee un gran sentido de la moda y originalidad, por lo que se la ve en los desfiles más exclusivos del mundo.

Pedro Almodóvar

El director de películas como La habitación de al lado, Volver, Todo sobre mi madre y La piel que habito, nació el 25 de septiembre de 1949 en Calzada de Calatrava, España. Tal como lo indica su signo solar, posee una mente creativa, capaz de reinventarse y con un gran cuidado de la estética, por lo que sus obras son reconocidas por su estilo único. En sus escenas, es posible contemplar sus deseos de armonía y cuidado de cada detalle.

Dakota Johnson

La actriz oriunda de Texas nació el 4 de octubre de 1989. Hija de Don Johnson y Melanie Griffith, desde joven experimentó el deseo de dedicarse a la actuación. Luego de años de trabajo, alcanzó la fama internacional con la saga Cincuenta sombras de Grey. Si bien este papel le otorgó un reconocimiento mundial, pudo continuar con su carrera sin ser asociada a esta película. En entrevistas, se muestra amable, elegante y equilibrada, con un gran sentido del humor.

Zac Efron

El actor nacido el 18 de octubre de 1987 en San Luis Obispo, California, es un fiel representante del signo de la balanza por su belleza y dedicación por su cuidado físico. Efron ganó una fama mundial con su papel de Troy Bolton en la saga de películas de Disney High School Musical. Como buena persona de Libra, muestra una gran capacidad para el canto y baile, talento que demostró el The Greatest Showman.

Lali Espósito

La cantante argentina nació el 10 de octubre de 1991 y mostró una gran dedicación por el trabajo. Comenzó en novelas infantiles como Rincón de Luz y Casi Ángeles, en las que demostró su trabajo como actriz, cantante y bailarina. Sin embargo, al llegar a su juventud decidió dedicarse a su verdadera pasión, la música. Hasta la fecha lleva seis álbumes de estudio y decenas de nominaciones y galardones por su trabajo.

Sebastián Yatra

Nacido en Medellín, Colombia, el 15 de octubre de 1994, es uno de los cantantes y compositores más famosos de Latinoamérica. Se consagró con canciones como Traicionera y Tacones Rojos, que reflejan su sensibilidad y sentido del romanticismo, rasgos característicos de Libra. Posee una gran capacidad para conectar con su público y mantener un estilo armónico en sus colaboraciones con otros artistas.

Serena Williams

Es una de las tenistas más importantes de la historia, que nació el 26 de septiembre de 1981 en Saginaw, Michigan. A lo largo de su carrera, ganó 23 Grand Slams y múltiples medallas olímpicas. Es conocida por su determinación, su disciplina y esfuerzos en la cancha, que combinan con una personalidad sociable y amable con todo el mundo.